24.03.17 Заказы из китайских магазинов будут прилетать три раза в неделю

"Почта России" запустила регулярные авиарейсы в Китай. Доставлять заказы из китайских интернет-магазинов по воздуху компания будет 2-3 раза в неделю.

Авиарейсы будут совершаться из Женьчжоу (аэропорт Синьжень) и Харбина в Новосибирск. Ожидается, что в ближайшее время также откроется авиасообщение между Харбином и Екатеринбургом.

Открытие регулярных почтовых авиарейсов из Поднебесной обусловлено значительным ростом отправлений из китайских интернет-магазинов в последние годы. Только в прошлом году объем посылок и мелких пакетов из Китая составил более 30 тыс. тонн.

"Рост трансграничной торговли стимулирует искать новые эффективные логистические решения. На первом этапе мы планируем осуществлять на собственных самолетах регулярные рейсы из Китая – страны, на которую приходится 90% международных почтовых отправлений в Россию", - заявил заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Алексей Скатин. По его словам, компания не исключает открытие в будущем и других международных направлений. Он отметил, что по итогам первых месяцев эксплуатации собственные самолеты оправдали ожидания – они позволяют не только сокращать сроки доставки, но и значительно экономить по сравнению с тарифами других авиаперевозчиков

Самолеты Ту-204С, используемые госоператором, могут перевозить до 30 т почты на расстояние до 3,8 тыс. км. Ранее компания осуществляла доставку почты на рейсах регулярных авиакомпаний. Представители "Почты России" отмечают, что благодаря этим самолетам компания справилась с предновогодним пиком 2016 года.

Напомним, что впервые два грузовых самолета "Почты России" поднялись в воздух 5 декабря 2016 года из аэропорта Внуково. Ранее эти самолеты, выпущенные в 2010 году, эксплуатировались грузовым подразделением "Трансаэро". После банкротства авиакомпании с октября 2015 года они находились в Домодедово. "Почта России" выкупила их у ульяновской компании ООО "ИЭМ". Для их покупки госоператор привлек кредит в Альфа-банке размером 3 миллиарда рублей сроком на 60 месяцев.

За прошлый год "Почта России" обработала максимальный за свою историю объем – 225 млн. международных почтовых отправлений с товарным вложением (для сравнения, в 2015 году было обработано 128 млн. штук), увеличив свою долю на рынке интернет-торговли с 51% до 62%. Только за один декабрь 2016 года компанией было обработано более 33 млн. почтовых отправлений. С декабря 2016 года по февраль 2017 года самолеты "Почты России осуществили 62 рейсa и перевезли 416,3 тонн почтовых отправлений и 1382,2 тонн коммерческих грузов.