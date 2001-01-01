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31.03.17 

Мобильные покупки: ноутбук под рукой, но со смартфона удобнее

Мобильные покупки: ноутбук под рукой, но со смартфона удобнее

"Яндекс.Маркет" и GfK Rus исследовали онлайн-покупки россиян с мобильных устройств. По данным на осень 2016 г., 36% пользователей делали со смартфонов заказы в интернет-магазинах. И ещё больше людей использовали мобильный экран для выбора товаров.

В свежем исследовании изучались те онлайн-покупатели, которые уже выбирали товары или делали заказы со смартфонов.

Для 58% респондентов просматривать сайт ИМ со смартфона - это регулярное ежедневное занятие, даже более популярное, чем игры или просмотр фильмов. 

78% опрошенных используют смартфон для изучения характеристики товаров, 76% читают отзывы о товарах, 74% ищут товар в поисковой строке.

Товары со смартфона выбирают из дома, так и находясь в общественных пространствах: на работе, в транспорте и даже в торговом центре.  

72% из тех, кто использует смартфон для выбора товара, уже оформляли раньше заказ с телефона.  Среди женщин доля "опытных мобильных покупателей" оказалась выше, чем среди мужчин. Больше всего таких юзеров в возрастной группе от 20 до 29 лет и среди жителей городов с населением от 500 до 800 тысяч человек. 

Пока россияне охотнее используют смартфон для выбора и сравнения товаров, чем для заказа в ИМ. Есть очевидная зависимость: чем дороже товар, тем ниже вероятность, что заказывать его будут с мобильного. При этом даже в самых дорогих сегментах доля покупавших со смартфонов уже достигла 20%. Охотнее всего со смартфона покупают товары ручной работы – 56%, продукты питания, напитки, алкоголь – 53%, косметику и парфюмерию – 50%, товары для детей – 49%, одежду и обувь – 46%.

При этом выбирают  со смартфона  чаще всего смартфоны и планшеты – 60%, товары для детей – 58% , электронику и товары ручной работы – 56%.

Еще один интересный факт: люди чаще оформляют  со смартфона заказы в "привычных" для себя товарных категориях - в тех, где они вообще часто совершают покупки. Например, женщины заметно чаще, чем мужчины, покупают через интернет одежду и косметику. И в этих категориях женщины чаще мужчин покупают со смартфонов.

Более "мужские" категории товаров — это электроника и автозапчасти. В этих категориях мужчины чаще, чем женщины, оформляют заказ со смартфона.

 

Наметились три категории, в которых с мобильных экранов уже сейчас в сумме покупают наравне с компьютером.

Среди последних покупок со смартфона чаще всего респонденты называли одежда и обувь – 21% опрошенных. Далее следуют мобильные телефоны и планшеты – 14%, а также автозапчасти – 13%.

Разбивка по демографии отчасти ожидаема, а отчасти -удивляет. Женщины чаще всего покупают с мобильного одежду и обувь, детские товары, косметику. Но у мужчин на первом месте тоже одежда - вместе с мобильными гаджетами. На втором - автозапчасти, на третьем - продукты питания и детские товары. 

Чаще всего покупки со смартфона пользователи совершают из дома – в 63% случаев. 18%  респондентов делали заказ с работы, или учебы, 9% -  в транспорте.

Еще один важный факт. У 59% пользователей во время совершения покупки со смартфона был доступ к десктопу, но с мобильного экрана им оказалось удобнее сделать заказ. 

Удобство покупки в первую очередь отмечают люди в возрасте 16-29 лет, для 30-55-летних покупка со смартфона является вынужденной.

 

Чаще всего перед покупкой со смартфона россияне узнавали ориентировочную стоимость товара, прицениваясь, читали отзывы, или узнавали информацию о наличии товара.

 
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