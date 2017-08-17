А у нас сейчас основная проблема это доставка заказов в надлежащем виде - куклы для девочек.Клиенты жалуются, что товар поступает на ПВЗ ББ мятый, в ненадлежащем виде, много отказов. Причем проблемы начались с появлением службы доставки ББ. До этого момента заказы на ПВЗ доставлялись быстро и в полной сохранности. Мы сейчас даже не рекомендуем клиентам пользоваться услугами ББ. Жалобы уже начали поступать и при курьерской доставке, особенно при доставке из Москвы в Питер.Ответ - один - упаковывайте товар лучше, т.е. в картонную коробку. В договоре естественно все моменты по снятию ответственности с Аксиомуса и ББ отражены. Не придерешься.Одно "Но". При заключении договора было сказано, что товар достаточно упаковать в курьерский пакет. На доп. расходы в виде картонных коробок мы не готовы. Поэтому уже ищем альтернативу. Хотя в первое время от качества работы Аксиомуса были просто в восторге.