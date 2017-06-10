... Аксиомус

Екатерина, я правильно Вас понял, что заказ с софийской (СПб) уехал в Москву, потом приедет обратно в С-Пб, и отправится в ПВЗ на Зины Портновой?)"

да

Единственный вопрос по 1 пункту: я имел ввиду ПВЗ Боксберри. И менеджер в тикете на мой вопрос : "ответила "тикет 1228124.Это единственное пока неудобство за год сотрудничества)) тьфу тьфу