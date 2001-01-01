20.01.17 ЦВПП принесли "Почте России" более миллиарда рублей

В конце 2016 года количество центров выдачи и приема посылок (ЦВПП) в отделениях "Почты России" достигло 520. Центры открыты в 210 городах страны, 85 из них находятся в Москве.

Выручка от приема и выдачи посылок в ЦВПП (по сравнению с ранее выполнявшими аналогичную работу почтовыми отделениями) увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 25%. В деньгах это составило более 1,2 млрд рублей.

ЦВПП специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Открытие подобных центров позволяет сократить не только время доставки отправлений за счет выделенной внутригородской логистики, но и время приема и выдачи посылок.

Проект по открытию центров стартовал в 2015 году – тогда в крупнейших городах страны, включая все города-миллионники, был открыт 191 центр, объем обработки посылок в которых превысил за год 8 млн штук.

К концу 2016 года сеть охватила все города с населением свыше 100 тыс. человек, перешагнув запланированную планку и достигнув 520 ЦВПП. В настоящее время порядка 11% потока от принятых-врученных отправлений посылочной почты проходят через эти центры.

Во всех ЦВПП реализуется совместный проект "Почты России" и ФТС России по упрощенному таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях, который с 15 декабря 2016 года был расширен на всю страну.

Ранее "Почта России" отчиталась о рекордном числе обработанных международных почтовых отправлений с товарами с 1 ноября по 31 декабря 2016 года. Госоператор обработал около 60 млн заказов, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Тогда этот показатель был равен 37,8 млн штук.