09.03.17 Biletix расширяется за счет СНГ

Туроператор и интернет-сервис Biletix выходит на рынки СНГ и открывает b2c-ресурсы Biletix.by в Белоруссии и Biletix.kz в Казахстане. Локальные офисы компании открываются в Минске и Алматы.

Компания подписала прямое агентское соглашение с "Белавиа" и стала первым коммерческим агентом "Белорусской железной дороги" по продаже железнодорожных билетов онлайн.

"В течение последних нескольких лет мы фиксируем значительный рост продаж авиационных и ж/д билетов между Россией, Белоруссией и Казахстаном, поэтому данный шаг по выходу на белорусский и казахстанский рынок для нас логичен и закономерен", – рассказал генеральный директор Biletix Александр Сизинцев. В дальнейших планах у Biletix развитие региональных проектов и расширение комплекса предоставляемых услуг региональных проектов.

В скором времени Biletix.by собирается включить в свой список не только возможность онлайн-бронирования ж/д и авиабилетов, отелей, оформления туристических страховок, но и аренду автомобилей, в том числе с помощью мобильного приложения.

Biletix.kz уже предоставляет возможность бронирования билетов более 800 авиакомпаний мира и круглосуточную поддержку на казахском и английском языках. В будущем компания собирается заключить прямые соглашения и расширить спектр предоставляемых услуг. При этом первыми будут интегрированы продажи ж/д билетов и страховок.

По данным Forbes, на начало этого года у Biletix более 70% продаж приходилось на внутрироссийский рынок (в основном, Сочи и Симферополь). По версии того же Forbes, сервис в 2015 году находился на 11-м месте в рейтинге самых дорогих интернет-компаний России. Его оценивали в 300 млн долларов.

В сложившейся экономической ситуации, когда "традиционные" услуги – продажи авиа- и ж/д билетов – сжимаются, а маржинальность падает, онлайн-трэвел ощущает приток клиентов. Как утверждают в Admitad, потребитель начал "караулить" распродажи, внимательно сравнивать цены и изучать возможности онлайна.

При этом, как отмечал недавно директор "Связной Трэвел" Алексей Дорош, крайне важно постоянно расширять свой спектр сервисов.

Туроператор и онлайн-трэвел агентство Biletix основан в 2008 году как b2c-проект Холдинга Випсервис. Сервис является аккредитованным агентством при Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и при Транспортно-Клиринговой Палате (ТКП РФ), а также включен в Единый федеральный реестр туроператоров Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ.