21.02.17 Очередной суд о банкротстве "Юлмарта" отложен

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга по иску Олега Морозова к непубличному акционерному обществу "Юлмарт" — управляющей компании группы "Юлмарт" - в рамках дела о банкротстве отложено до получения дополнительных документов. Следующее заседание назначено на 6 апреля 2017 года.

Заявление Морозова о банкротстве интернет-ритейлера поступило в суд 15 января, а заседание изначально было назначено на 15 декабря. Однако оно, как и заседания по аналогичным искам других компаний, было отложено в связи с тем, что велись переговоры о досудебном решении конфликта.

"Группа компаний “Юлмарт” обладает значительным портфелем активов, полностью покрывающим все обязательства, продолжает вести операционную деятельность и заниматься проектами развития. Мы не прекращаем переговоров с нашими кредиторами и стремимся договориться о разумных сроках погашения задолженности перед Олегом Морозовым", - заявили в компании.

Напомним, ранее стало известно, что "Юлмарт будет судиться не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. "Дочка" Сбербанка "Сбербанк Факторинг" подала иск на интернет-ритейлера в Арбитражный суд столицы с требованием о взыскании 735,7 млн рублей. Истец утверждает, что "Юлмарт" не исполнил свои обязательства по договорам поставки товара.