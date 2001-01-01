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28.12.16 

Васинкевич попытался назначить "Юлмарту" управляющую компанию

Васинкевич попытался назначить "Юлмарту" управляющую компанию

Сегодня вечером акционер "Юлмарта" Михаил Васинкевич распространил сообщение о том, что совет директоров Ulmart Holding Limited назначил в качестве управляющей компании для "Юлмарта" Alvarez & Marsal. Пресс-релиз об этом поступил в адрес Oborot.ru. Другие совладельцы - Дмитрий Костыгин и Август Мейер - не приняли это решение и в предупредили об уголовной ответственности за внесение заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ.

Михаилу Васинкевичу через компанию Donna Union Foundation принадлежит 38,5% акций «Юлмарта». Костыгин и Мейер владеют в совокупности чуть более 60% акций (29,9% и 31,6%). 

В августе "Юлмарт" покинул генеральный директор Сергей Федоринов. С тех пор компанией руководил управляющий комитет ГК "Юлмарт". Выбор управляющей компании много раз обсуждался на совете директоров. Однако акционеры так и не договорились.  Дмитрий Костыгин и Август Мейер предлагали сделать управляющей одну из компаний группы – "Юлмарт Девелопмент". Это предложение блокировали Васинкевич и его сторонники. Как сообщал тогда Дмитрий Костыгин, Васинкевич и его юристы "выдвигали заведомо неподходящие решения".  В том числе - чтобы "Юлмартом" управлял российский филиал международной компании Alvarez & Marsal.

 Как рассказывал тогда Костыгин, у "Юлмарта" действительно был договор с этой компанией. Но предусматривал только оказание консультационных услуг менеджменту, без указания какой-либо юридической ответственности консультантов за результаты бизнеса и KPI. Кроме того, этот филиал не являлся резидентом РФ, то есть в принципе не мог замещать исполнительный орган.

 Решение должно было быть принято еще 16 ноября на Совете директоров. Однако, по словам Михаила Васинкевича, накануне заседания Костыгин и Мейер отозвали представителей Svoboda Corporation (29,9% UHL) и Koshigi Ltd (31,6% UHL). Из-за этого кворум не был собран, и Совет директоров лишился возможности принимать решения.

Сегодня представители Васинкевича заявили, что в течение месяца после этого Svoboda Corporation и Koshigi Ltd не предложили ни одного нового члена Совета, а также не отреагировали на приглашение принять участие в двух последних в этом году заседаниях. Как сказано в пресс-релизе, согласно Уставу Ulmart Holding Limited, решение в таком случае могут принять два члена Совета директоров - представители Donna Union Foundation. Таким образом, Alvarez & Marsal была выбрана в качестве управляющей компании без участия Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. Им, по словам Васинкевича, было направлено об этом официальное уведомление.

"Сейчас можно прогнозировать, что мажоритарии выступят против назначения Alvarez & Marsal, аргументируя это, например, "нелегитимностью" Совета директоров из двух членов", - прокомментировал  Васинкевич.

Дмитрий Костыгин в комментарии Oborot.ru назвал такое решение "рейдерской практикой".

"Не знаю, что за обострение случилось у г-на Васинкевича накануне Нового года. Никаких уведомлений с просьбой согласования Alvarez на должность исполнительного органа ни я, ни Мейер не получали. Это какое-то проявление инфантилизма в рейдерской практике", - прокомментировал Дмитрий Костыгин. Он также сообщил, что ранее работал с Alvarez и не имеет ничего против этой компании. "Внесение заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ уголовно наказуемо, и участвовать в этом не будем. К тому же сейчас у НАО Юлмарт нет совета директоров, а по закону полномочия единого исполнительного органа могут быть переданы Alvarez только по предложению совета директоров общества", - заявил Костыгин.

Управляющий директор Alvarez & Marsal и глава московского офиса компании Алексей Евгеньев сообщил, что в ноябре представители компании присутствовали на заседании Совета директоров Ulmart Holding Limited с участием представителей всех акционеров и кратко ознакомились с ситуацией в ритейлере.

"Нам интересен кейс "Юлмарта". У Alvarez & Marsal большой опыт в сфере реструктуризации и банкротств, повышения операционной эффективности – именно такая экспертиза, на наш взгляд,  сейчас необходима  "Юлмарту",  - сказал он.

Alvarez & Marsal уже работала с акционерами "Юлмарта", и как раз по приглашению Дмитрия Костыгина. Компания занималась реструктуризацией  группы "Дикая орхидея", в течение года полностью перестроив работу сети. "На сегодня "Юлмарт" находится в непростой ситуации - как с акционерной, так и с операционной точки зрения. Мы видим возможную пользу от нашего участия в снятии влияния акционерного конфликта на операционную деятельность компании и в работе в интересах всех акционеров", - добавил Евгеньев.

По мнению представителей Donna Union Foundation, Alvarez & Marsal обладает экспертизой в антикризисном управлении в отличие от специализирующейся на строительстве компании "Юлмарт Девелопмент", которую ранее предлагали представители Svoboda Corporation Августа Мейера и Koshigi Ltd Дмитрия Костыгина.

Напомним, что "Юлмарт" уже довольно давно "сотрясает" конфликт акционеров, из-за которого компания не может назначить гендиректора. В августе из "Юлмарта" ушел основатель и гендиректор Сергей Федоринов.

В марте 2016 года из состава акционеров вышел и один из основателей компании Алексей Никитин. Свою долю в 20% он продал Михаилу Васинкевичу, который в результате этой сделки собрал блокирующий пакет акций.  

Alvarez & Marsal – один тз мировых лидеров в сфере антикризисного управления. Компания основана в 1983 году и располагает 45 офисами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Северной и Латинской Америке. Среди клиентов - Lehman Brothers, Arthur Andersen, крупнейшие российские банки (Сбербанк, ПСБ) и корпорации (группа Е4, группа ОАТ, CEDC).

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