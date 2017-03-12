"Русский Alibaba" надеются запустить к лету - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Общий менеджмент интернет-проектов 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
13.03.17 

"Русский Alibaba" надеются запустить к лету

"Русский Alibaba" надеются запустить к лету

В России к началу лета будет запущен национальный торговый интернет-агрегатор. Онлайн-продавцы смогут предлагать на этой площадке товары как отечественным, так и зарубежным покупателям.

Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев сообщил, что создать "Русский Alibaba" планируется на платформе Сбербанка. Ориентировочные сроки оформления проекта – май-июнь этого года.

"Окончательно определимся, когда получим законченный проект РЭЦ, а он должен быть рассмотрен на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам, скорее, в марте", – пояснил чиновник.

На данном этапе Российский экспортный центр (РЭЦ) разрабатывает личный кабинет предпринимателя, с помощью которого пользователи смогут размещать свои товары с описанием, сроками поставки, ценой и т.д. Через такой личный кабинет будет возможно решать проблемы с логистикой и страхованием. Также программа упростит процесс получения в электронном виде услуг таможни.

Подразумевается, что это будет не самостоятельная платформа, а некий набор сервисов, позволяющих затем автоматически выставлять введенную информацию о товарах и услугах как на внутренние рынки, так и на зарубежные.

"Мы, со своей стороны, готовы подтягивать предприятия на эту платформу через нашу инфраструктуру поддержки малого предпринимательства в регионах страны, через Корпорацию малого и среднего предпринимательства", – сказал Фомичев.

Ранее замминистра отмечал, что общая проблема российского малого и среднего бизнеса заключается в отсутствии ресурсов для того, чтобы начать выставлять свою продукцию online и поставлять ее даже за пределы своего региона, не говоря уже о внешних рынках. Проект, над которым сейчас работают Минэкономразвития и РЭЦ, призван создать "единую среду" для МСБ и облегчить этот процесс для предпринимателей, снизив финансовые и иные затраты на такой выход.

АО "Российский экспортный центр" создан 13 апреля 2015 года в структуре "Внешэкономбанка" в качестве специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами. Он должен оказывать им финансовую и нефинансовую поддержку, сопровождая запросы отечественных компаний при работе с профильными министерствами и ведомствами.

Первый проект РЭЦ, электронный павильон на принадлежащей Alibaba Group площадке Tmall, был запущен в сентябре 2016 года. За полгода работы через этот ресурс китайским потребителям было продано около 200 тысяч российских товаров. Ежедневная посещаемость площадки составляет 12 тысяч человек. На сегодняшний день в павильоне представлено около 200 наименований товаров от 40 российских продавцов.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Интернет-рынок цифровой техники вырос на 10,3%
Законопроект об агрегаторах одобрен правительством
Женщины чаще мужчин покупают и продают в Сети
Biletix расширяется за счет СНГ
Промокоды заставляют россиян решиться на покупку
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
13.03  Интернет-рынок цифровой техники вырос на 10,3%
13.03  "Русский Alibaba" надеются запустить к лету
10.03  Сеть онлайн-гипермаркетов не запустилась
10.03  Законопроект об агрегаторах одобрен правительством
09.03  Женщины чаще мужчин покупают и продают в Сети
09.03  Biletix расширяется за счет СНГ
07.03  Промокоды заставляют россиян решиться на покупку

Форум
14:09 09.03 zamorskiy  Отзывы о Fastery.ru (201)
00:48 03.03 alive  конкуренция со стороны интернет магазинов поставщиков. что делать? (31)
09:12 23.02 Darya-Borunova  ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) (192)
16:00 17.02 RibakTolya  Отзывы о АллоБегу (64)
11:24 14.02 activity  Партнёры Яндекс Маркета выкликивают бюджет, что делать? (13)
14:18 24.01 cepera001  Отзывы о Ritm-Z (307)
18:25 21.12 Call IM  Выбор коллцентра на аутсорс (15)
16:44 18.12 Сергей Ромов  prostore.pro - они живы? (3)
16:04 02.12 Сергей Ромов  Отзывы об Autsorsim (8)
16:53 08.11 Дмитрий Fastery  Выбор фулфилмента/склада на аутсорсе (9)

Статьи и аналитика
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
01.08  Изобрести велосипед
30.05  Ключевое правило при работе с Китаем: "Не обещайте того, чего не сможете выполнить"
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Гендиректор "Фотосклад.ру": как продавать технику, когда денег у людей все меньше (5)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (6)
21.01  Какие скидки ритейлеры сделают в "Киберпонедельник" (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.