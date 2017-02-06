Я думаю, дамы и господа, что финансовое состояние компании Аксиомус близко к банкротству. Сотрудникам не платят, отсюда и хамское отношение к клиентам. А курьеры за порчу, видимо, сами должны платить из своего кармана, вот и бегают от ответственности. Страховой сбор - не более чем профанация.ps: Слияние (якобы) с Боксберри того же поля ягода, пытаются продать остатки компании, пока последние клиенты не разбежались.