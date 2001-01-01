16.02.17 В "М.Видео" показали маркетплейс

Крупный российский ритейлер электроники и бытовой техники "М.Видео" представил маркетплейс Goods.ru. Проект уже проходит тестирование в закрытом режиме, его официальный запуск намечен на второй квартал этого года.

"Мы хотим предложить новое решение. Это платформа, на которой сближаются покупатели и товары. Она будет агрегировать все, что есть на рынке. Это легкая и масштабируемая бизнес-модель без товарного запаса", - рассказал президент "М.Видео" Александр Тынкован. По его словам, маркетплейс является идеальным форматом для онлайн-покупок: не зря они доминируют во всем мире (в США их доля составляет 41%, в Индии 68%).

Сейчас на площадке 9 онлайн-продавцов, включая "М.Видео". Как сообщил Oborot.ru директор Goods Соломон Кунин, одним из партнерских интернет-магазинов является holodilnik.ru. Кроме того, переговоры о размещении на площадке ведутся с входящими в группу "Сафмар" компаниями "Техносила" и "Эльдорадо". В планах создателей Goods разместить на маркетплейсе 400 интернет-магазинов. По словам Кунина, Goods включает в себя сервис "гарантия лучшей цены": если покупатель найдет товар в стороннем интернет-магазине по более низкой цене, то площадка выровняет цену и постарается добавить себе этого продавца.

Интернет-магазины будут размещаться на маркетплейсе по модели CPS (cost per sale, оплата за продажу). Комиссия площадки будет зависеть от товарной категории, но, как уверяют в компании, окажется меньше, чем при размещении на "Яндекс. Маркете".

На вопрос Oborot.ru, готов ли Goods соответствовать требованиям закона об агрегаторах, Александр Тынкован выразил уверенность, что компания справится с ответственностью.

"Мы изначально строили бизнес-модель с учетом этого законопроекта. Закон справедливый, и мы берем этот фронт на себя", - заявил Тынкован. По его словам, "серых" товаров на площадке не будет.

Goods - дочерняя компания "М. Видео", финансированием проекта занимается ритейлер. Сейчас в Goods работают порядка 100 человек. Штат планируется расширить как минимум еще на 50 сотрудников.

Первоначальный ассортимент площадки включает в себя 4 категории товаров: БТиЭ, детские товары, товары для дома и ремонта, а также товары повседневного спроса (крупа, кофе, бытовая химия, зоотовары). Следующими категориями, которые появятся на маркетплейсе, станут спортивные и автомобильные товары. К концу года планирует выпустить приложение Goods.