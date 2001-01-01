19.01.17 "Юлмарт" будет судиться и в Москве

"Дочка" Сбербанка "Сбербанк Факторинг" подала иск в Арбитражный суд Москвы на интернет-ритейлера "Юлмарт" с требованием о взыскании 735,7 млн рублей. Истец утверждает, что "Юлмарт" не исполнил свои обязательства по договорам поставки товара.

По данным картотеки арбитражных дел, 7 февраля суд рассмотрит иск "Сбербанк Факторинг" к "Юлмарту" на 435,3 миллиона рублей, а 7 марта — на 3 миллиона рублей.

В качестве третьих лиц по делу выступают восемь компаний: ООО "Торговый дом Абсолют", ООО "Союзуниверсал", ООО "Вардекс", ООО "Дихаус", ООО "Дистрибуторская компания Графитек", ООО "Стэйтен", ООО "Грин Электроникс" и ООО МИКС.

По заявлению компании "Балтийская электронная площадка" (БЭП) в отношении одного из подразделений "Юлмарта" уже введена процедура наблюдения. В реестр требований кредиторов включена задолженность перед БЭП размером 50 миллионов рублей. Также на сегодняшний день, 19 января, назначены слушания по иску частного лица Олега Морозова о банкротстве НАО "Юлмарт".

Как ранее заявлял акционер "Юлмарта" Михаил Васинкевич, он встречался с различными банками и обсуждал возможность личного поручительства.

"16 ноября я встречался со Сбербанком. Со слов Сбербанка, 14 ноября на встрече с Костыгиным Сбербанк предложил выкупить долг Морозова и БЭП и открыть новую факторинговую линию для Юлмарта примерно на 800 млн.рублей, тем самым полностью оздоровить компанию. Костыгин не ответил на это предложение, и тут же на следующий день (15 ноября) Морозов подает иск о банкротстве "Юлмарта", - сообщил Васинкевич. По его мнению, конечная цель Костыгина — привести компанию к контролируемому банкротству, поэтому предложение Сбербанка по оздоровлению в его планы не входило.

Напомним, в начале декабря Сбербанк через Арбитражный суд Санкт-Петербурга потребовал у "Юлмарта" сумму в размере 1 млрд рублей. Тогда суд отклонил ходатайство банка об обеспечительных мерах и отправил иск на доработку.

Также арбитраж Петербурга 6 февраля рассмотрит заявление о признании банкротом ООО "Юлмарт Девелопмент", девелоперского подразделения ритейлера. С заявлением о банкротстве компаний НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания" и ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания" в суд также обратился банк "Уралсиб".

Напомним, что "Юлмарт" уже довольно давно "сотрясает" конфликт акционеров, из-за которого компания не может назначить гендиректора. В августе из "Юлмарта" ушел основатель и гендиректор Сергей Федоринов.