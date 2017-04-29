... Аксиомус

Коллеги, у них на Ecomm стенд заявлен, я бы подошел по душам поговорить с этими "менеджерами". А может и с руководством, до которого, кстати, абсолютно невозможно достучаться.По поводу альтернатив - они есть. Правда нам приходится использовать 3 курьерские службы для доставок по Москве, Питеру и регионам соответственно. Но в этом виноваты наши заморочки со сроками доставки. Все 3 пока хорошо работают, если кому-то нужен совет - пишите в ЛС.