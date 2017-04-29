Аксиомус - кто с ними работает?
Александр Щеголев,
Директор Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
Директор Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
29/04/2017
А если клиент хочет карточкой расплатиться?
Анна Д.:
... И за чеки деньги берут, а чеки покупателям не дают. У курьеров с собой кассы нет, то есть если заказ выкупается частично, то чек, даже если он взят из офиса, покупателю не выдается, так как сумма не та....
... И за чеки деньги берут, а чеки покупателям не дают. У курьеров с собой кассы нет, то есть если заказ выкупается частично, то чек, даже если он взят из офиса, покупателю не выдается, так как сумма не та....
А если клиент хочет карточкой расплатиться?
Александр Первезенцев,
гд Кидсберри
Москва, Россия
гд Кидсберри
Москва, Россия
|1
01/05/2017
Коллеги, у них на Ecomm стенд заявлен, я бы подошел по душам поговорить с этими "менеджерами". А может и с руководством, до которого, кстати, абсолютно невозможно достучаться.
По поводу альтернатив - они есть. Правда нам приходится использовать 3 курьерские службы для доставок по Москве, Питеру и регионам соответственно. Но в этом виноваты наши заморочки со сроками доставки. Все 3 пока хорошо работают, если кому-то нужен совет - пишите в ЛС.
Коллеги, у них на Ecomm стенд заявлен, я бы подошел по душам поговорить с этими "менеджерами". А может и с руководством, до которого, кстати, абсолютно невозможно достучаться.
По поводу альтернатив - они есть. Правда нам приходится использовать 3 курьерские службы для доставок по Москве, Питеру и регионам соответственно. Но в этом виноваты наши заморочки со сроками доставки. Все 3 пока хорошо работают, если кому-то нужен совет - пишите в ЛС.
Александр Первезенцев,
гд Кидсберри
Москва, Россия
гд Кидсберри
Москва, Россия
|1
01/05/2017
Конечно, нет. Незачем кормить идиотов.
Irina Irina:
Коллеги, что решили? Перезаключаете договоры или нет? Пришла рассылка о необходимости подписать новый договор.
Коллеги, что решили? Перезаключаете договоры или нет? Пришла рассылка о необходимости подписать новый договор.
Конечно, нет. Незачем кормить идиотов.
02/05/2017
Конечно не идиоты.
Но, после 8 лет работы вынужденны перевести Аксиомус в разряд запасных. А жаль.(
Александр Первезенцев:
Конечно, нет. Незачем кормить идиотов.
Irina Irina:
Коллеги, что решили? Перезаключаете договоры или нет? Пришла рассылка о необходимости подписать новый договор.
Коллеги, что решили? Перезаключаете договоры или нет? Пришла рассылка о необходимости подписать новый договор.
Конечно, нет. Незачем кормить идиотов.
Конечно не идиоты.
Но, после 8 лет работы вынужденны перевести Аксиомус в разряд запасных. А жаль.(
02/05/2017
Коллеги, работаем с Аксиомусом через Яндекс.Доставку. Нас сегодня "обрадовали" отменой приема наложенного платежа в трети ПВЗ по Москве. Это только у нас так или для всех такие правила?
Коллеги, работаем с Аксиомусом через Яндекс.Доставку. Нас сегодня "обрадовали" отменой приема наложенного платежа в трети ПВЗ по Москве. Это только у нас так или для всех такие правила?
02/05/2017
Для всех. С самовывозами дальше будет интересней.
Ирина Щёголева:
Коллеги, работаем с Аксиомусом через Яндекс.Доставку. Нас сегодня "обрадовали" отменой приема наложенного платежа в трети ПВЗ по Москве. Это только у нас так или для всех такие правила?
Коллеги, работаем с Аксиомусом через Яндекс.Доставку. Нас сегодня "обрадовали" отменой приема наложенного платежа в трети ПВЗ по Москве. Это только у нас так или для всех такие правила?
Для всех. С самовывозами дальше будет интересней.
02/05/2017
Остальные ПВЗ тоже перейдут на предоплату или пока поживут?
Остальные ПВЗ тоже перейдут на предоплату или пока поживут?
02/05/2017
Останутся только ПВЗ Боксберри.
Ирина Щёголева:
Остальные ПВЗ тоже перейдут на предоплату или пока поживут?
Остальные ПВЗ тоже перейдут на предоплату или пока поживут?
Останутся только ПВЗ Боксберри.
02/05/2017
Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.
Например, для Москвы: доставка на ПВЗ - на следующий день; тариф за первый кг - 120 руб, за каждый последующий кг +15 руб; кассовое обслуживание 1.5%; проверка и частичный отказ - включен в тариф; тариф на складскую обработку невыкупленных товаров - 30 руб за заказ.
Михаил Лом:
Останутся только ПВЗ Боксберри.
Ирина Щёголева:
Остальные ПВЗ тоже перейдут на предоплату или пока поживут?
Остальные ПВЗ тоже перейдут на предоплату или пока поживут?
Останутся только ПВЗ Боксберри.
Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.
Например, для Москвы: доставка на ПВЗ - на следующий день; тариф за первый кг - 120 руб, за каждый последующий кг +15 руб; кассовое обслуживание 1.5%; проверка и частичный отказ - включен в тариф; тариф на складскую обработку невыкупленных товаров - 30 руб за заказ.
02/05/2017
Подскажите, пожалуйста, когда планируется завершение перевода ПВЗ? И будут ли указанные тарифы доступны для тех, кто работает с вашей компанией через Яндекс?
Илья Новосёлов:
Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.
Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.
Подскажите, пожалуйста, когда планируется завершение перевода ПВЗ? И будут ли указанные тарифы доступны для тех, кто работает с вашей компанией через Яндекс?
02/05/2017
Добрый день Илья.
Возвраты с ПВЗ Боксберри через сколько будут у вас на складе? (ранее этот процесс занимал не мало времени)
Цитата:
Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.
Например, для Москвы: доставка на ПВЗ - на следующий день; тариф за первый кг - 120 руб, за каждый последующий кг +15 руб; кассовое обслуживание 1.5%; проверка и частичный отказ - включен в тариф; тариф на складскую обработку невыкупленных товаров - 30 руб за заказ.
Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.
Например, для Москвы: доставка на ПВЗ - на следующий день; тариф за первый кг - 120 руб, за каждый последующий кг +15 руб; кассовое обслуживание 1.5%; проверка и частичный отказ - включен в тариф; тариф на складскую обработку невыкупленных товаров - 30 руб за заказ.
Добрый день Илья.
Возвраты с ПВЗ Боксберри через сколько будут у вас на складе? (ранее этот процесс занимал не мало времени)
02/05/2017
Александр, с большим интересом наблюдаю за этой веткой в последние дни
Я был в курсе ситуации по вашим заказам, ещё до первых публикаций здесь.
Сегодня специально ещё раз поговорил с сотрудниками и посмотрел тикеты - запросов на общение с руководством не было, искали только юриста.
Если есть желание - приезжайте ко мне в гости, поговорим, телефон отправлю в ЛС. Но только ничего нового, чего бы не было в тикетах, я вам не скажу.
Александр Первезенцев:
Коллеги, у них на Ecomm стенд заявлен, я бы подошел по душам поговорить с этими "менеджерами". А может и с руководством, до которого, кстати, абсолютно невозможно достучаться.
По поводу альтернатив - они есть. Правда нам приходится использовать 3 курьерские службы для доставок по Москве, Питеру и регионам соответственно. Но в этом виноваты наши заморочки со сроками доставки. Все 3 пока хорошо работают, если кому-то нужен совет - пишите в ЛС.
Коллеги, у них на Ecomm стенд заявлен, я бы подошел по душам поговорить с этими "менеджерами". А может и с руководством, до которого, кстати, абсолютно невозможно достучаться.
По поводу альтернатив - они есть. Правда нам приходится использовать 3 курьерские службы для доставок по Москве, Питеру и регионам соответственно. Но в этом виноваты наши заморочки со сроками доставки. Все 3 пока хорошо работают, если кому-то нужен совет - пишите в ЛС.
Александр, с большим интересом наблюдаю за этой веткой в последние дни
Я был в курсе ситуации по вашим заказам, ещё до первых публикаций здесь.
Сегодня специально ещё раз поговорил с сотрудниками и посмотрел тикеты - запросов на общение с руководством не было, искали только юриста.
Если есть желание - приезжайте ко мне в гости, поговорим, телефон отправлю в ЛС. Но только ничего нового, чего бы не было в тикетах, я вам не скажу.
03/05/2017
Переход должен закончится до конца этого месяца.
Поскольку Яндекс.Доставка напрямую работает с Боксберри - тут может возникнуть конфликт интересов. Это решение зависит не от меня.
Ирина Щёголева:
Подскажите, пожалуйста, когда планируется завершение перевода ПВЗ? И будут ли указанные тарифы доступны для тех, кто работает с вашей компанией через Яндекс?
Илья Новосёлов:
Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.
Да, верно, в рамках объединения Аксиомус и Боксберри останутся только ПВЗ Боксберри, но по срокам и тарифам актуальных тарифов Аксиомус. Фактически - происходит замена одних ПВЗ другими.
Подскажите, пожалуйста, когда планируется завершение перевода ПВЗ? И будут ли указанные тарифы доступны для тех, кто работает с вашей компанией через Яндекс?
Переход должен закончится до конца этого месяца.
Поскольку Яндекс.Доставка напрямую работает с Боксберри - тут может возникнуть конфликт интересов. Это решение зависит не от меня.
03/05/2017
Здравствуйте, Михаил,
К сожалению, срок возврата пока составляет несколько дней - т.к. добавляется сортировка на АСЦ Боксберри. Но мы активно работаем над этой проблемой, и скоро придем к 2-3 дням.
Михаил Лом:
Добрый день Илья.
Возвраты с ПВЗ Боксберри через сколько будут у вас на складе? (ранее этот процесс занимал не мало времени)
Добрый день Илья.
Возвраты с ПВЗ Боксберри через сколько будут у вас на складе? (ранее этот процесс занимал не мало времени)
Здравствуйте, Михаил,
К сожалению, срок возврата пока составляет несколько дней - т.к. добавляется сортировка на АСЦ Боксберри. Но мы активно работаем над этой проблемой, и скоро придем к 2-3 дням.
Вадим Бек,
исполнительный директор Общественная организация "Алтайское Землячество"
Barnaul
исполнительный директор Общественная организация "Алтайское Землячество"
Barnaul
09:07
4 года плотной и успешной работы с Аксиомусом. Но, зная качество работы ББ, смотрим в завтрашний день с грустью. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Илье и Никите - удачи. Но поглощение Акса - грустная история.
Михаил Лом:
Конечно не идиоты.
Но, после 8 лет работы вынужденны перевести Аксиомус в разряд запасных. А жаль.(
Александр Первезенцев:
Конечно, нет. Незачем кормить идиотов.
Irina Irina:
Коллеги, что решили? Перезаключаете договоры или нет? Пришла рассылка о необходимости подписать новый договор.
Коллеги, что решили? Перезаключаете договоры или нет? Пришла рассылка о необходимости подписать новый договор.
Конечно, нет. Незачем кормить идиотов.
Конечно не идиоты.
Но, после 8 лет работы вынужденны перевести Аксиомус в разряд запасных. А жаль.(
4 года плотной и успешной работы с Аксиомусом. Но, зная качество работы ББ, смотрим в завтрашний день с грустью. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Илье и Никите - удачи. Но поглощение Акса - грустная история.
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