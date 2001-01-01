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07.03.17 

РЭЦ и SPSR зовут на китайские площадки

РЭЦ и SPSR зовут на китайские площадки

7 марта SPSR Express и Российский экспортный центр (РЭЦ) провели семинар "Экспорт по каналам электронной торговли". В ходе мероприятия компании презентовали совместное комплексное решение для бизнеса, упрощающее экспорт российских товаров на площадке JD Worldwide

Во время вступительной речи генеральный директор АО "РЭЦ" Петр Фрадков напомнил, что полгода назад при поддержке РЭЦ на китайской торговой площадке TMall был открыт павильон с российскими товарами.  

"Наверное, эти цифры очень маленькие, но это начало. У нас выставлено более 200 наименований товаров от 40 с лишним российских производителей. Сейчас мы имеем такую статистику: 10-12 тысяч человек посещают в день российский павильон, и мы имеем за полгода около 200 тысяч купленных товаров", - рассказал Фрадков.

В ходе мероприятия директор по развитию новых бизнесов SPSR Express Алексей Борисов представил комплексное решение для работы с экспортом в онлайне. 

"Первая площадка, на которой мы запускаем кейсы, – это площадка по прямым онлайн-продажам JD Worldwide, которая занимает в Китае в этом сегменте долю порядка 57%", - сообщил он. По его словам, сервис позволит российским производителям выйти на зарубежные рынки и сделает отечественные товары доступными через онлайн-продажи.

На первом этапе открытие магазина на JD Worldwide будет стоить российской компании от $1 000. Предполагается, что сбор документов (регистрация магазина, одобрение открытия, подписание договора, оплата депозита и листинг товаров на платформе) будет занимать около 1 месяца. Управление магазином на площадке будет стоить до 80 000 рублей, а комиссия за продажу составит 5,5-12,5% от стоимости товаров. Решение также предусматривает организацию логистики и фулфилмента: доставка товаров китайскому покупателю будет занимать от 4 до 10 дней.

Напомним, год назад китайский интернет-ритейлер JD.com и подконтрольный ВЭБу Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали меморандум о сотрудничестве.

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