Госоператор побил собственный рекорд - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
12.01.17 

Госоператор побил собственный рекорд

Госоператор побил собственный рекорд

"Почта России" отчиталась о рекордном числе обработанных международных почтовых отправлений с товарами с 1 ноября по 31 декабря 2016 года. Госоператор обработал около 60 млн заказов, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Тогда этот показатель был 37,8 млн штук.

 В компании отмечают, что прирост объемов почтовых отправлений обеспечивается развитием интернет-торговли. Соответственно, трафик международной почты определяется сезонными колебаниями онлайн-продаж, которые традиционно достигают пиковых показателей к Новому году.

"Среднесуточный трафик в декабре этого года составил более 1,5 млн отправлений, в то время как до прихода новой команды в 2013 году менее 50 тысяч отправлений в день стали причиной известного коллапса", - заявил генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов. По его словам, госоператор ставит рекорды по количеству обработанных международных отправлений уже четвертый год подряд. 

Представители "Почты России" отмечают, что в 2016 году компания продолжила модернизацию логистических объектов как в Москве, так и в регионах. В частности, были значительно увеличены мощности логистического почтового центра в подмосковном Внуково. В настоящее время центр способен обрабатывать более 1 млн отправлений в сутки.

В мае прошого года "Почта России", ссылаясь на данные отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщила о беспрецедентном росте своей доли на рынке доставки товаров электронной коммерции. В 2016 году она составила 61%, в то время как в 2015 году была лишь 51%.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Москвичи все больше ищут подарки за рубежом
Петр I улетел в Китай за посылками
Gett тестирует в Москве новые функции
"Уралсиб" поучаствует в банкротстве "Юлмарта"
Васинкевич попытался назначить "Юлмарту" управляющую компанию
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
16:42  Дискуссия завершена, интернет-ритейлеры заплатят
12:01  Налоги за Uber заплатят партнеры
12.01  ФАС рассмотрит дело о "Черной пятнице"
12.01  Госоператор побил собственный рекорд
12.01  Из "Почты России" ушли топ-менеджеры
11.01  Москвичи все больше ищут подарки за рубежом
10.01  "Юлмарту" предъявлен новый иск

Форум
18:22 09.01 kaavain  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (132)
11:53 14.12 kaavain  Когда же, наконец, закончится кризис? (130)
00:20 29.10 asder  Запретить АлиЭкпресс ?? (12)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)
11:22 30.07 Anton Shishkin  Новый сервис для интернет и оффлайн магазинов! (2)
14:26 11.07 thelandingpage.by  Почему лучше купить в интернет магазине? (27)
16:14 31.05 KseniaK  Выставка по электронной торговле в Санкт-Петербурге 2016 (1)
15:06 22.05 kaavain  ользователям IP телефонии хотят запретить звонки на стационарные и мобильные телефоны (6)
12:08 18.05 toulch_m  Ритейлеры предпочитают закупать товар онлайн

Статьи и аналитика
29.12  "Кризис как санитар леса"
26.12  2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне (1)
29.11  "Черная пятница": мавр сделал свое дело?
29.11  "Черная пятница": все результаты компаний (обновлено)
23.11  Кэш - в рост
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.