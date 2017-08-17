Аксиомус - кто с ними работает?
17/08/2017
Илья, вот к примеру берем заявку 6824978. Если не ошибаюсь, товар по ней был передан на склад вчера до 22,30. По состоянию на 21:10 сегодня, заказ еще не поступил в пвз. Во всяком случае согласно трекинга Boxberry. Мы что то не так делаем или не так поняли или в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Илья, вот к примеру берем заявку 6824978. Если не ошибаюсь, товар по ней был передан на склад вчера до 22,30. По состоянию на 21:10 сегодня, заказ еще не поступил в пвз. Во всяком случае согласно трекинга Boxberry. Мы что то не так делаем или не так поняли или в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Илья Новосёлов:
Николай, добрый день,
Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день.
Что касается времени доставки до ПВЗ и соблюдения сроков - прошу подключиться в эту переписку коллег из Боксберри, они дадут более точную информацию.
Николай, добрый день,
Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день.
Что касается времени доставки до ПВЗ и соблюдения сроков - прошу подключиться в эту переписку коллег из Боксберри, они дадут более точную информацию.
18/08/2017
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
Николай Тим:
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
18/08/2017
Ольга, здравствуйте!
Правильно ли я понял,
1. Если сегодня вечером в пятницу (к примеру в 22.00) мы передали заказ на склад Аксиомуса, то в пвз в Москве он поступит аж во вторник (выходные выкидываем), верно?
2. Если же мы передаем заказа на склад Аксиомуса к примеру в среду до 22.00, то на пвз в мск он поступает в пятницу. Верно?
Исключение - пункты с экспресс-приемом
Ольга, здравствуйте!
Правильно ли я понял,
1. Если сегодня вечером в пятницу (к примеру в 22.00) мы передали заказ на склад Аксиомуса, то в пвз в Москве он поступит аж во вторник (выходные выкидываем), верно?
2. Если же мы передаем заказа на склад Аксиомуса к примеру в среду до 22.00, то на пвз в мск он поступает в пятницу. Верно?
Исключение - пункты с экспресс-приемом
Ольга Терехова:
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
Николай Тим:
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
21/08/2017
Добрый день.
Разобрали данную ситуацию и по результату можем сообщить следующее.
К сожалению, действительно, выявлена задержка доставки заказа 6824978.
Заказ поступил на отделение в срок, но не был своевременно оприходован. Проведена работа для исключения подобного в будущем.
18.08.2017 заказ был готов к выдаче, мы позвонили и сообщили об этом получателю. Заказ был получен 19.08.2017.
Николай Тим:
Илья, вот к примеру берем заявку 6824978. Если не ошибаюсь, товар по ней был передан на склад вчера до 22,30. По состоянию на 21:10 сегодня, заказ еще не поступил в пвз. Во всяком случае согласно трекинга Boxberry. Мы что то не так делаем или не так поняли или в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Илья, вот к примеру берем заявку 6824978. Если не ошибаюсь, товар по ней был передан на склад вчера до 22,30. По состоянию на 21:10 сегодня, заказ еще не поступил в пвз. Во всяком случае согласно трекинга Boxberry. Мы что то не так делаем или не так поняли или в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Илья Новосёлов:
Николай, добрый день,
Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день.
Что касается времени доставки до ПВЗ и соблюдения сроков - прошу подключиться в эту переписку коллег из Боксберри, они дадут более точную информацию.
Николай, добрый день,
Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день.
Что касается времени доставки до ПВЗ и соблюдения сроков - прошу подключиться в эту переписку коллег из Боксберри, они дадут более точную информацию.
Добрый день.
Разобрали данную ситуацию и по результату можем сообщить следующее.
К сожалению, действительно, выявлена задержка доставки заказа 6824978.
Заказ поступил на отделение в срок, но не был своевременно оприходован. Проведена работа для исключения подобного в будущем.
18.08.2017 заказ был готов к выдаче, мы позвонили и сообщили об этом получателю. Заказ был получен 19.08.2017.
22/08/2017
А у нас сейчас основная проблема это доставка заказов в надлежащем виде - куклы для девочек.
Клиенты жалуются, что товар поступает на ПВЗ ББ мятый, в ненадлежащем виде, много отказов. Причем проблемы начались с появлением службы доставки ББ. До этого момента заказы на ПВЗ доставлялись быстро и в полной сохранности. Мы сейчас даже не рекомендуем клиентам пользоваться услугами ББ. Жалобы уже начали поступать и при курьерской доставке, особенно при доставке из Москвы в Питер.
Ответ - один - упаковывайте товар лучше, т.е. в картонную коробку. В договоре естественно все моменты по снятию ответственности с Аксиомуса и ББ отражены. Не придерешься.
Одно "Но". При заключении договора было сказано, что товар достаточно упаковать в курьерский пакет. На доп. расходы в виде картонных коробок мы не готовы. Поэтому уже ищем альтернативу. Хотя в первое время от качества работы Аксиомуса были просто в восторге.
А у нас сейчас основная проблема это доставка заказов в надлежащем виде - куклы для девочек.
Клиенты жалуются, что товар поступает на ПВЗ ББ мятый, в ненадлежащем виде, много отказов. Причем проблемы начались с появлением службы доставки ББ. До этого момента заказы на ПВЗ доставлялись быстро и в полной сохранности. Мы сейчас даже не рекомендуем клиентам пользоваться услугами ББ. Жалобы уже начали поступать и при курьерской доставке, особенно при доставке из Москвы в Питер.
Ответ - один - упаковывайте товар лучше, т.е. в картонную коробку. В договоре естественно все моменты по снятию ответственности с Аксиомуса и ББ отражены. Не придерешься.
Одно "Но". При заключении договора было сказано, что товар достаточно упаковать в курьерский пакет. На доп. расходы в виде картонных коробок мы не готовы. Поэтому уже ищем альтернативу. Хотя в первое время от качества работы Аксиомуса были просто в восторге.
22/08/2017
Добрый день, Николай.
Срок доставки по г. Москва составляет 1 рабочий день.
Если заказ поступает на центральный сортировочный центр Boxberry в пятницу, то доставка в пункт выдачи г. Москва - в понедельник.
Если в среду – то, соответственно, заказ поступит в пункт выдачи в четверг.
При сдаче заказов на склад Аксиомуса важно учитывать следующее:
если заказы сдаются до 22:00, в этот же день груз передается на центральный сортировочный центр Boxberry.
Подробности передачи заказов со склада Аксиомуса есть в ответе Новоселова Ильи:
"Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день."
Николай Тим:
Ольга, здравствуйте!
Правильно ли я понял,
1. Если сегодня вечером в пятницу (к примеру в 22.00) мы передали заказ на склад Аксиомуса, то в пвз в Москве он поступит аж во вторник (выходные выкидываем), верно?
2. Если же мы передаем заказа на склад Аксиомуса к примеру в среду до 22.00, то на пвз в мск он поступает в пятницу. Верно?
Исключение - пункты с экспресс-приемом
Ольга, здравствуйте!
Правильно ли я понял,
1. Если сегодня вечером в пятницу (к примеру в 22.00) мы передали заказ на склад Аксиомуса, то в пвз в Москве он поступит аж во вторник (выходные выкидываем), верно?
2. Если же мы передаем заказа на склад Аксиомуса к примеру в среду до 22.00, то на пвз в мск он поступает в пятницу. Верно?
Исключение - пункты с экспресс-приемом
Ольга Терехова:
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
Николай Тим:
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
Добрый день, Николай.
Срок доставки по г. Москва составляет 1 рабочий день.
Если заказ поступает на центральный сортировочный центр Boxberry в пятницу, то доставка в пункт выдачи г. Москва - в понедельник.
Если в среду – то, соответственно, заказ поступит в пункт выдачи в четверг.
При сдаче заказов на склад Аксиомуса важно учитывать следующее:
если заказы сдаются до 22:00, в этот же день груз передается на центральный сортировочный центр Boxberry.
Подробности передачи заказов со склада Аксиомуса есть в ответе Новоселова Ильи:
"Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день."
23/08/2017
Добрый день, Ирина.
При доставке товаров может быть использовано несколько видов транспорта, поэтому важно, чтобы товар был упакован по ГОСТ РФ для соответствующего вида груза.
При соблюдении правил упаковки возможность повреждения заказа практически сведена к нулю.
Более подробная информация о требованиях к упаковке размещена на нашем сайте http://boxberry.ru/private_customers/re ... _shipment/ .
Ирина Магия:
А у нас сейчас основная проблема это доставка заказов в надлежащем виде - куклы для девочек.
Клиенты жалуются, что товар поступает на ПВЗ ББ мятый, в ненадлежащем виде, много отказов. Причем проблемы начались с появлением службы доставки ББ. До этого момента заказы на ПВЗ доставлялись быстро и в полной сохранности. Мы сейчас даже не рекомендуем клиентам пользоваться услугами ББ. Жалобы уже начали поступать и при курьерской доставке, особенно при доставке из Москвы в Питер.
Ответ - один - упаковывайте товар лучше, т.е. в картонную коробку. В договоре естественно все моменты по снятию ответственности с Аксиомуса и ББ отражены. Не придерешься.
Одно "Но". При заключении договора было сказано, что товар достаточно упаковать в курьерский пакет. На доп. расходы в виде картонных коробок мы не готовы. Поэтому уже ищем альтернативу. Хотя в первое время от качества работы Аксиомуса были просто в восторге.
А у нас сейчас основная проблема это доставка заказов в надлежащем виде - куклы для девочек.
Клиенты жалуются, что товар поступает на ПВЗ ББ мятый, в ненадлежащем виде, много отказов. Причем проблемы начались с появлением службы доставки ББ. До этого момента заказы на ПВЗ доставлялись быстро и в полной сохранности. Мы сейчас даже не рекомендуем клиентам пользоваться услугами ББ. Жалобы уже начали поступать и при курьерской доставке, особенно при доставке из Москвы в Питер.
Ответ - один - упаковывайте товар лучше, т.е. в картонную коробку. В договоре естественно все моменты по снятию ответственности с Аксиомуса и ББ отражены. Не придерешься.
Одно "Но". При заключении договора было сказано, что товар достаточно упаковать в курьерский пакет. На доп. расходы в виде картонных коробок мы не готовы. Поэтому уже ищем альтернативу. Хотя в первое время от качества работы Аксиомуса были просто в восторге.
Добрый день, Ирина.
При доставке товаров может быть использовано несколько видов транспорта, поэтому важно, чтобы товар был упакован по ГОСТ РФ для соответствующего вида груза.
При соблюдении правил упаковки возможность повреждения заказа практически сведена к нулю.
Более подробная информация о требованиях к упаковке размещена на нашем сайте http://boxberry.ru/private_customers/re ... _shipment/ .
13/09/2017
Ольга, Илья, доброго времени.
Вопрос по поводу обновления статусов заявок, переданных на ПВЗ Boxberry:
сейчас в ЛК Аксиомус переход статуса заявки в статус "Выполнен" или "Вручен" в среднем занимает 4-7 дней с момента реального вручения заказа покупателю (Москва и СПб), что, по понятным причинам, не совсем нас устраивает, так как приходится вручную перепроверять заявки и выявлять те, что долго не забирают...
Очень хотелось бы сократить срок хотя бы до одного дня. В идеале, конечно, отображать статус вручения заказа клиенту в реальном времени...
Ольга, Илья, доброго времени.
Вопрос по поводу обновления статусов заявок, переданных на ПВЗ Boxberry:
сейчас в ЛК Аксиомус переход статуса заявки в статус "Выполнен" или "Вручен" в среднем занимает 4-7 дней с момента реального вручения заказа покупателю (Москва и СПб), что, по понятным причинам, не совсем нас устраивает, так как приходится вручную перепроверять заявки и выявлять те, что долго не забирают...
Очень хотелось бы сократить срок хотя бы до одного дня. В идеале, конечно, отображать статус вручения заказа клиенту в реальном времени...
14/09/2017
Добрый день!
1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картами при получении товара у курьера или в ПВЗ.
2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?
3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).
4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?
Заранее спасибо за ответы!
Добрый день!
1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картами при получении товара у курьера или в ПВЗ.
2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?
3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).
4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?
Заранее спасибо за ответы!
14/09/2017
Отвечу вам, что знаю, а представитель Аксиомуса дополнит.
1. Да, Вы заключаете агентский договор с Аксиомус и все расчеты (выдачу всех видов чеков) осуществляет курьер. оплата возможно как наличными, так и картой. В этом случае касса не нужна.
2. Курьер осуществляет доставку на след. день, в том числе и субботу. Кстати доставляют курьером очень хорошо, всегда стараются выполнить все пожелания клиентов.
Что касается ПВЗ на след рабочий день доставки нет. Раньше была, сейчас увы нет. На вых. доставка на ПВЗ не осуществляется.
ПВЗ - это все терминалы Боксберри, DPD. Минимальный срок доставки по Москве обычно дня 2, бывает больше.
Вячеслав Коптяков:
Добрый день!
1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картами при получении товара у курьера или в ПВЗ.
2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?
3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).
4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?
Заранее спасибо за ответы!
Добрый день!
1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картами при получении товара у курьера или в ПВЗ.
2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?
3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).
4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?
Заранее спасибо за ответы!
Отвечу вам, что знаю, а представитель Аксиомуса дополнит.
1. Да, Вы заключаете агентский договор с Аксиомус и все расчеты (выдачу всех видов чеков) осуществляет курьер. оплата возможно как наличными, так и картой. В этом случае касса не нужна.
2. Курьер осуществляет доставку на след. день, в том числе и субботу. Кстати доставляют курьером очень хорошо, всегда стараются выполнить все пожелания клиентов.
Что касается ПВЗ на след рабочий день доставки нет. Раньше была, сейчас увы нет. На вых. доставка на ПВЗ не осуществляется.
ПВЗ - это все терминалы Боксберри, DPD. Минимальный срок доставки по Москве обычно дня 2, бывает больше.
14/09/2017
Большое спасибо за ответ!
Продублировал вопрос на их почту. Вот что они ответили.
Ирина Магия:
Отвечу вам, что знаю, а представитель Аксиомуса дополнит.
1. Да, Вы заключаете агентский договор с Аксиомус и все расчеты (выдачу всех видов чеков) осуществляет курьер. оплата возможно как наличными, так и картой. В этом случае касса не нужна.
2. Курьер осуществляет доставку на след. день, в том числе и субботу. Кстати доставляют курьером очень хорошо, всегда стараются выполнить все пожелания клиентов.
Что касается ПВЗ на след рабочий день доставки нет. Раньше была, сейчас увы нет. На вых. доставка на ПВЗ не осуществляется.
ПВЗ - это все терминалы Боксберри, DPD. Минимальный срок доставки по Москве обычно дня 2, бывает больше.
Вячеслав Коптяков:
Добрый день!
1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картами при получении товара у курьера или в ПВЗ.
2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?
3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).
4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?
Заранее спасибо за ответы!
Добрый день!
1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картами при получении товара у курьера или в ПВЗ.
2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?
3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).
4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?
Заранее спасибо за ответы!
Отвечу вам, что знаю, а представитель Аксиомуса дополнит.
1. Да, Вы заключаете агентский договор с Аксиомус и все расчеты (выдачу всех видов чеков) осуществляет курьер. оплата возможно как наличными, так и картой. В этом случае касса не нужна.
2. Курьер осуществляет доставку на след. день, в том числе и субботу. Кстати доставляют курьером очень хорошо, всегда стараются выполнить все пожелания клиентов.
Что касается ПВЗ на след рабочий день доставки нет. Раньше была, сейчас увы нет. На вых. доставка на ПВЗ не осуществляется.
ПВЗ - это все терминалы Боксберри, DPD. Минимальный срок доставки по Москве обычно дня 2, бывает больше.
Большое спасибо за ответ!
Продублировал вопрос на их почту. Вот что они ответили.
Цитата:
1. У нас установлены онлайн-кассы, данные передаются в ОФД напрямую.
Вам приобретать кассу не надо.
2. В случае принятие заказа от Вас сегодня, мы доставим до дверей в
Москве и за МКАДом на следующий день. ПВЗ в пределах МКАДа заказы
также поступают на следующий рабочий день.
В субботу доставку осуществляем.
3. Мы принимаем заказы только на Огородном проезде. Прием в ПВЗ
BoxBerry - необходим договор с ними напрямую.
1. У нас установлены онлайн-кассы, данные передаются в ОФД напрямую.
Вам приобретать кассу не надо.
2. В случае принятие заказа от Вас сегодня, мы доставим до дверей в
Москве и за МКАДом на следующий день. ПВЗ в пределах МКАДа заказы
также поступают на следующий рабочий день.
В субботу доставку осуществляем.
3. Мы принимаем заказы только на Огородном проезде. Прием в ПВЗ
BoxBerry - необходим договор с ними напрямую.
14/09/2017
1. ответ насчет срока до ПВЗ не совсем верный. Я каждый день отправляю посылки на ПВЗ Боксберри.. Реальный срок 2 дня, Аксиомус доставляет посылки сначала на сортировочный пункт Боксберри, и только потом их развозят по ПВЗ..
2. Лично сдать посылки в ББ (на прием), да, все верно.. для этого нужен еще один договор..А доставить Аксиомус может в любой.
Вячеслав Коптяков:
Большое спасибо за ответ!
Продублировал вопрос на их почту. Вот что они ответили.
Ирина Магия:
Отвечу вам, что знаю, а представитель Аксиомуса дополнит.
1. Да, Вы заключаете агентский договор с Аксиомус и все расчеты (выдачу всех видов чеков) осуществляет курьер. оплата возможно как наличными, так и картой. В этом случае касса не нужна.
2. Курьер осуществляет доставку на след. день, в том числе и субботу. Кстати доставляют курьером очень хорошо, всегда стараются выполнить все пожелания клиентов.
Что касается ПВЗ на след рабочий день доставки нет. Раньше была, сейчас увы нет. На вых. доставка на ПВЗ не осуществляется.
ПВЗ - это все терминалы Боксберри, DPD. Минимальный срок доставки по Москве обычно дня 2, бывает больше.
Вячеслав Коптяков:
Добрый день!
1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картами при получении товара у курьера или в ПВЗ.
2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?
3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).
4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?
Заранее спасибо за ответы!
Добрый день!
1. Аксиомус осуществляет расчеты с покупателями в соответствии с ФЗ-54? Если мы заключим договор на кассовое обслуживание нам не потребуется оформлять онлайн-кассу? Оплата за покупки осуществляется наличными/картами при получении товара у курьера или в ПВЗ.
2. Если заказ будет доставлен на центральный склад Аксиомуса на Огородном проезде до 22:00, то он будет доставлен курьером/в ПВЗ на следующий рабочий день? В субботу доставка осуществляется?
3. У Аксиомуса имеются дополнительные пункты приема заказов, кроме Огородного? К ним применимы аналогичные сроки доставки? (доставка на следующий р/д, если заказ привезен до 22:00).
4. У Аксиомуса имеются модули для Битрикса?
Заранее спасибо за ответы!
Отвечу вам, что знаю, а представитель Аксиомуса дополнит.
1. Да, Вы заключаете агентский договор с Аксиомус и все расчеты (выдачу всех видов чеков) осуществляет курьер. оплата возможно как наличными, так и картой. В этом случае касса не нужна.
2. Курьер осуществляет доставку на след. день, в том числе и субботу. Кстати доставляют курьером очень хорошо, всегда стараются выполнить все пожелания клиентов.
Что касается ПВЗ на след рабочий день доставки нет. Раньше была, сейчас увы нет. На вых. доставка на ПВЗ не осуществляется.
ПВЗ - это все терминалы Боксберри, DPD. Минимальный срок доставки по Москве обычно дня 2, бывает больше.
Большое спасибо за ответ!
Продублировал вопрос на их почту. Вот что они ответили.
Цитата:
1. У нас установлены онлайн-кассы, данные передаются в ОФД напрямую.
Вам приобретать кассу не надо.
2. В случае принятие заказа от Вас сегодня, мы доставим до дверей в
Москве и за МКАДом на следующий день. ПВЗ в пределах МКАДа заказы
также поступают на следующий рабочий день.
В субботу доставку осуществляем.
3. Мы принимаем заказы только на Огородном проезде. Прием в ПВЗ
BoxBerry - необходим договор с ними напрямую.
1. У нас установлены онлайн-кассы, данные передаются в ОФД напрямую.
Вам приобретать кассу не надо.
2. В случае принятие заказа от Вас сегодня, мы доставим до дверей в
Москве и за МКАДом на следующий день. ПВЗ в пределах МКАДа заказы
также поступают на следующий рабочий день.
В субботу доставку осуществляем.
3. Мы принимаем заказы только на Огородном проезде. Прием в ПВЗ
BoxBerry - необходим договор с ними напрямую.
1. ответ насчет срока до ПВЗ не совсем верный. Я каждый день отправляю посылки на ПВЗ Боксберри.. Реальный срок 2 дня, Аксиомус доставляет посылки сначала на сортировочный пункт Боксберри, и только потом их развозят по ПВЗ..
2. Лично сдать посылки в ББ (на прием), да, все верно.. для этого нужен еще один договор..А доставить Аксиомус может в любой.
15/09/2017
Странно как-то... У нас практически все заявки Boxberry по Москве попадают в ПВЗ на следующий день и примерно половину из них клиенты выкупают в этот же день (то есть информирование клиентов о готовности заказа работает без задержек). В районе 5% да, попадают в ПВЗ через день, и то это в основном Химки, Реутов и т.л., то есть ближнее Подмосковье.
Ирина Магия:
1. ответ насчет срока до ПВЗ неверный. Я каждый день отправляю посылки на ПВЗ Боксберри.. Ни разу не было доставки на след. день. Реальный срок 2 дня, не меньше. Аксиомус доставляет посылки сначала на сортировочный пункт Боксберри, и только потом их развозят по ПВЗ..
2. Лично сдать посылки в ББ (на прием), да, все верно.. для этого нужен еще один договор..А доставить Аксиомус может в любой.
1. ответ насчет срока до ПВЗ неверный. Я каждый день отправляю посылки на ПВЗ Боксберри.. Ни разу не было доставки на след. день. Реальный срок 2 дня, не меньше. Аксиомус доставляет посылки сначала на сортировочный пункт Боксберри, и только потом их развозят по ПВЗ..
2. Лично сдать посылки в ББ (на прием), да, все верно.. для этого нужен еще один договор..А доставить Аксиомус может в любой.
Странно как-то... У нас практически все заявки Boxberry по Москве попадают в ПВЗ на следующий день и примерно половину из них клиенты выкупают в этот же день (то есть информирование клиентов о готовности заказа работает без задержек). В районе 5% да, попадают в ПВЗ через день, и то это в основном Химки, Реутов и т.л., то есть ближнее Подмосковье.
15/09/2017
Если я правильно понимаю, то загвоздка в смене статусов из-за аккумулирования ("сборе") денег от партнерских ПВЗ - деньги поступают, статус меняется на "Выполнен".
Есть предложение сделать некий промежуточный статус, к примеру, "Выдан", который не будет привязан к деньгам, но по крайней мере будет информировать нас, что заказ выдан покупателю.
Аналогично и с DPD - с ними вообще заявка может висеть до месяца в статусе "Отправлен" после вручения клиенту.
Георгий Гл:
Ольга, Илья, доброго времени.
Вопрос по поводу обновления статусов заявок, переданных на ПВЗ Boxberry:
сейчас в ЛК Аксиомус переход статуса заявки в статус "Выполнен" или "Вручен" в среднем занимает 4-7 дней с момента реального вручения заказа покупателю (Москва и СПб), что, по понятным причинам, не совсем нас устраивает, так как приходится вручную перепроверять заявки и выявлять те, что долго не забирают...
Очень хотелось бы сократить срок хотя бы до одного дня. В идеале, конечно, отображать статус вручения заказа клиенту в реальном времени...
Ольга, Илья, доброго времени.
Вопрос по поводу обновления статусов заявок, переданных на ПВЗ Boxberry:
сейчас в ЛК Аксиомус переход статуса заявки в статус "Выполнен" или "Вручен" в среднем занимает 4-7 дней с момента реального вручения заказа покупателю (Москва и СПб), что, по понятным причинам, не совсем нас устраивает, так как приходится вручную перепроверять заявки и выявлять те, что долго не забирают...
Очень хотелось бы сократить срок хотя бы до одного дня. В идеале, конечно, отображать статус вручения заказа клиенту в реальном времени...
Если я правильно понимаю, то загвоздка в смене статусов из-за аккумулирования ("сборе") денег от партнерских ПВЗ - деньги поступают, статус меняется на "Выполнен".
Есть предложение сделать некий промежуточный статус, к примеру, "Выдан", который не будет привязан к деньгам, но по крайней мере будет информировать нас, что заказ выдан покупателю.
Аналогично и с DPD - с ними вообще заявка может висеть до месяца в статусе "Отправлен" после вручения клиенту.
Антон Соколов,
Руководитель ИМ
Москва
Руководитель ИМ
Москва
|1
11:20
Такой статус "Исполнен" уже был ранее, почему он не используется сейчас непонятно. У нас задержки по сменам статуса доходят до 8 дней. Менеджеры магазина вынуждены постоянно смотреть реальный статус в ЛК Аксиомус. Крайне неудобно и затратно по времени.
Георгий Гл:
Есть предложение сделать некий промежуточный статус, к примеру, "Выдан", который не будет привязан к деньгам, но по крайней мере будет информировать нас, что заказ выдан покупателю.
Есть предложение сделать некий промежуточный статус, к примеру, "Выдан", который не будет привязан к деньгам, но по крайней мере будет информировать нас, что заказ выдан покупателю.
Такой статус "Исполнен" уже был ранее, почему он не используется сейчас непонятно. У нас задержки по сменам статуса доходят до 8 дней. Менеджеры магазина вынуждены постоянно смотреть реальный статус в ЛК Аксиомус. Крайне неудобно и затратно по времени.
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