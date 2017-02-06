Аксиомус - кто с ними работает?
06/02/2017
Через тикеты вопрос не решается, попробуем здесь.
Заявка 5930959.
Отправлена перед новым годом в подмосковье через DPD. По ошибке (менеджер утверждает, что по ошибке в системе оператора DPD) посылка уехала в Казань. Вернуть до нг ее не успели, dpd повез ее клиенту после 10го числа, тот естественно отказался. Посылка поехала на возврат в Москву, внимание, через Москву в Казань и снова в Москву.
Деньги за доставку и возврат посылки в общей сложности более 1000 р. аксиомус компенсировать отказывается, поскольку не их ошибка. Разбираться с DPD тоже никто не собирается. И посылку, которая 18го января приехала в Москву, я до сих пор не получил.
Через тикеты вопрос не решается, попробуем здесь.
Заявка 5930959.
Отправлена перед новым годом в подмосковье через DPD. По ошибке (менеджер утверждает, что по ошибке в системе оператора DPD) посылка уехала в Казань. Вернуть до нг ее не успели, dpd повез ее клиенту после 10го числа, тот естественно отказался. Посылка поехала на возврат в Москву, внимание, через Москву в Казань и снова в Москву.
Деньги за доставку и возврат посылки в общей сложности более 1000 р. аксиомус компенсировать отказывается, поскольку не их ошибка. Разбираться с DPD тоже никто не собирается. И посылку, которая 18го января приехала в Москву, я до сих пор не получил.
27/02/2017
Хочу выразить недовольство работой менеджера Ткаченко Кирилла, имею честь общаться с ним в тикете 1149193, это просто какой то верх не компетентности, абсолютный пофигизм человека. «Маринует» меня целый день!
Вопрос касается детализации, не понимаю почему, по всей видимости человек (Ткаченко) не давно работающий в аксиомусе, решает вопросы подобного характера??? Вопрос касается моих денег! Почему из за сбоя у вас в системе, я целый день должен быть в подвешенном состоянии, должен менять свои планы, ждать и т.д.?
Хочу выразить недовольство работой менеджера Ткаченко Кирилла, имею честь общаться с ним в тикете 1149193, это просто какой то верх не компетентности, абсолютный пофигизм человека. «Маринует» меня целый день!
Вопрос касается детализации, не понимаю почему, по всей видимости человек (Ткаченко) не давно работающий в аксиомусе, решает вопросы подобного характера??? Вопрос касается моих денег! Почему из за сбоя у вас в системе, я целый день должен быть в подвешенном состоянии, должен менять свои планы, ждать и т.д.?
10/03/2017
iliaz, объясните, пожалуйста, разницу между услугами "двойной выезд" и "ожидание".
И каким образом оформить доставку в ЛК если заведомо известно, что время ожидания превысит 15 мин, во избежании случаев отказа курьера предоставить вещи на примерку (были подобные прецеденты)?
Тикет 1165869
iliaz, объясните, пожалуйста, разницу между услугами "двойной выезд" и "ожидание".
И каким образом оформить доставку в ЛК если заведомо известно, что время ожидания превысит 15 мин, во избежании случаев отказа курьера предоставить вещи на примерку (были подобные прецеденты)?
Тикет 1165869
Александр Первезенцев,
Гендир Кидсберри
Гендир Кидсберри
18/04/2017
Совершенно хамский и пофигистический подход к решению проблем клиентов.
Сервис на уровне "Почты РФ" - мы ничего не знаем и отвечать ни за что не хотим.
Как доставляет заказы Аксиомус можно посмотреть на приложенной фотографии.
Совершенно хамский и пофигистический подход к решению проблем клиентов.
Сервис на уровне "Почты РФ" - мы ничего не знаем и отвечать ни за что не хотим.
Как доставляет заказы Аксиомус можно посмотреть на приложенной фотографии.
Вложения:
20170417_122256[1]-(1).jpg (767.84 Кб) Просмотров: 1
25/04/2017
Они ещё и издеваются. Обменный заказ этому же клиенту также пришел с аналогичными повреждениями. Можно ли с ними работать - выводы делайте самостоятельно.
Они ещё и издеваются. Обменный заказ этому же клиенту также пришел с аналогичными повреждениями. Можно ли с ними работать - выводы делайте самостоятельно.
Вложения:
20170419_131548[1] (1).jpg (3.67 Мб) Просмотров: 1
Елена Николаева,
Менеджер LaPosuda
Менеджер LaPosuda
27/04/2017
Перечитывая последние новости по работе Аксиомуса я не удивлена таким количеством негатива. Мы работаем с этой службой доставки давно (более 5 лет). Но последнее время качество сервиса и отношение к клиенту просто стало вопиющим. Позиция - "клиент всегда виноват" стала кредом Аксиомуса. За последние пару лет мы не получили ни одной компенсации за разбитый или испорченный товар, а по бою мы получили убыток более чем на 100 тыс.руб. Причем фишка даже в том, что товар не доезжает до Покупателя. Товар пока едет из нашего офиса на склад Аксиомуса повреждается. Правда, тариф за страховку Аксиомус с нас берет РЕГУЛЯРНО и мы его платим за каждый заказ! Господа, ответ о том, что мы плохо упаковываем - не принимается! Мы хорошо упаковываем! Наш товар в этих упаковках транспортируется из Франции, ОАэ и Китая. Мы в этих упаковках отправляеем товар в Хабаровск, Владивосток, Уссурийск и т.д. - и ПэК их доставляет в целости и сохранности! А если не доставляетЮ то выплачивает СТРАХОВКУ! Весь мир называет такую коробку ТРАНСПОРТНОЙ! Только вы нам отказываете в компенсации из-за того, что на ваш сугубо-не объективный взгляд, она считается НЕ транспортной... Глупее ответа не придумаешь! Хорошо, тогда почему Вы с нас все равно берете страховку? Не кажется Вам что-то такой завуалированный развод?
А возвраты? В каком виде приходят от Вас возвраты? почему ваши ПВЗ позволяют себе портить нашу упаковку скотчем OZONа? Почему Ваши менеджеры отвечают, что ПВЗ не имеют упаковочных материалов..
Увеличилось резко количество обращений от наших клиентов, которые не довольны работой курьеров. Последний случай заставил меня написать этот отзыв, т.к. терпению пришел конец!
Цитата из письма клиентки:
"Вчера вечером у меня была доставка заказа # _____ на сумму _____ руб. В числе прочего были заказаны стаканы, 6 шт., из которых два пришли разбитые! Из них выколоты куски одинаковой формы (см.фото). В момент распаковывания я чуть не порезалась! На мой вопрос курьеру, могу ли все распечатать и проверить, он в грубой форме ответил, что за 15 минут я вряд ли уложусь. Я открыла только сами коробки и проверила комплектацию заказа. Стаканы были запечатаны очень туго, не в пузырьковую пленку, а в тонкую прозрачную, распечатывать её было долго. Дело в том, что я беременна, срок довольно большой, и поэтому наклоняться и делать все быстро, к сожалению, не получается. В итоге курьер уехал со словами: "если что, вам все поменяют в течение двух недель" и что он "вёз все как ему дали. Отдельная претензия в отношении курьера, который вёл себя грубо, высокомерно, не мог ответить ни на один вопрос по заказу, демонстративно делал вид, что спешит и не дал толком проверить заказ." коней цитаты...
Т.е мало того, что при транспортировке разбились стаканы, курьер не дал клиентке все нормально посмотреть (и видимо делал это намерено, чтобы не оплачивать бой) мало того, что дал какую-то странную информацию про сроки возврата, так еще и наврал менеджеру, что ничего этого не говорил.
Стоит ли дописывать, что в компенсации БОЯ нам было отказано!
Перечитывая последние новости по работе Аксиомуса я не удивлена таким количеством негатива. Мы работаем с этой службой доставки давно (более 5 лет). Но последнее время качество сервиса и отношение к клиенту просто стало вопиющим. Позиция - "клиент всегда виноват" стала кредом Аксиомуса. За последние пару лет мы не получили ни одной компенсации за разбитый или испорченный товар, а по бою мы получили убыток более чем на 100 тыс.руб. Причем фишка даже в том, что товар не доезжает до Покупателя. Товар пока едет из нашего офиса на склад Аксиомуса повреждается. Правда, тариф за страховку Аксиомус с нас берет РЕГУЛЯРНО и мы его платим за каждый заказ! Господа, ответ о том, что мы плохо упаковываем - не принимается! Мы хорошо упаковываем! Наш товар в этих упаковках транспортируется из Франции, ОАэ и Китая. Мы в этих упаковках отправляеем товар в Хабаровск, Владивосток, Уссурийск и т.д. - и ПэК их доставляет в целости и сохранности! А если не доставляетЮ то выплачивает СТРАХОВКУ! Весь мир называет такую коробку ТРАНСПОРТНОЙ! Только вы нам отказываете в компенсации из-за того, что на ваш сугубо-не объективный взгляд, она считается НЕ транспортной... Глупее ответа не придумаешь! Хорошо, тогда почему Вы с нас все равно берете страховку? Не кажется Вам что-то такой завуалированный развод?
А возвраты? В каком виде приходят от Вас возвраты? почему ваши ПВЗ позволяют себе портить нашу упаковку скотчем OZONа? Почему Ваши менеджеры отвечают, что ПВЗ не имеют упаковочных материалов..
Увеличилось резко количество обращений от наших клиентов, которые не довольны работой курьеров. Последний случай заставил меня написать этот отзыв, т.к. терпению пришел конец!
Цитата из письма клиентки:
"Вчера вечером у меня была доставка заказа # _____ на сумму _____ руб. В числе прочего были заказаны стаканы, 6 шт., из которых два пришли разбитые! Из них выколоты куски одинаковой формы (см.фото). В момент распаковывания я чуть не порезалась! На мой вопрос курьеру, могу ли все распечатать и проверить, он в грубой форме ответил, что за 15 минут я вряд ли уложусь. Я открыла только сами коробки и проверила комплектацию заказа. Стаканы были запечатаны очень туго, не в пузырьковую пленку, а в тонкую прозрачную, распечатывать её было долго. Дело в том, что я беременна, срок довольно большой, и поэтому наклоняться и делать все быстро, к сожалению, не получается. В итоге курьер уехал со словами: "если что, вам все поменяют в течение двух недель" и что он "вёз все как ему дали. Отдельная претензия в отношении курьера, который вёл себя грубо, высокомерно, не мог ответить ни на один вопрос по заказу, демонстративно делал вид, что спешит и не дал толком проверить заказ." коней цитаты...
Т.е мало того, что при транспортировке разбились стаканы, курьер не дал клиентке все нормально посмотреть (и видимо делал это намерено, чтобы не оплачивать бой) мало того, что дал какую-то странную информацию про сроки возврата, так еще и наврал менеджеру, что ничего этого не говорил.
Стоит ли дописывать, что в компенсации БОЯ нам было отказано!
27/04/2017
Я думаю, дамы и господа, что финансовое состояние компании Аксиомус близко к банкротству. Сотрудникам не платят, отсюда и хамское отношение к клиентам. А курьеры за порчу, видимо, сами должны платить из своего кармана, вот и бегают от ответственности. Страховой сбор - не более чем профанация.
ps: Слияние (якобы) с Боксберри того же поля ягода, пытаются продать остатки компании, пока последние клиенты не разбежались.
Я думаю, дамы и господа, что финансовое состояние компании Аксиомус близко к банкротству. Сотрудникам не платят, отсюда и хамское отношение к клиентам. А курьеры за порчу, видимо, сами должны платить из своего кармана, вот и бегают от ответственности. Страховой сбор - не более чем профанация.
ps: Слияние (якобы) с Боксберри того же поля ягода, пытаются продать остатки компании, пока последние клиенты не разбежались.
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив