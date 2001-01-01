20.12.16 "Юлмарт" ждут в суде еще в этом году

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение исков ООО "Балтийская электронная площадка" о признании несостоятельности компаний ООО «Юлмарт РСК и "Юлмарт Девелопмент". По одному из них новая встреча в суде состоится 27 декабря 2016 года, по второму - 6 февраля 2017 года.

Как сообщили представители ГК "Юлмарт", причиной таких определений суда стали переговоры между обеими сторонами, которые могут привести к урегулированию вопросов по задолженности во внесудебном порядке.

Несколько дней назад по аналогичным основаниям суд перенес рассмотрение дела о банкротстве НАО "Юлмарт" по исковому заявлению частного кредитора компании Олега Морозова, в прошлом – бизнес-партнера одного из акционеров "Юлмарта" Дмитрия Костыгина.

"Балтийская электронная площадка" подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 ноября 2016 года. Генеральный директор площадки Алексей Васильев также раньше сотрудничал с Костыгиным. Костыгин переуступил его компании долг в размере 550 млн рублей. Новый кредитор, помимо электронных торгов, специализируется на разрешении спорных и кризисных корпоративных ситуаций.

"Балтийская сбытовая площадка" подала иск и против ООО "Юлмарт Региональная сбытовая компания". А в начале этого месяца в суд обратился Сбербанк с требованием к ритейлеру досрочно погасить задолженность по ранее выданному кредиту.

Как объясняет основатель Donna Union Foundation, которой принадлежит 38,5% акций "Юлмарта", Михаил Васинкевич, история с БЭП укладывается в предположение о том, что Костыгин ведет компанию к контролируемому банкротству.

"В сентябре менеджмент компании под руководством Костыгина допускает технический дефолт по кредиту Газпромбанка при том, что средств у компании, как заявляла финансовый директор НАО "Юлмарт" Галина Нестерова, для погашения этого кредита было достаточно. После чего Костыгин выкупает требование в размере 555 млн. рублей и предъявляет иск лично ко мне, несмотря на то, что поручителями по кредиту кроме меня являются три компании из группы "Юлмарт", - прокомментировал Васинкевич.

По его словам, позже, судя по публикациям в СМИ, Костыгин переуступил эти требования к ООО БЭП, которое в свою очередь подала заявления о банкротстве ко всем компаниям, входящим в группу Юлмарт. "14 ноября "Сбербанк" предлагает Костыгину выкупить долг БЭП и Морозову и открыть новую факторинговую линию для "Юлмарта" примерно на 800 млн.рублей, тем самым полностью оздоровить компанию, но Костыгин на это предложение не отвечает, и сразу же на следующий день Морозов подает иск о банкротстве. С учетом того, что предположительно конечная цель Костыгина - привести компанию к контролируемому банкротству, предложение «Сбербанка» по оздоровлению компании в планы Костыгина не входит", - резюмировал Васинкевич.

В свою очередь, Дмитрий Костыгин подчеркнул, что пока только мажоритарные акционеры на деле проявляют заботу о компании - ведут переговоры с банками и реструктурируют кредиты.

"Мы сейчас проводим переговоры со всеми кредиторами, в том числе со Сбербанком, а также привлекли дружественную факторинговую компанию для обеспечения нормальной работы "Юлмарта" в высокий сезон. В это время миноритарный акционер Михаил Васинкевич и компания А1, которая им руководит, блокируют любое привлечение финансирования и выбор единого управляющего органа. Когда мы предложили погасить долги компании со стороны всех акционеров и конвертировать долг в акции, Васинкевич на это также не пошел. Иначе как примитивным вымогательством с целью подороже продать свою долю такие действия не назвать", - отметил Костыгин.

В августе из "Юлмарта" ушел основатель и гендиректор Сергей Федоринов. В марте 2016 года из состава акционеров вышел и один из основателей компании Алексей Никитин. Свою долю в 20% он продал Михаилу Васинкевичу, который в результате этой сделки собрал блокирующий пакет акций. После завершения сделки 46% Ulmart Holdings принадлежит структуре Васинкевича, а по 28 и 26% – Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру.