"Уралсиб" поучаствует в банкротстве "Юлмарта" - Oborot.ru
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29.12.16 

"Уралсиб" поучаствует в банкротстве "Юлмарта"

"Уралсиб" поучаствует в банкротстве "Юлмарта"

Банк "Уралсиб" намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт девелопмент", ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания" и ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания".

Сообщение об этом банк разместил в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. На сегодняшний день сумма долга перед ним группы компаний "Юлмарт" составляет более 765 млн рублей. Решение об обращении в Арбитражный суд было принято после того, как серия переговоров о реструктуризации долговых обязательств ответчика не увенчалась успехом.

"В октябре и в ноябре – еще до подачи третьими сторонами исков о банкротстве — я встречался с различными банками и обсуждал возможность личного поручительства. Так в середине ноября на встрече с "Уралсибом" мы договорились, что я дам личное поручительство по кредиту. Оформление документов должно было состояться в течение двух недель. После поданных ООО БЭП и Олегом Морозовым исков о банкротстве "Юлмарта", "Уралсиб", как и большинство других банков, по понятным причинам отказался от дальнейших переговоров по поручительству", - прокомментировал Oborot.ru основатель Donna Union Foundation, которой принадлежит 38,5% акций "Юлмарта", Михаил Васинкевич. Совладелец ритейлера при этом заметил, что заинтересован в стабильности компании.

Напомним, ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении "Юлмарт РСК", входящей в ГК "Юлмарт", и включил в реестр требований кредиторов задолженность перед ООО "Балтийская электронная площадка" (БЭП) в размере 50 млн рублей.

При этом в ритейлере продолжается корпоративный конфликт. Вчера акционер "Юлмарта" Михаил Васинкевич распространил сообщение о том, что совет директоров Ulmart Holding Limited назначил в качестве управляющей компании для "Юлмарта" Alvarez & Marsal. Другие совладельцы - Дмитрий Костыгин и Август Мейер - не приняли это решение и предупредили об уголовной ответственности за внесение заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ.

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