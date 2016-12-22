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28.12.16 

"Юлмарт" попал под наблюдение

"Юлмарт" попал под наблюдение

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении "Юлмарт РСК", входящей в ГК "Юлмарт", и включил в реестр требований кредиторов задолженность перед ООО "Балтийская электронная площадка" (БЭП) в размере 50 млн рублей.

Это не единственное судебное разбирательство в отношении компаний ГК "Юлмарт", инициированое её кредиторами. В других судебных процессах арбитраж отложил рассмотрение исков БЭП и частного кредитора компании Олега Морозова. Сообщалось, что причиной таких определений суда стали переговоры между обеими сторонами, которые могут привести к урегулированию вопросов по задолженности во внесудебном порядке.

"Введённая процедура наблюдения в отношении ООО "Юлмарт РСК" не означает признания несостоятельности. Группа компаний "Юлмарт" обладает значительным портфелем активов, полностью покрывающих все обязательства, продолжает вести операционную деятельность и заниматься проектами развития, – утверждают представители компании. – Сегодняшнее решение суда означает для нас начало этапа, результатом которого станет финансовое оздоровление компании, чей устойчивый рост был существенно замедлен конфликтом акционеров".

Между тем, совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин заявил, что судебные разбирательства негативно сказались на темпах роста выручки, и компания не выполнит план в этом году. По его оценкам, оборот "Юлмарта" за 2016 год составит 55 млрд рублей вместо запланированных 65 млрд рублей. Бизнесмен полагает, что руководство не исключает дальнейшего влияния конфликта на падение доходов интернет-ритейлера.

По данным "Юлмарта", полный оборот компании в прошлом году составил 62,7 млрд рублей (с НДС), что на 4,5% больше, чем в 2014 году. В эту сумму включены показатели дочерних No Limit Electronics (дистрибутор "Триколор ТВ") и Dream Industries (группа медиапорталов).

Другой акционер "Юлмарта" Михаил Васинкевич винит в происходящем самого Костыгина.

"Введение процедуры наблюдения в отношении ООО Юлмарт РСК означает ровно то, о чем я говорю последние два месяца — реализуется план Костыгина по приведению "Юлмарта" к контролируемому банкротству, в одной из компаний "Юлмарта" банкротство уже введено. Костыгин своими действиями создал такую ситуацию, когда в течение 30 дней все кредиторы Юлмарт РСК одновременно смогут предъявить требования о досрочном погашении, а это значит, что Юлмарт будет "тонуть" все глубже и глубже, об оздоровлении речи не идет", - прокомментировал Васинкевич. По его словам, финальная цель всех этих действий — получение Костыгиным полного контроля над компанией, что, кроме исключения Donna Union Foundation из состава акционеров, может привести к нарушению прав кредиторов, контрагентов, сотрудников компании.

Напомним, что в ноябре суд Британских Виргинских островов отклонил иск о банкротстве Ulmart Holdings - материнской компании российского интернет-ритейлера.

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