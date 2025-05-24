30.03.17 Учимся у профессионалов на ECOM Expo`17

24-25 мая на выставке ECOM Expo`17 можно будет не только пощупать руками лучшие технологии для онлайн-торговли, но и поучиться у профессионалов отрасли.

В этом году в рамках крупнейшей выставки по ecommerce впервые пройдут девять партнерских конференций. Сегодня рассказываем о четырех из них.

Mailing Day for ECOM

25 мая, 10:30 - 18:45. Зал 6

Кому будет полезно: веб-маркетологам.

Российские и зарубежные специалисты расскажут, как строить системную работу с email- рассылками и когда отправлять те предложения, которых ждут ваши подписчики. Среди спикеров - Kath Pay - эксперт из Лондона, работавший с такими брендами, как eBay, Mont Blanc, Expedia, Adobe и Facebook.

Обсудим:

Какие технологии email-маркетинга в интернет-торговле доступны даже при небольших бюджетах?

Как их использовать с максимальной эффективностью?

Какие ошибки здесь делают российские интернет-магазины?

Какие методики персонализации работают с иностранными клиентами?

Какие практические приемы уже показали свою эффективность?

ЕкомТех

25 мая, 10:00 - 18:45. Зал 4

Кому будет полезно: SEO-специалистам, топ-менеджерам, директорам по маркетингу, интернет-маркетологам.

Конференция посвящена приемам привлечения трафика и аналитике пользовательского поведения.

Обсудим:

Как привлекать трафик выгоднее?

Как улучшить результаты в контекстной рекламе?

Как увеличивать микроконверсии и конверсию сайта в целом?

Как управлять жизненным циклом клиента?

Как увеличить первые и повторные продажи без увеличения трафика?

Как находить узкие места в воронке продаж и какие приемы увеличения конверсии использовать?

Практика Days

25 мая, 09:30 - 18:45. Зал 7

Кому будет полезно: владельцам небольших бизнесов, тем, кто только собирается открыть или недавно запустил интернет-магазин.

Тема конференции - стратегии развития интернет-магазинов в 2017-2018 годах. Первые лица Aliexpress, "Юлмарт", Leroy Merlin, Hoff и других крупных компаний расскажут, какие 10 точек роста они видят в ближайшем будущем.

Обсудим:

Какие возможності и угрозы для отечественного екоммерса несет AliExpress?

На какие тренды ориентируется ведущие игроки рынка?

Где возможные точки роста для интернет-магазинов разных масштабов и форматов в 2017-2018 годах?

Russian Content Marketing: Погружение

24 мая, 10:00 - 18:15. Зал 5

Кому будет интересно: директорам интернет-магазинов, маркетологам и рекламщикам.

Обсудим:

Как выстроить систему продаж в Facebook?

Как рассказывать о своём деле, чтобы ваши видео смотрели и рекомендовали?

Как можно увеличить в два раза эффективность рассылки контента за 45 минут?

Как организовать работу над контентом в компании?

Как увеличить продажи с помощь прямых эфиров?

Выставка ECOM Expo`17 состоится 24-25 мая в московском КВЦ "Сокольники". Организатор мероприятия - команда Oborot.ru. Бесплатный билет в качестве посетителя выставки можно получить по этой ссылке.

В отличие от бесплатной бизнес-программы, участие в партнерских конференциях будет платным. Оплата и регистрация на каждое мероприятие происходят отдельно. Подробности вы сможете найти на сайтах конференций.