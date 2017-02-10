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27.02.17 

Как налоги догоняют интернет-ритейлера

Как налоги догоняют интернет-ритейлера

Российское подразделение одного из крупнейших интернет-ритейлеров одежды Lamoda подозревают в завышении расходов на рекламу. По данным pravo.ru, уже две судебных инстанции (сначала Арбитражный суд Москвы, а в феврале - Девятый арбитражный апелляционный суд) подтвердили претензии налоговых органов к интернет-магазину на 134 млн рублей. В Lamoda продолжают настаивать, что не нарушали налоговое законодательство.

История началась в ноябре 2015 года. ИФНС № 26 по Москве по результатам проверки доначислила налог на добавленную стоимость ООО "Купишуз" (операционная компания Lamoda в России).

Фискальные органы заподозрили компанию в том, что она получила необоснованную налоговую выгоду в виде уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на суммы расходов, а исчисленного НДС – на суммы вычетов по расходам на рекламные услуги. Данные услуги, по мнению налоговиков, оказывала подставная компания "Агентство Эдфою".

 Невзирая на то, что оборот между "Купишуз" и этой компанией за два года составил 878 млн рублей, сотрудникам налоговой так и не удалось выяснить, какие услуги оказывались за эти деньги.

В результате расследования было установлено, что один из гендиректоров "Агентства Эдфою" признался, что регистрировал компанию за денежное вознаграждение, а другая – что работает воспитательницей в детском саду. Специалистов по рекламе в штате организации не было.

Кстати, похожие претензии предъявлялись "Яндексу". Компании по итогам налоговой проверки доначислили 200 млн рублей. Поисковик списывал расходы на фиктивные "центры привлечения клиентов" – без сотрудников и с номинальными руководителями. У "Яндекса" ФНС тоже выиграло спор уже в двух инстанциях.

В последнем отчете шведского фонда Kinnevik, являющегося акционером холдинга Global Fashion Group (GFG), утверждалось, что в третьем квартале 2016 года выручка интернет-ритейлера Lamoda выросла на 34% и составила €71,3 млн. При этом, по официальным данным, рентабельность Lamoda оставалась отрицательной. EBITDА компании составлял -€10,1 млн. 

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