12.01.17 Госоператор побил собственный рекорд

"Почта России" отчиталась о рекордном числе обработанных международных почтовых отправлений с товарами с 1 ноября по 31 декабря 2016 года. Госоператор обработал около 60 млн заказов, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Тогда этот показатель был 37,8 млн штук.

В компании отмечают, что прирост объемов почтовых отправлений обеспечивается развитием интернет-торговли. Соответственно, трафик международной почты определяется сезонными колебаниями онлайн-продаж, которые традиционно достигают пиковых показателей к Новому году.

"Среднесуточный трафик в декабре этого года составил более 1,5 млн отправлений, в то время как до прихода новой команды в 2013 году менее 50 тысяч отправлений в день стали причиной известного коллапса", - заявил генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов. По его словам, госоператор ставит рекорды по количеству обработанных международных отправлений уже четвертый год подряд.

Представители "Почты России" отмечают, что в 2016 году компания продолжила модернизацию логистических объектов как в Москве, так и в регионах. В частности, были значительно увеличены мощности логистического почтового центра в подмосковном Внуково. В настоящее время центр способен обрабатывать более 1 млн отправлений в сутки.

В мае прошого года "Почта России", ссылаясь на данные отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщила о беспрецедентном росте своей доли на рынке доставки товаров электронной коммерции. В 2016 году она составила 61%, в то время как в 2015 году была лишь 51%.