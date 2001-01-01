03.04.17 Ориентируйтесь на покупателя с несколькими гаджетами

Больше половины транзакций - 57% - совершаются посредством минимум двух гаджетов. Об этом говорится в исследовании состояния кросс-девайс коммерции, проведенном компанией Criteo.

Россия занимает девятую строчку в мире по объему мобильных конверсий и 14-ю по использованию мобильных устройств в IV квартале 2016 года. Лидирует по конверсиям Япония, за ней идут Великобритания и Германия.

Россия находится на 14-й позиции в мире по доле использования мобильных устройств. Внутри самого сегмента падает доля планшетов, доля смартфонов - растет. На мобильные устройства приходится 14% продаж, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Любопытно, что всплеск продаж с них обычно наблюдается на выходных. В рабочие же дни покупатели предпочитают десктопы.

Еще одна особенность России - покупательская активность пользователей смартфонов на Android в ней выше, чем среди пользователей iPhone. Причем этот разрыв лишь возрастает.

Авторы исследования отмечают постепенный отход от модели продаж, ориентированной на конкретное устройство, в сторону модели ориентации на конкретного пользователя, работающего с несколькими гаджетами. Ведь клиент может искать товар на одном устройстве, изучать информацию о нем на другом, а заказывать - с третьего. Так, 50% кросс-девайс транзакций со смартфона начинались на десктопе, а 13% с десктопа - начинались на мобильном устройстве.

В исследовании говорится, что при кросс-девайсном подходе путь к совершению покупки в среднем на 41% дольше, но уровень конверсии обычно в два раза выше.

По данным исследования "Яндекс.Маркет" и GfK Rus, 78% опрошенных используют смартфон для изучения характеристик товаров, 76% читают с мобильных устройств отзывы о товарах, а 74% ищут с них товары в поисковой строке.