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06.04.17 

Секреты бизнеса на ECOM Expo`17

Секреты бизнеса на ECOM Expo`17

Мы уже рассказали о четырех партнерских конференциях, которые пройдут 24-25 мая в рамках выставки ECOM Expo`17Сегодня пришла очередь оставшихся пяти. 

Интернет-магазин Live 

24 мая, 10:00 - 18:30. Зал 6

  Кому будет полезно: SEO-специалистам, владельцам интернет-магазинов

 На импровизированном секретном острове Тимур Шаков (DeoShop.ru и Herbals.ru) и Николай Федоткин (Video-shoper.ru) раскроют секреты работы с SEO, обсудят возможности привлечения клиентов даже в кризис и проведут мозговые штурмы на самые актуальные темы.

 Обсудим:  

  • Как перестроиться под новые правила игры, когда покупатель стал избирательнее, реклама дороже, а конкуренты глобальнее?  
  • Почему с рынка вылетают "старички" вроде "Сотмаркета" и Е5
  • Обоснованы ли разговоры о "дорогих лидах", "жадных логистах" и о том, что на выходе у интернет-магазинщика остаются "копейки? 

TravelHub

25 мая, 10:00 - 18:45. Зал 8

Кому будет полезно: профессионалам online travel.

30 представителей компаний-лидеров индустрии онлайн тревел в течение 8 часов будут делиться самой актуальной информацией о рынке туристических сервисов. Обсуждение начнется с аналитики и прогнозов. Затем спикеры расскажут о новых продуктах и бизнес-моделях. Отдельное внимание будет уделено мобильным приложениям. Завершится конференция презентацией новых тревел стартапов и неформальной встречей Travel Massive.

Обсудим:

  • Каковы стратегии компаний-лидеров рынка?
  • Какие партнерские программы актуальны в сфере онлайн-тревел?
  • Какие еще существуют возможности заработка на туристических услугах?

Ecommerce Day "Командная работа"

24 мая, 10:00 - 18:00. VIP-комната

Кому будет полезно: руководителям офлайн-компаний, собирающимся в онлайн, менеджерам омниканальных ритейлеров.

В первый день конференции в уютном VIP-зале соберутся управленцы, чтобы поделиться опытом об организации командной работы. Спикеры разберут кейсы реальных компаний о том, как им удалось перестроиться под закон об онлайн-кассах, поделятся проблемами подбора специалистов и расскажут, как безболезненно и быстро автоматизировать бизнес-процессы.

Обсудим:

  • Как ставить задачи команде и добиваться их достижения?
  • Как найти специалиста для работы в интернет-магазине?
  • Как пережить 54-ФЗ, не покупая кассу?

Go Analytics

24 мая, 10:00 - 18:00. Зал 4

Кому будет полезно: интернет-маркетологам, веб-аналитикам, руководителям интернет-магазинов, владельцам бизнеса. 

Конференция традиционно собирает лучших специалистов по работе с данными и только практические доклады. Спикеры на примерах из своего опыта покажут, как и для чего использовать BigQuery, DoubleClick, GTM, атрибуцию. Слушатели узнают, как с помощью этих инструментов анализировать данные и управлять маркетингом.

Обсудим:

  • Что мешает интернет магазинам получать больше прибыли?
  • Какая аналитика актуальна для omni-channel Retail?
  • Как грамотное использование "опыта пользователя" (User eXperience, UX) отражается на конверсии?

 Форум EMF3 - Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами. Часть 3. Лояльность и повторные покупки

24 мая, 10:00 - 18:45. Зал 7

25 мая, 10:00 - 18:45. Зал 5  

Кому будет полезно: владельцам интернет-магазинов, директорам по маркетингу, ecommerce директорам, интернет-маркетологам, performance marketing менеджерам, CRM и E-mail маркетологам.

2 дня профессионалы отрасли будут обсуждать, как увеличить число повторных покупок. В первый день будет больше теории, во второй день - практики. Спикеры поделятся опытом управления одним фактором/методом, влияющим на конверсию и средний чек. Секреты, как управлять отношениями с клиентами, чтобы больше зарабатывать, раскроют директора по электронной коммерции "Техносилы", Hoff, "Адамас" и других крупных компаний.

Обсудим: 

  • Как считать жизненный цикл клиента и зачем он нужен?
  • Где и как хранить данные о клиентах?
  • Какие данные из внешних источников можно купить в открытом рынке?
  • Как запустить программу лояльности с помощью подручных средств?
  • Как оценивать инвестиции в сервис для повторных продаж?
  • Какие можно использовать методы сбора клиентской базы на сайте, а какие - в офлайне?

В отличие от бесплатной бизнес-программы ECOM Expo`17, участие в партнерских конференциях будет платным, а регистрироваться на них необходимо отдельно.

Бесплатный билет на саму выставку можно получить по этой ссылке

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