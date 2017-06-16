Главная Форум Ведение бизнеса Автоматизация
|Предыдущая
|1
|2
|3
Он-лайн касса в интернет-магазине( банк.карты, оплата и возврат)
Артур Пирогов,
предприниматель просто цветы
предприниматель просто цветы
16/06/2017
Тоже волнует работа он-лайн касс, при поиске инфы натыкался на подобные вопросы и некоторые ответы по поводу интернет магазина, четкого ответа нет, естественно пока у нас все не заработает на полную силу, никто не знает как верно, но больше мнений о том что все-таки необходима онлайн-касса в интернет-магазине и есть вроде специальные настройки для такого вида деятельности.
Тоже волнует работа он-лайн касс, при поиске инфы натыкался на подобные вопросы и некоторые ответы по поводу интернет магазина, четкого ответа нет, естественно пока у нас все не заработает на полную силу, никто не знает как верно, но больше мнений о том что все-таки необходима онлайн-касса в интернет-магазине и есть вроде специальные настройки для такого вида деятельности.
Юрий Куркин,
Ведущий менеджер Все Носки.ру
Ведущий менеджер Все Носки.ру
20/06/2017
Коллеги, если кто-то сталкивался с вопросом и знает на него ответ, буду очень признателен: при выставлении счета (оптовая продажа) покупателю физику, который оплачивает его через интернет-банкинг или в терминале банка со своей карты(или наличкой через банкомат) на р/с ООО - нужна ли онлайн-касса в этом случае?
Коллеги, если кто-то сталкивался с вопросом и знает на него ответ, буду очень признателен: при выставлении счета (оптовая продажа) покупателю физику, который оплачивает его через интернет-банкинг или в терминале банка со своей карты(или наличкой через банкомат) на р/с ООО - нужна ли онлайн-касса в этом случае?
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив