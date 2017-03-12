13.03.17 "Русский Alibaba" надеются запустить к лету

В России к началу лета будет запущен национальный торговый интернет-агрегатор. Онлайн-продавцы смогут предлагать на этой площадке товары как отечественным, так и зарубежным покупателям.

Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев сообщил, что создать "Русский Alibaba" планируется на платформе Сбербанка. Ориентировочные сроки оформления проекта – май-июнь этого года.

"Окончательно определимся, когда получим законченный проект РЭЦ, а он должен быть рассмотрен на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам, скорее, в марте", – пояснил чиновник.

На данном этапе Российский экспортный центр (РЭЦ) разрабатывает личный кабинет предпринимателя, с помощью которого пользователи смогут размещать свои товары с описанием, сроками поставки, ценой и т.д. Через такой личный кабинет будет возможно решать проблемы с логистикой и страхованием. Также программа упростит процесс получения в электронном виде услуг таможни.

Подразумевается, что это будет не самостоятельная платформа, а некий набор сервисов, позволяющих затем автоматически выставлять введенную информацию о товарах и услугах как на внутренние рынки, так и на зарубежные.

"Мы, со своей стороны, готовы подтягивать предприятия на эту платформу через нашу инфраструктуру поддержки малого предпринимательства в регионах страны, через Корпорацию малого и среднего предпринимательства", – сказал Фомичев.

Ранее замминистра отмечал, что общая проблема российского малого и среднего бизнеса заключается в отсутствии ресурсов для того, чтобы начать выставлять свою продукцию online и поставлять ее даже за пределы своего региона, не говоря уже о внешних рынках. Проект, над которым сейчас работают Минэкономразвития и РЭЦ, призван создать "единую среду" для МСБ и облегчить этот процесс для предпринимателей, снизив финансовые и иные затраты на такой выход.

АО "Российский экспортный центр" создан 13 апреля 2015 года в структуре "Внешэкономбанка" в качестве специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами. Он должен оказывать им финансовую и нефинансовую поддержку, сопровождая запросы отечественных компаний при работе с профильными министерствами и ведомствами.

Первый проект РЭЦ, электронный павильон на принадлежащей Alibaba Group площадке Tmall, был запущен в сентябре 2016 года. За полгода работы через этот ресурс китайским потребителям было продано около 200 тысяч российских товаров. Ежедневная посещаемость площадки составляет 12 тысяч человек. На сегодняшний день в павильоне представлено около 200 наименований товаров от 40 российских продавцов.