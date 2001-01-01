20.03.17 "М.Видео" покинул топ-менеджер с 16-летним стажем

Руководитель департамента управления данными "М.Видео" Игорь Татаренко покинул компанию после 16 лет работы. Об этом он написал в своем блоге на Facebook.

В прощальном обращении к партнерам и коллегам Татаренко написал: "Я покидаю М.Видео и проект goods.ru". Он отметил, что за 16 лет работы был накоплен огромный опыт, "которым, возможно, пришло время делиться".

Татаренко выразил отдельную благодарность президенту "М.Видео" Александру Тынковану за "компанию, в которой можно развиваться, учиться, общаться с интересными людьми, реализовывать инновационные проекты и главное - гордиться тем, что ты - из "М.Видео".

Напомним, "М.Видео" сейчас находится в процессе приобретения группой "Сафмар". После почти двухмесячного рассмотрения ФАС одобрила ходатайство о покупке компании.

В настоящее время ритейлер проводит тестирование маркетплейса Goods.ru. Официальный запуск проекта намечен на второй квартал этого года.