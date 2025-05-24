Учимся у профессионалов на ECOM Expo`17 - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Общий менеджмент интернет-проектов 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
30.03.17 

Учимся у профессионалов на ECOM Expo`17

Учимся у профессионалов на ECOM Expo`17

24-25 мая на выставке ECOM Expo`17 можно будет не только пощупать руками лучшие технологии для онлайн-торговли, но и поучиться у профессионалов отрасли.

В этом году в рамках крупнейшей выставки по ecommerce впервые пройдут девять партнерских конференций. Сегодня рассказываем о четырех из них.

Mailing Day for ECOM 

25 мая, 10:30 - 18:45. Зал 6

Кому будет полезно: веб-маркетологам.

Российские и зарубежные специалисты расскажут, как строить системную работу с email- рассылками и когда отправлять те предложения, которых ждут ваши подписчики. Среди спикеров - Kath Pay - эксперт из Лондона, работавший с такими брендами, как eBay, Mont Blanc, Expedia, Adobe и Facebook. 

Обсудим: 

  • Какие технологии email-маркетинга в интернет-торговле доступны даже при небольших бюджетах?
  • Как их использовать с максимальной эффективностью? 
  • Какие ошибки здесь делают российские интернет-магазины?
  • Какие методики персонализации работают с иностранными клиентами?
  • Какие практические приемы уже показали свою эффективность?

ЕкомТех 

25 мая, 10:00 - 18:45. Зал 4

Кому будет полезно: SEO-специалистам, топ-менеджерам, директорам по маркетингу, интернет-маркетологам.

Конференция посвящена приемам привлечения трафика и аналитике пользовательского поведения.

Обсудим:

  • Как привлекать трафик выгоднее?
  • Как улучшить результаты в контекстной рекламе?
  • Как увеличивать микроконверсии и конверсию сайта в целом?
  • Как управлять жизненным циклом клиента?
  • Как увеличить первые и повторные продажи без увеличения трафика?
  • Как находить узкие места в воронке продаж и какие приемы увеличения конверсии использовать?

Практика Days

25 мая, 09:30 - 18:45. Зал 7

Кому будет полезно: владельцам небольших бизнесов, тем, кто только собирается открыть или недавно запустил интернет-магазин.

Тема конференции - стратегии развития интернет-магазинов в 2017-2018 годах. Первые лица Aliexpress"Юлмарт"Leroy Merlin, Hoff и других крупных компаний расскажут, какие 10 точек роста они видят в ближайшем будущем.

Обсудим:

  • Какие возможності и угрозы для отечественного екоммерса несет AliExpress?
  • На какие тренды ориентируется ведущие игроки рынка?
  • Где возможные точки роста для интернет-магазинов разных масштабов и форматов в 2017-2018 годах?

Russian Content Marketing: Погружение

 24 мая, 10:00 - 18:15. Зал 5 

 Кому будет интересно: директорам интернет-магазинов, маркетологам и рекламщикам. 

 Обсудим:  

  • Как выстроить систему продаж в Facebook?
  • Как рассказывать о своём деле, чтобы ваши видео смотрели и рекомендовали?
  • Как можно увеличить в два раза эффективность рассылки контента за 45 минут?
  • Как организовать работу над контентом в компании?
  • Как увеличить продажи с помощь прямых эфиров?

Выставка ECOM Expo`17 состоится 24-25 мая в московском КВЦ "Сокольники". Организатор мероприятия - команда Oborot.ru. Бесплатный билет в качестве посетителя выставки можно получить по этой ссылке

В отличие от бесплатной бизнес-программы, участие в партнерских конференциях будет платным. Оплата и регистрация на каждое мероприятие происходят отдельно. Подробности вы сможете найти на сайтах конференций.

Интересно? Поделись:

Читайте также
В "Одноклассниках" появятся онлайн-витрины
Онлайн-кинотеатры умирают без инвестиций
"Яндекс.Маркет" займется фулфилментом
Enter: перезагрузка
ФАС готова простить грехи "М.Видео"
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
18:58  Учимся у профессионалов на ECOM Expo`17
13:56  В "Одноклассниках" появятся онлайн-витрины
12:47  Онлайн-кинотеатры умирают без инвестиций
28.03  Cstore растет в онлайне без интернет-магазина
27.03  "Яндекс.Маркет" займется фулфилментом
24.03  Enter: перезагрузка
23.03  ФАС готова простить грехи "М.Видео"

Форум
16:21 30.03 Cергей Цибров  ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) (193)
16:01 30.03 Silence  Отзывы о АллоБегу (65)
17:27 29.03 Дмитрий Fastery  Отзывы о Fastery.ru (205)
17:44 23.03 Евгений Ивакин  Отзывы о Ritm-Z (310)
10:01 23.03 puffin  Выбор коллцентра на аутсорс (19)
00:48 03.03 alive  конкуренция со стороны интернет магазинов поставщиков. что делать? (31)
11:24 14.02 activity  Партнёры Яндекс Маркета выкликивают бюджет, что делать? (13)
16:44 18.12 Сергей Ромов  prostore.pro - они живы? (3)
16:04 02.12 Сергей Ромов  Отзывы об Autsorsim (8)
16:53 08.11 Дмитрий Fastery  Выбор фулфилмента/склада на аутсорсе (9)

Статьи и аналитика
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
01.08  Изобрести велосипед
30.05  Ключевое правило при работе с Китаем: "Не обещайте того, чего не сможете выполнить"
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Гендиректор "Фотосклад.ру": как продавать технику, когда денег у людей все меньше (5)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (6)
21.01  Какие скидки ритейлеры сделают в "Киберпонедельник" (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.