07.02.17 По агрегаторам ударят рублем

Роспотребнадзор предложил поправки к Закону "О защите прав потребителей", согласно которым штрафы в отношении торговых агрегаторов за доказанное мошенничество онлайн-продавцов будут достигать до полумиллиона рублей.

Под мошенничеством ведомство подразумевает продажу некачественных товаров, а также несоответствие заявленных цен и сроков доставки. Штрафы для частных лиц составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных - от 12 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 500 тысяч рублей. Если Госдума примет поправки в весеннюю сессию, то они вступят в силу уже в этом году. Впрочем, в Роспотребнадзоре заявили, что схема о штрафах за мошенничество находится еще в стадии обсуждения.

В АКИТ пояснили Oborot.ru, что эти штрафы предусмотрены законом об агрегаторах, который уже полностью согласован.

"Все, что касается противоправных действий магазинов (некачественный товар, нарушение сроков и неверные цены) наказывается уже давно, и эта система успешно функционирует и регулируется п.14.7 КоАП", - рассказали Oborot.ru в АКИТ.

Управляющий партнер компании "2К", торгующей в Сети спортивной экипировкой, Татьяна Касьянова отметила, что наказание мошенников "по всей строгости закона" – это чисто российская специфика, поскольку в развитых странах интернет-торговля саморегулируется за счет системы рейтингов онлайн-магазинов.

Глава АКИТ Алексей Федоров подчеркнул, что унификация правил для традиционной и интернет-торговли необходима. "Заходя в обычный магазин, мы легко можем найти место, где висит жалобная книга и узнать, кому принадлежит магазин. Большинство же сайтов принадлежат частным лицам, информацию о которых без запроса в органы полиции порой найти просто невозможно", - объяснил он.

Напомним, что летом 2016 года в АКИТ предложили ввести систему штрафов для иностранных интернет-магазинов, нарушающих права российских потребителей.