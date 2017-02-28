Бюрократия усложнит жизнь легальным видеосервисам - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Юридические вопросы в Интернете 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
01.03.17 

Бюрократия усложнит жизнь легальным видеосервисам

Бюрократия усложнит жизнь легальным видеосервисам

В декабре прошлого года правительство внесло поправки в "Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм". Как на днях разъяснили в Минкультуры, теперь прокатные удостоверения обязаны получать не только офлайн-прокатчики, но и онлайн-кинотеатры, использующие "другие технические способы показа".

Поскольку "другие технические способы показа" в документе никак не конкретизированы, в Минкультуры пояснили, что под ними следует понимать "любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет". Исключение в этом пункте сделано для показа фильма по телевидению и через сайт телеканала.

Как подчеркнули в Минкультуры, интернет-магазины, которые продают фильмы, не подпадают под действие поправок. Но онлайн-кинотеатров это коснется напрямую - деятельность по доведению фильмов до всеобщего сведения путем онлайн-просмотра (VOD streaming) можно отнести к показу фильма другими техническими способами, пояснили в министерстве.

Прокатное удостоверение на фильм должен получать владелец исключительных прав, причем каждый способ проката перечисляется отдельно. Поэтому Минкультуры рекомендует владельцам исключительных прав запрашивать такое удостоверение сразу на все способы проката. В противном случае потребуется обращение о внесении изменений в уже существующие удостоверения. В январе этого года новая цена прокатного удостоверения составила 5 млн рублей, что в 1000 раз больше прежней стоимости.

В январе ассоциация "Интернет-видео", представляющая интересы крупнейших российских онлайн-кинотеатров, направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому. Представители онлайн-кинотеатров высказали просьбы исключить видеосервисы из нового регулирования. В письме говорится, что сотрудники Минкультуры, уполномоченные выдавать прокатные удостоверения, просмотрев каждое произведение целиком, физически не смогут обработать такой объем данных никогда. В результате демонстрация любого видеоконтента в Рунете может быть полностью парализована из-за того, что все онлайн-кинотеатры, не получившие от правообладателей прокатные удостоверения, будут являться нарушителями законодательства.

Директор "Интернет-видео" Алексей Бырдин заявил, что новые правила несут в себе огромный коррупционный потенциал. По его мнению, пираты будут продолжать свою деятельность, а "бессмысленная бюрократическая процедура навязана легальному бизнесу". Кроме того, в декабре пресс-служба Минкультуры утверждала, что новые правила не затронут онлайн-кинотеатры. Сейчас же она в своем разъяснении написала прямо противоположное. По словам Бырдина, диалога с отраслью у Минкультуры нет.

Гендиректор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина также считает, что новые поправки убивают отрасль онлайн-видео в России. Согласно им, все правообладатели, поставляющие видео для онлайн-кинотеатров, соцсетей и видеохостингов (под определение "фильм" подпадает и пользовательский контент) должны будут заплатить 3500 рублей за каждую единицу контента. Кроме того, по мнению Сурыгиной, Минкультуры не справится с потоком заявок.

Юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев выразил мнение, что, скорее всего, власти дадут сервисам время на получение необходимых прокатных удостоверений, а затем начнут начислять штрафы не подчинившимся новым требованиям. По его прогнозам, на рынке в итоге останутся несколько крупных ресурсов, а остальные будут либо заблокированы, либо перейдут на нелегальное положение.

Ранее для обсуждения в профильном комитете по информполитике в нижней палате парламента были предложены поправки к законопроекту, где представители отрасли предложили прописать разные правила регулирования для российских и иностранных видеосервисов.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Лекарства все ближе к Интернету
Как налоги догоняют интернет-ритейлера
Документы для экспорта с 0% НДС уточнили
Zoomby в долгах и заморожен
Для ЕАЭС готовят единые документы в сфере онлайн-торговли
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
01.03  Бюрократия усложнит жизнь легальным видеосервисам
28.02  Лекарства все ближе к Интернету
27.02  Как налоги догоняют интернет-ритейлера
27.02  Документы для экспорта с 0% НДС уточнили
22.02  Zoomby в долгах и заморожен (1)
21.02  "Холодильник.ру" отыгрался в суде
21.02  Для ЕАЭС готовят единые документы в сфере онлайн-торговли

Форум
16:34 02.03 Фролик  Выбить оплату за заказ (2)
18:09 27.02 ermiht  Что такое Интернет-магазин (согласно закону)? (10)
19:25 31.01 qualified  Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года? (150)
11:11 29.01 tigerxml  Как бороться с такими ресурсами типа pishem-НЕpravdu.ru (5)
22:11 27.01 cosmotion  Договорс курьерской службой. Мой чек за товар. Их - за доставку. (11)
11:09 30.12 MarshrouteHelp  Возврат товара надлежащего качества ИМ (10)
13:19 17.12 kaavain  ИП или ООО (14)
10:13 16.12 serij  возврат интернет-магазином автодетали (5)
20:20 06.12 natalya.prasolenko@gmail.  Лицензирование аутсорсингового колл-центра
11:57 05.10 cosmotion  Отчетность ИП при дропшиппинге (25)

Статьи и аналитика
15.12  Онлайн-кассы - новые правила работы (10)
22.12  Ecommerce прописали новые законы (3)
21.12  Диалог с государством прошел спокойно (2)
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
02.12  "За товар ответишь?"
24.11  Кроссбордер: казнить нельзя помиловать (2)
19.11  Публичная оферта интернет-магазина: как ее составить (2)
29.10  Возврат товара в интернет-магазин (инфографика)
22.10  С чего начать при создании интернет-магазина: чек-лист
24.03  Рост вопреки всему



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.