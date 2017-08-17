Вячеслав Коптяков:



Добрый день!



1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картами при получении товара у курьера или в ПВЗ.

2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?

3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).

4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?



Заранее спасибо за ответы! Добрый день!1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картамиу курьера или в ПВЗ.2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?Заранее спасибо за ответы!

Отвечу вам, что знаю, а представитель Аксиомуса дополнит.1. Да, Вы заключаете агентский договор с Аксиомус и все расчеты (выдачу всех видов чеков) осуществляет курьер. оплата возможно как наличными, так и картой. В этом случае касса не нужна.2. Курьер осуществляет доставку на след. день, в том числе и субботу. Кстати доставляют курьером очень хорошо, всегда стараются выполнить все пожелания клиентов.Что касается ПВЗ на след рабочий день доставки нет. Раньше была, сейчас увы нет. На вых. доставка на ПВЗ не осуществляется.ПВЗ - это все терминалы Боксберри, DPD. Минимальный срок доставки по Москве обычно дня 2, бывает больше.