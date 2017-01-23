25.01.17 Ford начал продавать машины онлайн

Компания Ford дала своим покупателям возможность заказать автомобиль онлайн. Через Интернет машину можно не только купить, но и подобрать вариант кредита на нее.

Первопроходцем стал дилер Ricart Ford в городе Groveport (Огайо). Именно здесь впервые начали использовать специальную электронную платформу, которая позволяет выбрать автомобиль, подобрать оптимальный способ финансирования его покупки и оплатить машину еще даже до того, как поехать в салон и подписать бумаги.

Планируется, что количество дилеров компании, предлагающих своим клиентам аналогичные услуги, в ближайшее время будет увеличиваться, сообщает Los Angeles Times.

В Ford заявляют о том, что в будущем работу этой системы заказа планируется расширить на всю страну.

Стоит отметить, что Ford не самостоятельно создавал рабочую платформу. Компания сотрудничает со стартапом AutoFi, который специализируется на подборе автокредитов. Ford дакже стал инвестором стартапа, но объем вложений не разглашается. Впрочем, глава AutoFi Кевин Сингерман назвал автопроизводителя "первым стратегическим инвестором".

До прихода Ford компания AutoFi занималась преимущественно подержанными машинами.

Ранее гигант электронной коммерции Amazon начал продавать на своей площадке автомобили Fiat. Обещано, что цены в интернет-магазине будут существенно ниже тех, что указаны в привычных прайс-листах бренда.