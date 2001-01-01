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31.01.17 

Агрегаторам увеличат ответственность

Агрегаторам увеличат ответственность

Интернет-агрегаторы обяжут предоставлять исчерпывающую и достоверную информацию о товарах. Департамент оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития одобрил законопроект Роспотребнадзора об агрегаторах товаров и услуг.

Согласно документу, сайт-агрегатор будет нести ответственность, если потребитель по его вине был введён в заблуждение и в связи с этим понёс денежные потери.

В министерстве считают, что законопроект не вводит избыточных обязанностей, запретов или ограничений для потребителей или бизнеса. Кроме того, действие закона не приведёт к возникновению необоснованных расходов.

Агрегатором, согласно документу, будет считаться интернет-сервис, который аккумулирует информацию о предлагающихся товарах или услугах, позволяет заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи, а также произвести предварительную оплату данного товара (услуги) непосредственно на банковский счет такой организации. 

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), документ прошёл длительную фазу согласования с заинтересованными сторонами, включая компанию "Яндекс".

Президент АКИТ Алексей Фёдоров считает законопроект актуальным, так как сейчас потребители сталкиваются со множеством проблем при выборе товаров в онлайне. Например, они переходят с агрегаторов на мошеннические сайты, которые устанавливают более низкие цены при наличном расчёте, не возвращают товар и изменяют цену во время доставки, нарушая права потребителей.

"Агрегаторы товаров и услуг отождествляют магазины со своей площадкой, поэтому покупатели им доверяют. Они давно стали полноценными игроками рынка онлайн-коммерции, поэтому они обязаны отвечать за качество того контента, который присутствует на площадках. Если интернет-магазин не исполнит свои обязательства перед покупателем, логично, что отвечать должна та сторона, которая принимала деньги", - прокомментировал Фёдоров.

Оborot.ru неоднократно писал о законопроекте по регулированию работы маркетплейсов. В общей сложности обсуждалось 5 версий таких поправок, из них одна уже потеряла свою актуальность - та самая первая версия Роспотребнадзора, которую раскритиковали и интернет-магазины, и агрегаторы.  

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