Аксиомус - кто с ними работает?
17/08/2017
Илья, вот к примеру берем заявку 6824978. Если не ошибаюсь, товар по ней был передан на склад вчера до 22,30. По состоянию на 21:10 сегодня, заказ еще не поступил в пвз. Во всяком случае согласно трекинга Boxberry. Мы что то не так делаем или не так поняли или в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Илья, вот к примеру берем заявку 6824978. Если не ошибаюсь, товар по ней был передан на склад вчера до 22,30. По состоянию на 21:10 сегодня, заказ еще не поступил в пвз. Во всяком случае согласно трекинга Boxberry. Мы что то не так делаем или не так поняли или в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Илья Новосёлов:
Николай, добрый день,
Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день.
Что касается времени доставки до ПВЗ и соблюдения сроков - прошу подключиться в эту переписку коллег из Боксберри, они дадут более точную информацию.
Николай, добрый день,
Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день.
Что касается времени доставки до ПВЗ и соблюдения сроков - прошу подключиться в эту переписку коллег из Боксберри, они дадут более точную информацию.
18/08/2017
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
Николай Тим:
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
18/08/2017
Ольга, здравствуйте!
Правильно ли я понял,
1. Если сегодня вечером в пятницу (к примеру в 22.00) мы передали заказ на склад Аксиомуса, то в пвз в Москве он поступит аж во вторник (выходные выкидываем), верно?
2. Если же мы передаем заказа на склад Аксиомуса к примеру в среду до 22.00, то на пвз в мск он поступает в пятницу. Верно?
Исключение - пункты с экспресс-приемом
Ольга, здравствуйте!
Правильно ли я понял,
1. Если сегодня вечером в пятницу (к примеру в 22.00) мы передали заказ на склад Аксиомуса, то в пвз в Москве он поступит аж во вторник (выходные выкидываем), верно?
2. Если же мы передаем заказа на склад Аксиомуса к примеру в среду до 22.00, то на пвз в мск он поступает в пятницу. Верно?
Исключение - пункты с экспресс-приемом
Ольга Терехова:
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
Николай Тим:
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
21/08/2017
Добрый день.
Разобрали данную ситуацию и по результату можем сообщить следующее.
К сожалению, действительно, выявлена задержка доставки заказа 6824978.
Заказ поступил на отделение в срок, но не был своевременно оприходован. Проведена работа для исключения подобного в будущем.
18.08.2017 заказ был готов к выдаче, мы позвонили и сообщили об этом получателю. Заказ был получен 19.08.2017.
Николай Тим:
Илья, вот к примеру берем заявку 6824978. Если не ошибаюсь, товар по ней был передан на склад вчера до 22,30. По состоянию на 21:10 сегодня, заказ еще не поступил в пвз. Во всяком случае согласно трекинга Boxberry. Мы что то не так делаем или не так поняли или в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Илья, вот к примеру берем заявку 6824978. Если не ошибаюсь, товар по ней был передан на склад вчера до 22,30. По состоянию на 21:10 сегодня, заказ еще не поступил в пвз. Во всяком случае согласно трекинга Boxberry. Мы что то не так делаем или не так поняли или в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Илья Новосёлов:
Николай, добрый день,
Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день.
Что касается времени доставки до ПВЗ и соблюдения сроков - прошу подключиться в эту переписку коллег из Боксберри, они дадут более точную информацию.
Николай, добрый день,
Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день.
Что касается времени доставки до ПВЗ и соблюдения сроков - прошу подключиться в эту переписку коллег из Боксберри, они дадут более точную информацию.
Добрый день.
Разобрали данную ситуацию и по результату можем сообщить следующее.
К сожалению, действительно, выявлена задержка доставки заказа 6824978.
Заказ поступил на отделение в срок, но не был своевременно оприходован. Проведена работа для исключения подобного в будущем.
18.08.2017 заказ был готов к выдаче, мы позвонили и сообщили об этом получателю. Заказ был получен 19.08.2017.
Ирина Магия,
Директор Магия кукол
Директор Магия кукол
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22/08/2017
А у нас сейчас основная проблема это доставка заказов в надлежащем виде - куклы для девочек.
Клиенты жалуются, что товар поступает на ПВЗ ББ мятый, в ненадлежащем виде, много отказов. Причем проблемы начались с появлением службы доставки ББ. До этого момента заказы на ПВЗ доставлялись быстро и в полной сохранности. Мы сейчас даже не рекомендуем клиентам пользоваться услугами ББ. Жалобы уже начали поступать и при курьерской доставке, особенно при доставке из Москвы в Питер.
Ответ - один - упаковывайте товар лучше, т.е. в картонную коробку. В договоре естественно все моменты по снятию ответственности с Аксиомуса и ББ отражены. Не придерешься.
Одно "Но". При заключении договора было сказано, что товар достаточно упаковать в курьерский пакет. На доп. расходы в виде картонных коробок мы не готовы. Поэтому уже ищем альтернативу. Хотя в первое время от качества работы Аксиомуса были просто в восторге.
А у нас сейчас основная проблема это доставка заказов в надлежащем виде - куклы для девочек.
Клиенты жалуются, что товар поступает на ПВЗ ББ мятый, в ненадлежащем виде, много отказов. Причем проблемы начались с появлением службы доставки ББ. До этого момента заказы на ПВЗ доставлялись быстро и в полной сохранности. Мы сейчас даже не рекомендуем клиентам пользоваться услугами ББ. Жалобы уже начали поступать и при курьерской доставке, особенно при доставке из Москвы в Питер.
Ответ - один - упаковывайте товар лучше, т.е. в картонную коробку. В договоре естественно все моменты по снятию ответственности с Аксиомуса и ББ отражены. Не придерешься.
Одно "Но". При заключении договора было сказано, что товар достаточно упаковать в курьерский пакет. На доп. расходы в виде картонных коробок мы не готовы. Поэтому уже ищем альтернативу. Хотя в первое время от качества работы Аксиомуса были просто в восторге.
22/08/2017
Добрый день, Николай.
Срок доставки по г. Москва составляет 1 рабочий день.
Если заказ поступает на центральный сортировочный центр Boxberry в пятницу, то доставка в пункт выдачи г. Москва - в понедельник.
Если в среду – то, соответственно, заказ поступит в пункт выдачи в четверг.
При сдаче заказов на склад Аксиомуса важно учитывать следующее:
если заказы сдаются до 22:00, в этот же день груз передается на центральный сортировочный центр Boxberry.
Подробности передачи заказов со склада Аксиомуса есть в ответе Новоселова Ильи:
"Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день."
Николай Тим:
Ольга, здравствуйте!
Правильно ли я понял,
1. Если сегодня вечером в пятницу (к примеру в 22.00) мы передали заказ на склад Аксиомуса, то в пвз в Москве он поступит аж во вторник (выходные выкидываем), верно?
2. Если же мы передаем заказа на склад Аксиомуса к примеру в среду до 22.00, то на пвз в мск он поступает в пятницу. Верно?
Исключение - пункты с экспресс-приемом
Ольга, здравствуйте!
Правильно ли я понял,
1. Если сегодня вечером в пятницу (к примеру в 22.00) мы передали заказ на склад Аксиомуса, то в пвз в Москве он поступит аж во вторник (выходные выкидываем), верно?
2. Если же мы передаем заказа на склад Аксиомуса к примеру в среду до 22.00, то на пвз в мск он поступает в пятницу. Верно?
Исключение - пункты с экспресс-приемом
Ольга Терехова:
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
Николай Тим:
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Илья, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по срокам доставки в пвз Boxberry в Москве. Вечером товар поступает к вам на склад в Москве, по идее завтра заказ должен быть на пвз в Мосвке. Но периодически случается так, что он попадает туда либо завтра поздно вечером под самое закрытие ПВЗ, либо вообще послезавтра. Как то можно более точно обозначить срок доставки и в идеале время (как это было с пвз Аксиомуса до 16.00)?
В итоге не понятно какие сроки озвучивать клиентам. Вроде бы и на следующий день доставка, но может быть и нет.
Добрый день, Николай.
По вопросу приема заказов в отделениях хотим сообщить следующее: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Адреса отделений с данной услугой можно уточнить на нашем сайте в разделе: http://boxberry.ru/business_solutions/a ... ma-zakazov
Поэтому при отправке из пунктов приема с услугой экспресс-приема, груз поступает в отделение выдачи на следующий день.
В остальных отделениях по Москве вне зависимости от времени передачи заказов отправление на склад происходит на следующий день.
Срок доставки по г. Москва после передачи на склад составляет 1 рабочий день.
Добрый день, Николай.
Срок доставки по г. Москва составляет 1 рабочий день.
Если заказ поступает на центральный сортировочный центр Boxberry в пятницу, то доставка в пункт выдачи г. Москва - в понедельник.
Если в среду – то, соответственно, заказ поступит в пункт выдачи в четверг.
При сдаче заказов на склад Аксиомуса важно учитывать следующее:
если заказы сдаются до 22:00, в этот же день груз передается на центральный сортировочный центр Boxberry.
Подробности передачи заказов со склада Аксиомуса есть в ответе Новоселова Ильи:
"Если магазин привозит заказы на наш склад до 22, или курьер успевает сдать забранные заказы до 22-30 (примерно, в 90% случаев забора нашими курьерами) - они отправляются на центральный сортировочный центр Боксберри в 23 часа. Там они ночью они сортируются и на следующий рабочий день должны попасть на московские ПВЗ.
Если заказы попадают на наш склад после 22 часов - они уезжают в сортировку утренней машиной (8 утра), и в московские ПВЗ попадут через один рабочий день."
23/08/2017
Добрый день, Ирина.
При доставке товаров может быть использовано несколько видов транспорта, поэтому важно, чтобы товар был упакован по ГОСТ РФ для соответствующего вида груза.
При соблюдении правил упаковки возможность повреждения заказа практически сведена к нулю.
Более подробная информация о требованиях к упаковке размещена на нашем сайте http://boxberry.ru/private_customers/re ... _shipment/ .
Ирина Магия:
А у нас сейчас основная проблема это доставка заказов в надлежащем виде - куклы для девочек.
Клиенты жалуются, что товар поступает на ПВЗ ББ мятый, в ненадлежащем виде, много отказов. Причем проблемы начались с появлением службы доставки ББ. До этого момента заказы на ПВЗ доставлялись быстро и в полной сохранности. Мы сейчас даже не рекомендуем клиентам пользоваться услугами ББ. Жалобы уже начали поступать и при курьерской доставке, особенно при доставке из Москвы в Питер.
Ответ - один - упаковывайте товар лучше, т.е. в картонную коробку. В договоре естественно все моменты по снятию ответственности с Аксиомуса и ББ отражены. Не придерешься.
Одно "Но". При заключении договора было сказано, что товар достаточно упаковать в курьерский пакет. На доп. расходы в виде картонных коробок мы не готовы. Поэтому уже ищем альтернативу. Хотя в первое время от качества работы Аксиомуса были просто в восторге.
А у нас сейчас основная проблема это доставка заказов в надлежащем виде - куклы для девочек.
Клиенты жалуются, что товар поступает на ПВЗ ББ мятый, в ненадлежащем виде, много отказов. Причем проблемы начались с появлением службы доставки ББ. До этого момента заказы на ПВЗ доставлялись быстро и в полной сохранности. Мы сейчас даже не рекомендуем клиентам пользоваться услугами ББ. Жалобы уже начали поступать и при курьерской доставке, особенно при доставке из Москвы в Питер.
Ответ - один - упаковывайте товар лучше, т.е. в картонную коробку. В договоре естественно все моменты по снятию ответственности с Аксиомуса и ББ отражены. Не придерешься.
Одно "Но". При заключении договора было сказано, что товар достаточно упаковать в курьерский пакет. На доп. расходы в виде картонных коробок мы не готовы. Поэтому уже ищем альтернативу. Хотя в первое время от качества работы Аксиомуса были просто в восторге.
Добрый день, Ирина.
При доставке товаров может быть использовано несколько видов транспорта, поэтому важно, чтобы товар был упакован по ГОСТ РФ для соответствующего вида груза.
При соблюдении правил упаковки возможность повреждения заказа практически сведена к нулю.
Более подробная информация о требованиях к упаковке размещена на нашем сайте http://boxberry.ru/private_customers/re ... _shipment/ .
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