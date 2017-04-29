/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Предыдущая 1 2 ... 57 58 59 60 61 62
Ответить

Аксиомус - кто с ними работает?



Ссылка на сообщение Александр Щеголев,
Директор Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
29/04/2017

Анна Д.:

... И за чеки деньги берут, а чеки покупателям не дают. У курьеров с собой кассы нет, то есть если заказ выкупается частично, то чек, даже если он взят из офиса, покупателю не выдается, так как сумма не та....

А если клиент хочет карточкой расплатиться?



Ссылка на сообщение Александр Первезенцев,
гд Кидсберри
Москва, Россия
1
01/05/2017

Коллеги, у них на Ecomm стенд заявлен, я бы подошел по душам поговорить с этими "менеджерами". А может и с руководством, до которого, кстати, абсолютно невозможно достучаться.
По поводу альтернатив - они есть. Правда нам приходится использовать 3 курьерские службы для доставок по Москве, Питеру и регионам соответственно. Но в этом виноваты наши заморочки со сроками доставки. Все 3 пока хорошо работают, если кому-то нужен совет - пишите в ЛС.



Ссылка на сообщение Александр Первезенцев,
гд Кидсберри
Москва, Россия
1
01/05/2017

Irina Irina:

Коллеги, что решили? Перезаключаете договоры или нет? Пришла рассылка о необходимости подписать новый договор.


Конечно, нет. Незачем кормить идиотов.



Ссылка на сообщение Михаил Лом,
сотрудник Малая
1
02/05/2017

Александр Первезенцев:

Irina Irina:

Коллеги, что решили? Перезаключаете договоры или нет? Пришла рассылка о необходимости подписать новый договор.


Конечно, нет. Незачем кормить идиотов.

Конечно не идиоты.
Но, после 8 лет работы вынужденны перевести Аксиомус в разряд запасных. А жаль.(



Ссылка на сообщение Ирина Щёголева,
Управляющая интернет-магазина "Паутинка" Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
02/05/2017

Коллеги, работаем с Аксиомусом через Яндекс.Доставку. Нас сегодня "обрадовали" отменой приема наложенного платежа в трети ПВЗ по Москве. Это только у нас так или для всех такие правила?



Ссылка на сообщение Михаил Лом,
сотрудник Малая
1
02/05/2017

Ирина Щёголева:

Коллеги, работаем с Аксиомусом через Яндекс.Доставку. Нас сегодня "обрадовали" отменой приема наложенного платежа в трети ПВЗ по Москве. Это только у нас так или для всех такие правила?

Для всех. С самовывозами дальше будет интересней.



Ссылка на сообщение Ирина Щёголева,
Управляющая интернет-магазина "Паутинка" Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
02/05/2017

Михаил Лом:

Для всех. С самовывозами дальше будет интересней.


Остальные ПВЗ тоже перейдут на предоплату или пока поживут?



Ссылка на сообщение Михаил Лом,
сотрудник Малая
1
02/05/2017

Ирина Щёголева:

Михаил Лом:

Для всех. С самовывозами дальше будет интересней.


Остальные ПВЗ тоже перейдут на предоплату или пока поживут?

Останутся только ПВЗ Боксберри.



Ссылка на сообщение Илья Новосёлов,
Совладелец Аксиомус
Moscow, Russia
02/05/2017

Михаил Лом:

Ирина Щёголева:

Михаил Лом:

Для всех. С самовывозами дальше будет интересней.


Остальные ПВЗ тоже перейдут на предоплату или пока поживут?

Останутся только ПВЗ Боксберри.


Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.

Например, для Москвы: доставка на ПВЗ - на следующий день; тариф за первый кг - 120 руб, за каждый последующий кг +15 руб; кассовое обслуживание 1.5%; проверка и частичный отказ - включен в тариф; тариф на складскую обработку невыкупленных товаров - 30 руб за заказ.



Ссылка на сообщение Ирина Щёголева,
Управляющая интернет-магазина "Паутинка" Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
02/05/2017

Илья Новосёлов:

Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.

Подскажите, пожалуйста, когда планируется завершение перевода ПВЗ? И будут ли указанные тарифы доступны для тех, кто работает с вашей компанией через Яндекс?



Ссылка на сообщение Михаил Лом,
сотрудник Малая
1
02/05/2017

Цитата:

Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.

Например, для Москвы: доставка на ПВЗ - на следующий день; тариф за первый кг - 120 руб, за каждый последующий кг +15 руб; кассовое обслуживание 1.5%; проверка и частичный отказ - включен в тариф; тариф на складскую обработку невыкупленных товаров - 30 руб за заказ.

Добрый день Илья.
Возвраты с ПВЗ Боксберри через сколько будут у вас на складе? (ранее этот процесс занимал не мало времени)



Ссылка на сообщение Илья Новосёлов,
Совладелец Аксиомус
Moscow, Russia
02/05/2017

Александр Первезенцев:

Коллеги, у них на Ecomm стенд заявлен, я бы подошел по душам поговорить с этими "менеджерами". А может и с руководством, до которого, кстати, абсолютно невозможно достучаться.
По поводу альтернатив - они есть. Правда нам приходится использовать 3 курьерские службы для доставок по Москве, Питеру и регионам соответственно. Но в этом виноваты наши заморочки со сроками доставки. Все 3 пока хорошо работают, если кому-то нужен совет - пишите в ЛС.


Александр, с большим интересом наблюдаю за этой веткой в последние дни :)

Я был в курсе ситуации по вашим заказам, ещё до первых публикаций здесь.
Сегодня специально ещё раз поговорил с сотрудниками и посмотрел тикеты - запросов на общение с руководством не было, искали только юриста.

Если есть желание - приезжайте ко мне в гости, поговорим, телефон отправлю в ЛС. Но только ничего нового, чего бы не было в тикетах, я вам не скажу.



Ссылка на сообщение Илья Новосёлов,
... Аксиомус
Moscow, Russia
03/05/2017

Ирина Щёголева:

Илья Новосёлов:

Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.

Подскажите, пожалуйста, когда планируется завершение перевода ПВЗ? И будут ли указанные тарифы доступны для тех, кто работает с вашей компанией через Яндекс?


Переход должен закончится до конца этого месяца.
Поскольку Яндекс.Доставка напрямую работает с Боксберри - тут может возникнуть конфликт интересов. Это решение зависит не от меня.



Ссылка на сообщение Илья Новосёлов,
... Аксиомус
Moscow, Russia
03/05/2017

Михаил Лом:

Добрый день Илья.
Возвраты с ПВЗ Боксберри через сколько будут у вас на складе? (ранее этот процесс занимал не мало времени)

Здравствуйте, Михаил,

К сожалению, срок возврата пока составляет несколько дней - т.к. добавляется сортировка на АСЦ Боксберри. Но мы активно работаем над этой проблемой, и скоро придем к 2-3 дням.



Ссылка на сообщение Вадим Бек,
исполнительный директор Общественная организация "Алтайское Землячество"
Barnaul
09:07

Михаил Лом:

Александр Первезенцев:

Irina Irina:

Коллеги, что решили? Перезаключаете договоры или нет? Пришла рассылка о необходимости подписать новый договор.


Конечно, нет. Незачем кормить идиотов.

Конечно не идиоты.
Но, после 8 лет работы вынужденны перевести Аксиомус в разряд запасных. А жаль.(


4 года плотной и успешной работы с Аксиомусом. Но, зная качество работы ББ, смотрим в завтрашний день с грустью. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Илье и Никите - удачи. Но поглощение Акса - грустная история.


Ответить
Предыдущая 1 2 ... 57 58 59 60 61 62




Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги


Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы


Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами


Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы


Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции


Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив







Популярные темы
"Ригла" AliЕxpress Amazon Goods.ru IKEA JD seo smm UTM Законопроект Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Связной Энтер беспилотники дроны логистика начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены