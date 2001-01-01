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06.02.17 

Закон об агрегаторах согласовали

Закон об агрегаторах согласовали

Проект закона об ответственности агрегаторов и онлайн-продавцов полностью согласован, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Есть проекты законов, есть один из них, который, мы надеемся, очень скоро будет принят, потому что он полностью согласован. Это об ответственности как продавцов на интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют. Это, в самом деле, достаточно ново для страны", – рассказала Попова.

Речь идет о последней версии документа Роспотребнадзора, согласно которой интернет-площадки, аккумулирующие информацию о предлагающихся товарах и услугах, будут обязаны следить за её достоверностью и полнотой. Им также придется нести ответственность, если потребитель по вине онлайн-ресурса был введён в заблуждение и в связи с этим понёс денежные потери.

Этот проект уже одобрен Департаментом оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития. В Ассоциации компаний интернет-торговли также подтвердили, что документ прошёл длительную фазу согласования с заинтересованными сторонами, включая "Яндекс".

Первые поправки к закону Роспотребнадзор предложил еще в июне 2015 года. Ведомство выдвинуло идею блокировать маркетплейсы за размещение недостоверной информации о товаре с тем, чтобы они несли такую же ответственность, как и продавцы. За нарушение закона предлагалась досудебная блокировка таких ресурсов наравне с интернет-магазинами. Новшество обосновывалось борьбой с контрафактом и защитой прав потребителей. Однако бизнес раскритиковал этот проект, и в течение полутора лет продолжалась доработка документа. В общей сложности обсуждалось 5 версий таких поправок.

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Комментарии читателей
06.02.17 22:20
Антон

"потому что он полностью согласован" - интересно, с кем? С высшими силами?

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