Учимся у профессионалов на ECOM Expo`17

24-25 мая на выставке ECOM Expo`17 можно будет не только пощупать руками лучшие технологии для онлайн-торговли, но и поучиться у профессионалов отрасли.
В этом году в рамках крупнейшей выставки по ecommerce впервые пройдут девять партнерских конференций. Сегодня рассказываем о четырех из них.
Mailing Day for ECOM
25 мая, 10:30 - 18:45. Зал 6
Кому будет полезно: веб-маркетологам.
Российские и зарубежные специалисты расскажут, как строить системную работу с email- рассылками и когда отправлять те предложения, которых ждут ваши подписчики. Среди спикеров - Kath Pay - эксперт из Лондона, работавший с такими брендами, как eBay, Mont Blanc, Expedia, Adobe и Facebook.
Обсудим:
- Какие технологии email-маркетинга в интернет-торговле доступны даже при небольших бюджетах?
- Как их использовать с максимальной эффективностью?
- Какие ошибки здесь делают российские интернет-магазины?
- Какие методики персонализации работают с иностранными клиентами?
- Какие практические приемы уже показали свою эффективность?
ЕкомТех
25 мая, 10:00 - 18:45. Зал 4
Кому будет полезно: SEO-специалистам, топ-менеджерам, директорам по маркетингу, интернет-маркетологам.
Конференция посвящена приемам привлечения трафика и аналитике пользовательского поведения.
Обсудим:
- Как привлекать трафик выгоднее?
- Как улучшить результаты в контекстной рекламе?
- Как увеличивать микроконверсии и конверсию сайта в целом?
- Как управлять жизненным циклом клиента?
- Как увеличить первые и повторные продажи без увеличения трафика?
- Как находить узкие места в воронке продаж и какие приемы увеличения конверсии использовать?
Практика Days
25 мая, 09:30 - 18:45. Зал 7
Кому будет полезно: владельцам небольших бизнесов, тем, кто только собирается открыть или недавно запустил интернет-магазин.
Тема конференции - стратегии развития интернет-магазинов в 2017-2018 годах. Первые лица Aliexpress, "Юлмарт", Leroy Merlin, Hoff и других крупных компаний расскажут, какие 10 точек роста они видят в ближайшем будущем.
Обсудим:
- Какие возможності и угрозы для отечественного екоммерса несет AliExpress?
- На какие тренды ориентируется ведущие игроки рынка?
- Где возможные точки роста для интернет-магазинов разных масштабов и форматов в 2017-2018 годах?
Russian Content Marketing: Погружение
24 мая, 10:00 - 18:15. Зал 5
Кому будет интересно: директорам интернет-магазинов, маркетологам и рекламщикам.
Обсудим:
- Как выстроить систему продаж в Facebook?
- Как рассказывать о своём деле, чтобы ваши видео смотрели и рекомендовали?
- Как можно увеличить в два раза эффективность рассылки контента за 45 минут?
- Как организовать работу над контентом в компании?
- Как увеличить продажи с помощь прямых эфиров?
Выставка ECOM Expo`17 состоится 24-25 мая в московском КВЦ "Сокольники". Организатор мероприятия - команда Oborot.ru. Бесплатный билет в качестве посетителя выставки можно получить по этой ссылке.
В отличие от бесплатной бизнес-программы, участие в партнерских конференциях будет платным. Оплата и регистрация на каждое мероприятие происходят отдельно. Подробности вы сможете найти на сайтах конференций.