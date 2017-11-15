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Аксиомус - кто с ними работает?
15/11/2017
Ольга, вы конечно имеете право писать про письмо, НО, как вам выше написали, оно было 9 числа. Заявки уже с 07.11 лежали на складе. (Хочу напомнить, что в письме говорилась об 1-2 днях, но никак не о 7 и более).
Часть отправлений лежит и сегодняшнего дня. Как например заявка YXO4932188. Передана вам 07.11. Клиента так никто не оповестил.
Теперь вопросы - какая будет компенсация за задержки? Будет ли компенсация, за заказы которые были отменены (ПВЗ) и в последствии были доставлены курьерами?
Ольга Терехова:
Добрый день.
Новость о возможных задержках в связи с переездом склада Boxberry была размещена в личном кабинете «Аксиомус».
Для более подробного разбора ситуации уточните, пожалуйста, номера заказов по которым произошла задержка.
Михаил Лом:
Дополню. У нас абсолютно все отправления с 07.11 подвисли. Никто, ни нас, ни клиентов не предупредил о том, что есть задержка. Данные в письме, про 1-2 дня, ничего общего с реальностью не имеют. Клиентам на гор.линии дают ответ - не ранее 13-14.11 (и то не факт, ждите смс). Кроме извинений, далее дела не идут.
Антон Соколов:
Вопрос к Аксиомусу, почему так поздно (9.11) предупредили о переезде склада Боксберии, заказы отгруженные 7го и 8го до сих пор не поступили на ПВЗ. Покупатели не понимают почему магазин так плохо обращается с их временем. Уже поступают отказы от отправленных заказов.
Примеры заказов:
7117591, YMQ4934724 (отгружен 7го)
7117582, YMQ4934718 (отгружен 7го)
7117637, YMQ4934743 (отгружен 7го)
...
Вопрос к Аксиомусу, почему так поздно (9.11) предупредили о переезде склада Боксберии, заказы отгруженные 7го и 8го до сих пор не поступили на ПВЗ. Покупатели не понимают почему магазин так плохо обращается с их временем. Уже поступают отказы от отправленных заказов.
Примеры заказов:
7117591, YMQ4934724 (отгружен 7го)
7117582, YMQ4934718 (отгружен 7го)
7117637, YMQ4934743 (отгружен 7го)
...
Дополню. У нас абсолютно все отправления с 07.11 подвисли. Никто, ни нас, ни клиентов не предупредил о том, что есть задержка. Данные в письме, про 1-2 дня, ничего общего с реальностью не имеют. Клиентам на гор.линии дают ответ - не ранее 13-14.11 (и то не факт, ждите смс). Кроме извинений, далее дела не идут.
Добрый день.
Новость о возможных задержках в связи с переездом склада Boxberry была размещена в личном кабинете «Аксиомус».
Для более подробного разбора ситуации уточните, пожалуйста, номера заказов по которым произошла задержка.
Ольга, вы конечно имеете право писать про письмо, НО, как вам выше написали, оно было 9 числа. Заявки уже с 07.11 лежали на складе. (Хочу напомнить, что в письме говорилась об 1-2 днях, но никак не о 7 и более).
Часть отправлений лежит и сегодняшнего дня. Как например заявка YXO4932188. Передана вам 07.11. Клиента так никто не оповестил.
Теперь вопросы - какая будет компенсация за задержки? Будет ли компенсация, за заказы которые были отменены (ПВЗ) и в последствии были доставлены курьерами?
16/11/2017
Боксбери, мы УСТАЛИ от постоянных проблем с вашей стороны. Сейчас пришла рассылка от Аксиомуса с рекомендацией до конца недели не отправлять заказы на ПВЗ Boxberry (сбой на центральном складе Боксбери).
Полагаю все партнеры, работающие с Боксбери, хотят услышать официальную позицию Руководства компании по текущей ситуации. Спасибо.
Ольга Терехова:
Сейчас работа склада начинает нормализоваться.
Приносим извинения от лица компании за произошедший инцидент.
Сейчас работа склада начинает нормализоваться.
Приносим извинения от лица компании за произошедший инцидент.
Боксбери, мы УСТАЛИ от постоянных проблем с вашей стороны. Сейчас пришла рассылка от Аксиомуса с рекомендацией до конца недели не отправлять заказы на ПВЗ Boxberry (сбой на центральном складе Боксбери).
Полагаю все партнеры, работающие с Боксбери, хотят услышать официальную позицию Руководства компании по текущей ситуации. Спасибо.
16/11/2017
Антон, официальная позиция, мне кажется, внятно прослеживается из отписок Ольги: Боксберри не волнуем ни мы ни наши проблемы. Я писал ранее, что готов инициировать информационную кампанию и подтверждаю свою готовность.
Коллеги, считаю, что без большого пинка Боксберри ничего менять в своем отношении к нам не станет. Желающие присоединиться к инициативной группе - пишите на почту b_vn собака mail.ru Сразу говорю, что будем просить верификацию, чтобы не допустить засланцев.
Антон Соколов:
Боксбери, мы УСТАЛИ от постоянных проблем с вашей стороны. Сейчас пришла рассылка от Аксиомуса с рекомендацией до конца недели не отправлять заказы на ПВЗ Boxberry (сбой на центральном складе Боксбери).
Полагаю все партнеры, работающие с Боксбери, хотят услышать официальную позицию Руководства компании по текущей ситуации. Спасибо.
Ольга Терехова:
Сейчас работа склада начинает нормализоваться.
Приносим извинения от лица компании за произошедший инцидент.
Сейчас работа склада начинает нормализоваться.
Приносим извинения от лица компании за произошедший инцидент.
Боксбери, мы УСТАЛИ от постоянных проблем с вашей стороны. Сейчас пришла рассылка от Аксиомуса с рекомендацией до конца недели не отправлять заказы на ПВЗ Boxberry (сбой на центральном складе Боксбери).
Полагаю все партнеры, работающие с Боксбери, хотят услышать официальную позицию Руководства компании по текущей ситуации. Спасибо.
Антон, официальная позиция, мне кажется, внятно прослеживается из отписок Ольги: Боксберри не волнуем ни мы ни наши проблемы. Я писал ранее, что готов инициировать информационную кампанию и подтверждаю свою готовность.
Коллеги, считаю, что без большого пинка Боксберри ничего менять в своем отношении к нам не станет. Желающие присоединиться к инициативной группе - пишите на почту b_vn собака mail.ru Сразу говорю, что будем просить верификацию, чтобы не допустить засланцев.
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