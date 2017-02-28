01.03.17 Бюрократия усложнит жизнь легальным видеосервисам

В декабре прошлого года правительство внесло поправки в "Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм". Как на днях разъяснили в Минкультуры, теперь прокатные удостоверения обязаны получать не только офлайн-прокатчики, но и онлайн-кинотеатры, использующие "другие технические способы показа".

Поскольку "другие технические способы показа" в документе никак не конкретизированы, в Минкультуры пояснили, что под ними следует понимать "любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет". Исключение в этом пункте сделано для показа фильма по телевидению и через сайт телеканала.

Как подчеркнули в Минкультуры, интернет-магазины, которые продают фильмы, не подпадают под действие поправок. Но онлайн-кинотеатров это коснется напрямую - деятельность по доведению фильмов до всеобщего сведения путем онлайн-просмотра (VOD streaming) можно отнести к показу фильма другими техническими способами, пояснили в министерстве.

Прокатное удостоверение на фильм должен получать владелец исключительных прав, причем каждый способ проката перечисляется отдельно. Поэтому Минкультуры рекомендует владельцам исключительных прав запрашивать такое удостоверение сразу на все способы проката. В противном случае потребуется обращение о внесении изменений в уже существующие удостоверения. В январе этого года новая цена прокатного удостоверения составила 5 млн рублей, что в 1000 раз больше прежней стоимости.

В январе ассоциация "Интернет-видео", представляющая интересы крупнейших российских онлайн-кинотеатров, направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому. Представители онлайн-кинотеатров высказали просьбы исключить видеосервисы из нового регулирования. В письме говорится, что сотрудники Минкультуры, уполномоченные выдавать прокатные удостоверения, просмотрев каждое произведение целиком, физически не смогут обработать такой объем данных никогда. В результате демонстрация любого видеоконтента в Рунете может быть полностью парализована из-за того, что все онлайн-кинотеатры, не получившие от правообладателей прокатные удостоверения, будут являться нарушителями законодательства.

Директор "Интернет-видео" Алексей Бырдин заявил, что новые правила несут в себе огромный коррупционный потенциал. По его мнению, пираты будут продолжать свою деятельность, а "бессмысленная бюрократическая процедура навязана легальному бизнесу". Кроме того, в декабре пресс-служба Минкультуры утверждала, что новые правила не затронут онлайн-кинотеатры. Сейчас же она в своем разъяснении написала прямо противоположное. По словам Бырдина, диалога с отраслью у Минкультуры нет.

Гендиректор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина также считает, что новые поправки убивают отрасль онлайн-видео в России. Согласно им, все правообладатели, поставляющие видео для онлайн-кинотеатров, соцсетей и видеохостингов (под определение "фильм" подпадает и пользовательский контент) должны будут заплатить 3500 рублей за каждую единицу контента. Кроме того, по мнению Сурыгиной, Минкультуры не справится с потоком заявок.

Юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев выразил мнение, что, скорее всего, власти дадут сервисам время на получение необходимых прокатных удостоверений, а затем начнут начислять штрафы не подчинившимся новым требованиям. По его прогнозам, на рынке в итоге останутся несколько крупных ресурсов, а остальные будут либо заблокированы, либо перейдут на нелегальное положение.

Ранее для обсуждения в профильном комитете по информполитике в нижней палате парламента были предложены поправки к законопроекту, где представители отрасли предложили прописать разные правила регулирования для российских и иностранных видеосервисов.