Аксиомус - кто с ними работает?
Александр А.,
Совладелец ИМ
Санкт-Петербург, Россия
Совладелец ИМ
Санкт-Петербург, Россия
|2
10/06/2017
В пятницу деньги от Буквариуса уже четко поступили в три часа дня, как раньше от ПостХаба
Илья Новосёлов:
Александр А.:
С перечислениями от нового юр.лица получилась путаница, но благодаря обратной связи от клиентов вчера совместно с расчетным центром Боксберри разобрались - надеюсь, дальше всё будет четко как и прежде.
С перечислениями от нового юр.лица получилась путаница, но благодаря обратной связи от клиентов вчера совместно с расчетным центром Боксберри разобрались - надеюсь, дальше всё будет четко как и прежде.
В пятницу деньги от Буквариуса уже четко поступили в три часа дня, как раньше от ПостХаба
13/06/2017
Александр - это заказ на сеть Боксберри. Они пока действительно сортируются только в Москве.
Что касается "наших" самовывозов - то сортировка по ним происходит внутри города.
Александр А.:
Единственный вопрос по 1 пункту: я имел ввиду ПВЗ Боксберри. И менеджер в тикете на мой вопрос : "Екатерина, я правильно Вас понял, что заказ с софийской (СПб) уехал в Москву, потом приедет обратно в С-Пб, и отправится в ПВЗ на Зины Портновой?)" ответила "да" тикет 1228124.
Это единственное пока неудобство за год сотрудничества)) тьфу тьфу
Единственный вопрос по 1 пункту: я имел ввиду ПВЗ Боксберри. И менеджер в тикете на мой вопрос : "Екатерина, я правильно Вас понял, что заказ с софийской (СПб) уехал в Москву, потом приедет обратно в С-Пб, и отправится в ПВЗ на Зины Портновой?)" ответила "да" тикет 1228124.
Это единственное пока неудобство за год сотрудничества)) тьфу тьфу
Александр - это заказ на сеть Боксберри. Они пока действительно сортируются только в Москве.
Что касается "наших" самовывозов - то сортировка по ним происходит внутри города.
Михаил Иванов,
Руководитель Среда Обитания
Москва, Россия
Руководитель Среда Обитания
Москва, Россия
14/06/2017
Илья, помогите нам по тикету 1254525
Ожидали сегодня перечисления от Буквариус-Регион, но не 284.07 руб. согласно автоматически сформированной детализации на перечисление, а несколько больше (по выполненным заявкам на 12.06.2017 она должна быть больше).
Илья, помогите нам по тикету 1254525
Ожидали сегодня перечисления от Буквариус-Регион, но не 284.07 руб. согласно автоматически сформированной детализации на перечисление, а несколько больше (по выполненным заявкам на 12.06.2017 она должна быть больше).
Дмитрий Маликов,
основатель и генеральный директор Дачный Спорт
основатель и генеральный директор Дачный Спорт
20/06/2017
Господин Новоселов! Вопрос к Вам! У нас лично с Вами была договоренность тикет 383414. Ваши сотрудники задним числом и без предупреждения отменили эту договоренность и пытаются взять с нас деньги, тикет 1256377. Просьба прояснить ситуацию.
Господин Новоселов! Вопрос к Вам! У нас лично с Вами была договоренность тикет 383414. Ваши сотрудники задним числом и без предупреждения отменили эту договоренность и пытаются взять с нас деньги, тикет 1256377. Просьба прояснить ситуацию.
Ольга Сс,
Менеджер http://fervet.ru
Москва, Россия
Менеджер http://fervet.ru
Москва, Россия
23/06/2017
Добрый день.
Илья, хотелось бы от Вас получить разъяснения.
Была доставка курьером по Москве, когда курьер связался с клиентом, то он попросил привести в Зеленоград. И Ваша курьерская службу повезла. Денег с клиента не взяли, а выставили нам. Т.к. заказ был оплачен. И возник большой вопрос, почему нас , как плательщиков, не поставили в известность об изменении адреса? А если бы клиент захотел доставку курьером за 200 км, Ваши курьеры бы тоже повезли ? Мы с Вами сотрудничаем давно и не было таких ситуаций, а в последнее время очень часто возникают они.
Добрый день.
Илья, хотелось бы от Вас получить разъяснения.
Была доставка курьером по Москве, когда курьер связался с клиентом, то он попросил привести в Зеленоград. И Ваша курьерская службу повезла. Денег с клиента не взяли, а выставили нам. Т.к. заказ был оплачен. И возник большой вопрос, почему нас , как плательщиков, не поставили в известность об изменении адреса? А если бы клиент захотел доставку курьером за 200 км, Ваши курьеры бы тоже повезли ? Мы с Вами сотрудничаем давно и не было таких ситуаций, а в последнее время очень часто возникают они.
Михаил Лом,
сотрудник Малая
Annaba, Алжир
сотрудник Малая
Annaba, Алжир
|1
30/06/2017
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
30/06/2017
Михаил, привет!
Такая стоимость получается, если считать наценку за плотность по тарифам Боксберри для легких (менее 1кг) заказов.
Сейчас отключили учет плотности - попробуйте ещё раз.
Михаил Лом:
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Михаил, привет!
Такая стоимость получается, если считать наценку за плотность по тарифам Боксберри для легких (менее 1кг) заказов.
Сейчас отключили учет плотности - попробуйте ещё раз.
30/06/2017
Коллеги, небольшое объявление - я ухожу в отпуск на пару недель и не смогу помочь вам здесь.
Пожалуйста - пишите тикеты.
Коллеги, небольшое объявление - я ухожу в отпуск на пару недель и не смогу помочь вам здесь.
Пожалуйста - пишите тикеты.
30/06/2017
Михаил - вы не указали размер наложки, я её и не учитывал в ответе.
Что касается % за прием - да, они разные.
Коллеги, пожалуйста поймите - Аксиомус - часть Боксберри. Тарифная политика устанавливается на уровне всей федеральной группы компаний, и мы не можем менять тарифы на свое усмотрение.
Моё частное мнение - себестоимость полного цикла самовывоза для службы доставки не сильно ниже себестоимости курьерской доставки. То, что рынок разбалован низкими тарифами на ПВЗ - боль всего рынка доставщиков, и тарифы постепенно повышаются.
Михаил Лом:
Илья, я как я понял разница в стоимости возникает из за того, что разный процент наложки для МКАД и за МКАД и эта разница существенная.
Илья Новосёлов:
Михаил, привет!
Такая стоимость получается, если считать наценку за плотность по тарифам Боксберри для легких (менее 1кг) заказов.
Сейчас отключили учет плотности - попробуйте ещё раз.
Михаил Лом:
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Добрый день Илья.
Оформляли заявку на ПВЗ Боксберри в Митино, заказ стандартный, вес 800гр, обьем минимальный. Стоимость услуги 448 рублей! При том, что стоимость курьерской доставки будет дешевле на около 100 рублей.
Какая цель данного заградительно тарифа? В здравом уме, пользоваться ПВЗ за МКАД и СПБ нет никакой фин. смысла.
Михаил, привет!
Такая стоимость получается, если считать наценку за плотность по тарифам Боксберри для легких (менее 1кг) заказов.
Сейчас отключили учет плотности - попробуйте ещё раз.
Илья, я как я понял разница в стоимости возникает из за того, что разный процент наложки для МКАД и за МКАД и эта разница существенная.
Михаил - вы не указали размер наложки, я её и не учитывал в ответе.
Что касается % за прием - да, они разные.
Коллеги, пожалуйста поймите - Аксиомус - часть Боксберри. Тарифная политика устанавливается на уровне всей федеральной группы компаний, и мы не можем менять тарифы на свое усмотрение.
Моё частное мнение - себестоимость полного цикла самовывоза для службы доставки не сильно ниже себестоимости курьерской доставки. То, что рынок разбалован низкими тарифами на ПВЗ - боль всего рынка доставщиков, и тарифы постепенно повышаются.
30/06/2017
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
30/06/2017
Филипп - выше написал про расчет тарифов и плотность.
По тарифам на ПВЗ в Москве внутри МКАД - с 1 июля на пунктах Боксберри тарифы, как раньше на наших пунктах - от 120 руб за первый кг, 1.5% наложка и т.д., частичный отказ или проверка без доплаты.
Во всех остальных ПВЗ тарифы Боксберри, как были раньше.
Филипп Бейгадов:
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Филипп - выше написал про расчет тарифов и плотность.
По тарифам на ПВЗ в Москве внутри МКАД - с 1 июля на пунктах Боксберри тарифы, как раньше на наших пунктах - от 120 руб за первый кг, 1.5% наложка и т.д., частичный отказ или проверка без доплаты.
Во всех остальных ПВЗ тарифы Боксберри, как были раньше.
30/06/2017
Да, действительно, хоть и Москва, но за мкад. По факту очень дорого выходит
Надо скорее таблицу тарифов.
Илья Новосёлов:
Филипп - выше написал про расчет тарифов и плотность.
По тарифам на ПВЗ в Москве внутри МКАД - с 1 июля на пунктах Боксберри тарифы, как раньше на наших пунктах - от 120 руб за первый кг, 1.5% наложка и т.д., частичный отказ или проверка без доплаты.
Во всех остальных ПВЗ тарифы Боксберри, как были раньше.
Филипп Бейгадов:
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Илья, надеюсь, те тарифы, которые я увидел сегодня на самовывоз — это какая-то ошибка. Иначе, придётся бежать от вас куда глаза глядят.
Филипп - выше написал про расчет тарифов и плотность.
По тарифам на ПВЗ в Москве внутри МКАД - с 1 июля на пунктах Боксберри тарифы, как раньше на наших пунктах - от 120 руб за первый кг, 1.5% наложка и т.д., частичный отказ или проверка без доплаты.
Во всех остальных ПВЗ тарифы Боксберри, как были раньше.
Да, действительно, хоть и Москва, но за мкад. По факту очень дорого выходит
Надо скорее таблицу тарифов.
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