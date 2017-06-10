Аксиомус - кто с ними работает?
Александр А.,
Совладелец ИМ
Санкт-Петербург, Россия
Совладелец ИМ
Санкт-Петербург, Россия
|2
10/06/2017
В пятницу деньги от Буквариуса уже четко поступили в три часа дня, как раньше от ПостХаба
Илья Новосёлов:
Александр А.:
С перечислениями от нового юр.лица получилась путаница, но благодаря обратной связи от клиентов вчера совместно с расчетным центром Боксберри разобрались - надеюсь, дальше всё будет четко как и прежде.
С перечислениями от нового юр.лица получилась путаница, но благодаря обратной связи от клиентов вчера совместно с расчетным центром Боксберри разобрались - надеюсь, дальше всё будет четко как и прежде.
В пятницу деньги от Буквариуса уже четко поступили в три часа дня, как раньше от ПостХаба
13/06/2017
Александр - это заказ на сеть Боксберри. Они пока действительно сортируются только в Москве.
Что касается "наших" самовывозов - то сортировка по ним происходит внутри города.
Александр А.:
Единственный вопрос по 1 пункту: я имел ввиду ПВЗ Боксберри. И менеджер в тикете на мой вопрос : "Екатерина, я правильно Вас понял, что заказ с софийской (СПб) уехал в Москву, потом приедет обратно в С-Пб, и отправится в ПВЗ на Зины Портновой?)" ответила "да" тикет 1228124.
Это единственное пока неудобство за год сотрудничества)) тьфу тьфу
Единственный вопрос по 1 пункту: я имел ввиду ПВЗ Боксберри. И менеджер в тикете на мой вопрос : "Екатерина, я правильно Вас понял, что заказ с софийской (СПб) уехал в Москву, потом приедет обратно в С-Пб, и отправится в ПВЗ на Зины Портновой?)" ответила "да" тикет 1228124.
Это единственное пока неудобство за год сотрудничества)) тьфу тьфу
Александр - это заказ на сеть Боксберри. Они пока действительно сортируются только в Москве.
Что касается "наших" самовывозов - то сортировка по ним происходит внутри города.
Михаил Иванов,
Руководитель Среда Обитания
Москва, Россия
Руководитель Среда Обитания
Москва, Россия
14/06/2017
Илья, помогите нам по тикету 1254525
Ожидали сегодня перечисления от Буквариус-Регион, но не 284.07 руб. согласно автоматически сформированной детализации на перечисление, а несколько больше (по выполненным заявкам на 12.06.2017 она должна быть больше).
Илья, помогите нам по тикету 1254525
Ожидали сегодня перечисления от Буквариус-Регион, но не 284.07 руб. согласно автоматически сформированной детализации на перечисление, а несколько больше (по выполненным заявкам на 12.06.2017 она должна быть больше).
Дмитрий Маликов,
основатель и генеральный директор Дачный Спорт
основатель и генеральный директор Дачный Спорт
20/06/2017
Господин Новоселов! Вопрос к Вам! У нас лично с Вами была договоренность тикет 383414. Ваши сотрудники задним числом и без предупреждения отменили эту договоренность и пытаются взять с нас деньги, тикет 1256377. Просьба прояснить ситуацию.
Господин Новоселов! Вопрос к Вам! У нас лично с Вами была договоренность тикет 383414. Ваши сотрудники задним числом и без предупреждения отменили эту договоренность и пытаются взять с нас деньги, тикет 1256377. Просьба прояснить ситуацию.
23/06/2017
Добрый день.
Илья, хотелось бы от Вас получить разъяснения.
Была доставка курьером по Москве, когда курьер связался с клиентом, то он попросил привести в Зеленоград. И Ваша курьерская службу повезла. Денег с клиента не взяли, а выставили нам. Т.к. заказ был оплачен. И возник большой вопрос, почему нас , как плательщиков, не поставили в известность об изменении адреса? А если бы клиент захотел доставку курьером за 200 км, Ваши курьеры бы тоже повезли ? Мы с Вами сотрудничаем давно и не было таких ситуаций, а в последнее время очень часто возникают они.
Добрый день.
Илья, хотелось бы от Вас получить разъяснения.
Была доставка курьером по Москве, когда курьер связался с клиентом, то он попросил привести в Зеленоград. И Ваша курьерская службу повезла. Денег с клиента не взяли, а выставили нам. Т.к. заказ был оплачен. И возник большой вопрос, почему нас , как плательщиков, не поставили в известность об изменении адреса? А если бы клиент захотел доставку курьером за 200 км, Ваши курьеры бы тоже повезли ? Мы с Вами сотрудничаем давно и не было таких ситуаций, а в последнее время очень часто возникают они.
Михаил Лом,
сотрудник Малая
Annaba, Алжир
сотрудник Малая
Annaba, Алжир
|1
30/06/2017
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
30/06/2017
Михаил, привет!
Такая стоимость получается, если считать наценку за плотность по тарифам Боксберри для легких (менее 1кг) заказов.
Сейчас отключили учет плотности - попробуйте ещё раз.
Михаил Лом:
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Михаил, привет!
Такая стоимость получается, если считать наценку за плотность по тарифам Боксберри для легких (менее 1кг) заказов.
Сейчас отключили учет плотности - попробуйте ещё раз.
30/06/2017
Коллеги, небольшое объявление - я ухожу в отпуск на пару недель и не смогу помочь вам здесь.
Пожалуйста - пишите тикеты.
Коллеги, небольшое объявление - я ухожу в отпуск на пару недель и не смогу помочь вам здесь.
Пожалуйста - пишите тикеты.
30/06/2017
Михаил - вы не указали размер наложки, я её и не учитывал в ответе.
Что касается % за прием - да, они разные.
Коллеги, пожалуйста поймите - Аксиомус - часть Боксберри. Тарифная политика устанавливается на уровне всей федеральной группы компаний, и мы не можем менять тарифы на свое усмотрение.
Моё частное мнение - себестоимость полного цикла самовывоза для службы доставки не сильно ниже себестоимости курьерской доставки. То, что рынок разбалован низкими тарифами на ПВЗ - боль всего рынка доставщиков, и тарифы постепенно повышаются.
Михаил Лом:
Илья, я как я понял разница в стоимости возникает из за того, что разный процент наложки для МКАД и за МКАД и эта разница существенная.
Илья Новосёлов:
Михаил, привет!
Такая стоимость получается, если считать наценку за плотность по тарифам Боксберри для легких (менее 1кг) заказов.
Сейчас отключили учет плотности - попробуйте ещё раз.
Михаил Лом:
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Михаил, привет!
Такая стоимость получается, если считать наценку за плотность по тарифам Боксберри для легких (менее 1кг) заказов.
Сейчас отключили учет плотности - попробуйте ещё раз.
Илья, я как я понял разница в стоимости возникает из за того, что разный процент наложки для МКАД и за МКАД и эта разница существенная.
Михаил - вы не указали размер наложки, я её и не учитывал в ответе.
Что касается % за прием - да, они разные.
Коллеги, пожалуйста поймите - Аксиомус - часть Боксберри. Тарифная политика устанавливается на уровне всей федеральной группы компаний, и мы не можем менять тарифы на свое усмотрение.
Моё частное мнение - себестоимость полного цикла самовывоза для службы доставки не сильно ниже себестоимости курьерской доставки. То, что рынок разбалован низкими тарифами на ПВЗ - боль всего рынка доставщиков, и тарифы постепенно повышаются.
30/06/2017
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
30/06/2017
Филипп - выше написал про расчет тарифов и плотность.
По тарифам на ПВЗ в Москве внутри МКАД - с 1 июля на пунктах Боксберри тарифы, как раньше на наших пунктах - от 120 руб за первый кг, 1.5% наложка и т.д., частичный отказ или проверка без доплаты.
Во всех остальных ПВЗ тарифы Боксберри, как были раньше.
Филипп Бейгадов:
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Филипп - выше написал про расчет тарифов и плотность.
По тарифам на ПВЗ в Москве внутри МКАД - с 1 июля на пунктах Боксберри тарифы, как раньше на наших пунктах - от 120 руб за первый кг, 1.5% наложка и т.д., частичный отказ или проверка без доплаты.
Во всех остальных ПВЗ тарифы Боксберри, как были раньше.
30/06/2017
Да, действительно, хоть и Москва, но за мкад. По факту очень дорого выходит
Надо скорее таблицу тарифов.
Илья Новосёлов:
Филипп - выше написал про расчет тарифов и плотность.
По тарифам на ПВЗ в Москве внутри МКАД - с 1 июля на пунктах Боксберри тарифы, как раньше на наших пунктах - от 120 руб за первый кг, 1.5% наложка и т.д., частичный отказ или проверка без доплаты.
Во всех остальных ПВЗ тарифы Боксберри, как были раньше.
Филипп Бейгадов:
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Филипп - выше написал про расчет тарифов и плотность.
По тарифам на ПВЗ в Москве внутри МКАД - с 1 июля на пунктах Боксберри тарифы, как раньше на наших пунктах - от 120 руб за первый кг, 1.5% наложка и т.д., частичный отказ или проверка без доплаты.
Во всех остальных ПВЗ тарифы Боксберри, как были раньше.
Да, действительно, хоть и Москва, но за мкад. По факту очень дорого выходит
Надо скорее таблицу тарифов.
Троянский Рустам,
ИП Троянский
Москва, Россия
ИП Троянский
Москва, Россия
07/07/2017
Здравствуйте!
Почему возврат отмены из ПВЗ Boxberry (причем, из Московского ПВЗ) занимает 3-4 недели?
Это нормально?
Здравствуйте!
Почему возврат отмены из ПВЗ Boxberry (причем, из Московского ПВЗ) занимает 3-4 недели?
Это нормально?
07/07/2017
У нас даже до ПВЗ не доехал, боксберри без причины возвращает заказ и тоже сказали ждать две недели.
Никаких объяснений , ничего . Клиенту пришлось заказ новый отправлять. А этот будем ждать возврата
Троянский Рустам:
Здравствуйте!
Почему возврат отмены из ПВЗ Boxberry (причем, из Московского ПВЗ) занимает 3-4 недели?
Это нормально?
Здравствуйте!
Почему возврат отмены из ПВЗ Boxberry (причем, из Московского ПВЗ) занимает 3-4 недели?
Это нормально?
У нас даже до ПВЗ не доехал, боксберри без причины возвращает заказ и тоже сказали ждать две недели.
Никаких объяснений , ничего . Клиенту пришлось заказ новый отправлять. А этот будем ждать возврата
Юрий Бедретдинов,
Генеральный директо ИП Бедретдинов Ю.Г.
Генеральный директо ИП Бедретдинов Ю.Г.
10:53
Накипело...
На мелкие недочеты, из разряда того, что заказ в СПБ на доставку курьером не приехал в нужный день и об этом не предупреждают ни клиента не нас или когда курьеры пытаются доставить заказ клиентам с утра, хотя в заявке стоит доставка с 19 до 22 - уже давно не обращаем внимания.
Но последние три случая добили...
Случай первый. Отправили кухонную мойку в ПВЗ Boxberry. Клиент за товаром не пришел и она уехала на возврат. Потом приходит письмо от Аксиомуса, что мол у нашей мойки отколото крыло. На вопрос "Как?", ответили, что Вы мол сами виноваты и она была якобы плохо упакована, а также прислали фото распечатанной коробки. На ответ, что она отправлялась в транспортной заводской коробке со всеми пенопластовыми стоперами и упорами, они ответили, что мол если не согласны пишите претензию. Естественно по претензии отказ, далее выдержка из ответа по претензии:
"Также замечу, заказ не вскрывался по мере доставки и возврату отправителю. Внешних повреждений на заводской упаковке нет. Утверждать, что повреждения товара (вложения) произошло в процессе транспортировки, основания нет."
И тут возникает вопрос: "Как Вы вообще решили, что в коробке, что-то сломалось и прислали мне фото распакованной коробки???". Думаю и так все понятно...
Итог по первому случаю: минус 14 000 стоимость товара + около 2 000 на доставку и возврат.
Случай второй. Звонит клиент и спрашивает, почему мне пришла СМС, что мой заказ поставлен на возврат? Начинаем проверять и действительно, тикет в Аксиомус, получаем ответ, что да у Boxberry технический сбой и заказ на возврат. И это выясняется спустя неделю после отправки!!!
Начинаем проверять, находим ещё 2 заказ с такой же проблемой. Ни Boxberry ни Аксиомус даже не сообщили об этой проблеме, пока сами не нашли. Клиенты ждать ещё две недели отказались. На вопрос, будет ли компенсация, получили ответ:
"Тарификации не будет от оператора. Мы согласно договора передали заказы и исполнили свои обязательства. К сожалению, оператор не будет производить компенсацию .Это не предусморено в свзяи с форс мажорными обстоятельсвами. Они готовы повтроно отправить,но претензию о нарушении сроках не примут."
Итог по второму случаю: 3 разгневанных клиента и соответственно 3 потерянных заказа совокупно на 22 000руб. + уже прошло 10 дней после отправки и эти заказы нам до сих пор не вернули...
Случай третий. Заказала одна бабушка набор посуды в ПВЗ Boxberry во Владимире на Добросельской. Сразу уточнила, можно ли проверить товар при получении, мы подтвердили, т.к. Boxberry предоставляет такую возможность.
Отмечу, что вес посылки конечно не маленький 12,5кг. Заказ пришел, бабушка пришла получать, потом звонит нам и рассказывает. Пришла в ПВЗ, женщина которая выдает заказы, выпинала ногами из подсобки коробку с заказом до бабушки со словами "Забирайте". Сказать, что бабушка удивилась, это ни чего не сказать, учитывая, что стоимость товара внутри 29 888руб.
Бабушка, попросила открыть и проверить целостность товара внутри (отмечу, что она изначально собиралась его вскрыть и проверить и Boxberry предоставляет такую услугу, за которую мы платим дополнительные деньги). Но в ПВЗ негде этого сделать, нет ни какого стола. А любезная женщина в ПВЗ сказала, что если бабушке это надо, то пусть сама вскрывает и проверяет заказ на полу! В конечном итоге, бабушка не стала получать товар.
Здесь правда можно долго рассуждать про качество сервиса и обязанности ПВЗ, но все же.
Итог по третьему случаю: шокированная клиентка (ждем негативный отзыв от неё), потерянный заказ на 29 888руб. + стоимость доставки и возврата примерно ещё 2 800руб.
Вот так последние 3 случая стоили нам примерно 70 000руб.
P.S. Клиентоориентированность? Качество сервиса? - Не, не слышали...
Накипело...
На мелкие недочеты, из разряда того, что заказ в СПБ на доставку курьером не приехал в нужный день и об этом не предупреждают ни клиента не нас или когда курьеры пытаются доставить заказ клиентам с утра, хотя в заявке стоит доставка с 19 до 22 - уже давно не обращаем внимания.
Но последние три случая добили...
Случай первый. Отправили кухонную мойку в ПВЗ Boxberry. Клиент за товаром не пришел и она уехала на возврат. Потом приходит письмо от Аксиомуса, что мол у нашей мойки отколото крыло. На вопрос "Как?", ответили, что Вы мол сами виноваты и она была якобы плохо упакована, а также прислали фото распечатанной коробки. На ответ, что она отправлялась в транспортной заводской коробке со всеми пенопластовыми стоперами и упорами, они ответили, что мол если не согласны пишите претензию. Естественно по претензии отказ, далее выдержка из ответа по претензии:
"Также замечу, заказ не вскрывался по мере доставки и возврату отправителю. Внешних повреждений на заводской упаковке нет. Утверждать, что повреждения товара (вложения) произошло в процессе транспортировки, основания нет."
И тут возникает вопрос: "Как Вы вообще решили, что в коробке, что-то сломалось и прислали мне фото распакованной коробки???". Думаю и так все понятно...
Итог по первому случаю: минус 14 000 стоимость товара + около 2 000 на доставку и возврат.
Случай второй. Звонит клиент и спрашивает, почему мне пришла СМС, что мой заказ поставлен на возврат? Начинаем проверять и действительно, тикет в Аксиомус, получаем ответ, что да у Boxberry технический сбой и заказ на возврат. И это выясняется спустя неделю после отправки!!!
Начинаем проверять, находим ещё 2 заказ с такой же проблемой. Ни Boxberry ни Аксиомус даже не сообщили об этой проблеме, пока сами не нашли. Клиенты ждать ещё две недели отказались. На вопрос, будет ли компенсация, получили ответ:
"Тарификации не будет от оператора. Мы согласно договора передали заказы и исполнили свои обязательства. К сожалению, оператор не будет производить компенсацию .Это не предусморено в свзяи с форс мажорными обстоятельсвами. Они готовы повтроно отправить,но претензию о нарушении сроках не примут."
Итог по второму случаю: 3 разгневанных клиента и соответственно 3 потерянных заказа совокупно на 22 000руб. + уже прошло 10 дней после отправки и эти заказы нам до сих пор не вернули...
Случай третий. Заказала одна бабушка набор посуды в ПВЗ Boxberry во Владимире на Добросельской. Сразу уточнила, можно ли проверить товар при получении, мы подтвердили, т.к. Boxberry предоставляет такую возможность.
Отмечу, что вес посылки конечно не маленький 12,5кг. Заказ пришел, бабушка пришла получать, потом звонит нам и рассказывает. Пришла в ПВЗ, женщина которая выдает заказы, выпинала ногами из подсобки коробку с заказом до бабушки со словами "Забирайте". Сказать, что бабушка удивилась, это ни чего не сказать, учитывая, что стоимость товара внутри 29 888руб.
Бабушка, попросила открыть и проверить целостность товара внутри (отмечу, что она изначально собиралась его вскрыть и проверить и Boxberry предоставляет такую услугу, за которую мы платим дополнительные деньги). Но в ПВЗ негде этого сделать, нет ни какого стола. А любезная женщина в ПВЗ сказала, что если бабушке это надо, то пусть сама вскрывает и проверяет заказ на полу! В конечном итоге, бабушка не стала получать товар.
Здесь правда можно долго рассуждать про качество сервиса и обязанности ПВЗ, но все же.
Итог по третьему случаю: шокированная клиентка (ждем негативный отзыв от неё), потерянный заказ на 29 888руб. + стоимость доставки и возврата примерно ещё 2 800руб.
Вот так последние 3 случая стоили нам примерно 70 000руб.
P.S. Клиентоориентированность? Качество сервиса? - Не, не слышали...
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив