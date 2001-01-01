15.02.17 Выручка "Почты России" выросла на 8% без субсидий

За 2016 год "Почта России" обработала более 225 млн международных отправлений с товарными вложениями. Это почти в 2 раза больше, чем в 2015 году. Объем почтового экспорта по сравнению с 2015 годом увеличился на треть.

Оба основных финансовых показателя "Почты России" за 2016 год на 8% превосходят результаты 2015 года. Так, выручка ориентировочно составила более 161 млрд рублей, а чистая прибыль – более 1,7 млрд рублей. В пресс-релизе "Почты России" подчеркивается, что в 2015-2016 годах почтовый оператор не получал субсидий от государства.

В результате увеличения объемов почтовых отправлений, вызванного развитием интернет-торговли, основными драйверами роста выручки "Почты России" стали посылочный и почтовый бизнесы.

По итогам 9 месяцев 2016 года за счет автоматизации и оптимизации процессов среднемесячная выработка на одного работника повысилась на 7% по сравнению с первыми тремя кварталами 2015 года (с 39,2 тыс. до 41,8 тыс. рублей в месяц). Среднесуточный объем обработки международных отправлений по сравнению с 2013 годом вырос в 30 раз (с 50 тыс. во время коллапса 2013 года до 1,5 млн в пиковый период 2016 года).

"Почта России" продолжает улучшать показатели по срокам и качеству доставки. В компании утверждают, что соблюдение контрольных сроков по доставке писем выросло с 54% в 2013 году до 85% в 2016 году, а по доставке посылок - с 52% в 2013 году до 95% в 2016 году. За последние 3 года количество претензий на 1 тыс. отправлений сократилось в 9 раз (с 0,36% в 2013 году до 0,04% в 2016 году).

Выручка от приема и выдачи посылок в ЦВПП (по сравнению с ранее выполнявшими аналогичную работу почтовыми отделениями) увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 25%. В деньгах это составило более 1,2 млрд рублей.

В 2016 году "Почта России" открыла новое направление деятельности – "Почта Банк". Предполагается, что в ближайшей перспективе он станет ключевым источником дохода от оказания современных банковских услуг. К концу 2016 года было открыто более 6,7 тысяч окон продаж в более чем 5500 объектах почтовой связи. Ожидается, что в 2017 году доходы "Почты России" от "Почта Банка" составят более 3 млрд рублей.