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Читайте также | Ваш комментарий
06.04.17 

Что ждут от вас клиенты в соцсетях?

Что ждут от вас клиенты в соцсетях?

Интернет-пользователи привыкли к социальным сетям и нередко используют их не только как источник новостей, но и как еще один канал получения информации о товарах и услугах. На данный момент уже 2/3 пользователей соцсетей подписаны на сообщества и аккаунты любимых брендов, утверждают аналитики компании My.Com (дочка Mail.ru Group).

Чаще всего людей интересует свежая информация об акциях, скидках и новых поступлениях. Половину пользователей привлекает возможность участвовать в конкурсах и розыгрышах. При этом желание общаться с другими поклонниками конкретного бренда и обмениваться мнениями имеет только пятая часть всех подписчиков.

Наибольший интерес вызывают группы, посвященные музыке, кино, концертам и прочим развлечениям. Второе место у брендов одежды и обуви. Любопытно, что косметика и другие товары для красоты пользуются меньшей любовью у модниц, зато посты по этой тематике чаще приводят к покупке.

Реклама в соцсетях кажется интересной и привлекает внимание пользователей больше, чем обычные баннеры на сайтах или реклама в поисковиках. В то же время все три вида рекламных объявлений вызывают примерно одинаковый отклик у интернет-юзеров.

Пользователи до 34 лет отслеживают новости компаний чаще тех, кто старше. При этом женщин, подписанных на компании, оказалось больше, чем мужчин. Кроме того, чем моложе аудитория, тем чаще она использует смартфоны для выхода в Сеть, даже находясь в своих квартирах. По крайней мере, такой вывод следует из ответов респондентов: 97% опрошенных заявили, что наиболее привычно для них использовать Интернет дома.

 

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