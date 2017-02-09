10.02.17 Конверсия сайта "Эльдорадо" выросла на четверть

Российский ритейлер БТиЭ "Эльдорадо" подвел итоги 2016 года. Онлайн-продажи компании выросли на 37,7%, достигнув 23 млрд рублей (с НДС), сопоставимые онлайн-продажи выросли на 40,9%. На фоне таких показателей владелец ритейлера группа "Сафмар" признала бренд конкурентоспособным и отказалась от идеи объединить его с "М.Видео".

Трафик на сайт ритейлера за год вырос на 24% год к году. Конверсия интернет-магазина увеличилась на 26%. Планомерное развитие онлайн-канала позволило увеличить долю интернет-продаж до 18,4% от общего оборота компании. По итогам 2015 года этот показатель составлял 15%.

"В целом, итоги года демонстрируют высокий уровень доверия рынка к бренду "Эльдорадо", его конкурентоспособность на долгосрочную перспективу вне зависимости от дальнейших планов развития группы в сегменте бытовой техники, электроники и товаров для дома", - прокомментировал председатель совета директоров компании Саид Гуцериев. Он также отметил уверенный рост ключевых показателей и в первую очередь мощную динамику развития интернет-магазина. При этом Гуцериев подчеркнул, что бренд cети будет сохранен. Напомним, что ранее акционеры намеревались объединить "Эльдорадо" с "М.Видео".

За прошедший год продажи ритейлера увеличились на 11% и достигли 130 млрд рублей (с НДС), а сопоставимые продажи выросли на 13,9%. За 2016 год было открыто 33 новых магазина компании. По состоянию на конец минувшего года сеть "Эльдорадо" включала 430 розничных магазинов.

В декабре 2016 года PPF Group и EMMA Capital, которым ранее принадлежала сеть "Эльдорадо", сообщили о продаже ритейлера. 100% акций компании перешли к инвесторам, связанным с финансовой группой "Сафмар".