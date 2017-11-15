Антон Соколов :



Вопрос к Аксиомусу, почему так поздно (9.11) предупредили о переезде склада Боксберии, заказы отгруженные 7го и 8го до сих пор не поступили на ПВЗ. Покупатели не понимают почему магазин так плохо обращается с их временем. Уже поступают отказы от отправленных заказов.



Примеры заказов:

7117591, YMQ4934724 (отгружен 7го)

7117582, YMQ4934718 (отгружен 7го)

7117637, YMQ4934743 (отгружен 7го)

... Вопрос к Аксиомусу, почему так поздно (9.11) предупредили о переезде склада Боксберии, заказы отгруженные 7го и 8го до сих пор не поступили на ПВЗ. Покупатели не понимают почему магазин так плохо обращается с их временем. Уже поступают отказы от отправленных заказов.Примеры заказов:7117591, YMQ4934724 (отгружен 7го)7117582, YMQ4934718 (отгружен 7го)7117637, YMQ4934743 (отгружен 7го)...

Дополню. У нас абсолютно все отправления с 07.11 подвисли. Никто, ни нас, ни клиентов не предупредил о том, что есть задержка. Данные в письме, про 1-2 дня, ничего общего с реальностью не имеют. Клиентам на гор.линии дают ответ - не ранее 13-14.11 (и то не факт, ждите смс). Кроме извинений, далее дела не идут.