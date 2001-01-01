04.04.17 "Почта России" столкнулась в марте с пиковыми нагрузками

По итогам первого квартала "Почта России" обработала более 70,5 млн международных отправлений, что на 50,7% больше год к году. Причем рост этого показателя продолжается. Отдельно для марта 2017 года он превышает уровень марта 2016 года на 54,7%.

Генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов отметил, что итоги 1 квартала дают основания прогнозировать в этом году новые рекорды. По его словам, количество посылок, обработанных только в марте, фактически сопоставимо с пиковыми нагрузками предновогоднего декабря 2016 года (тогда было обработано 33 млн посылок).

"Для успешной обработки растущих объемов отправлений "Почта России" продолжает модернизацию логистики и расширение сортировочных мощностей", - подчеркнул Страшнов.

В компании отмечают, что в прошлом году были значительно увеличены мощности логистического почтового центра Внуково. Теперь его пропускная способность возросла до 1 млн отправлений в сутки. Также в конце 2016 года были запущены еще два ММПО (место международного почтового обмена) в Новосибирске и Екатеринбурге. С декабря в тестовом режиме действует логистический почтовый центр в Казани. Кроме того, "Почта России" приобрела два собственных грузовых самолета Ту-204С. С марта 2017 года запущены регулярные авиарейсы в Китай. Доставка заказов из китайских интернет-магазинов будет производиться 2-3 раза в неделю.

Всего за 2016 год "Почта России" обработала более 225 млн международных отправлений с товарными вложениями. Это почти в 2 раза больше, чем в 2015 году. Объем почтового экспорта по сравнению с 2015 годом увеличился на треть.