14.02.17 "Связной Трэвел" растет на падающем рынке

За прошлый год показатель EBITDA компании "Связной Трэвел" вырос на 5% до 115 млн рублей. Развиваться на падающем рынке ей удается благодаря диверсификации сервисов и автоматизации.

Валовая прибыль компании по итогам 2016 года составила 354 млн рублей (без НДС). Рост остался на уровне 2015 года. В компании утверждают, что добиться таких показателей удалось благодаря развитию технологичных каналов продаж и росту эффективности их использования. По данным представителей "Связной Трэвел", издержки при онлайн-продаже туров существенно ниже, чем при офлайновом оформлении через сотрудника. Оборот от реализации через электронные каталоги составил около трети выручки компании в офлайне.

"На текущем рынке онлайн-трэвел, когда "традиционные" услуги – продажи авиа- и ж/д билетов – сжимаются, а маржинальность их продаж падает, крайне важно постоянно расширять свой спектр сервисов", - прокомментировал директор "Связной Трэвел" Алексей Дорош. По его словам, это работает и на экономические показатели, и на лояльность клиентов.

Например, одним из драйверов роста компании в прошлом году стало расширение ассортимента услуг. В 2016 году "Связной Трэвел" начал продавать билеты на автобусы вместе с РУ-сеть и Busfor. Появились совместные проекты с Tickets Travel network и Expedia Affiliate network, а также были запущены поддержка Apple Pay и функция сканирования карты с помощью NFC (для Android-смартфонов).

Также в этом году "Связной Трэвел" запустил в Facebook бота для поиска авиабилетов и квест Travel GO с технологией дополненной реальности. Появилась и возможность покупать билеты в рассрочку. Обновление сайта компании позволило не только увеличить скорость его работы вдвое, но и повысило конверсию на 5-7% на каждом этапе продажи.

В планах компании на этот год сохранить показатель EBITDA на том же уровне.

Напомним, что "Связной Трэвел" - это один из проектов ритейлера "Связной". В 2012 году, когда проект только создавался, он продавал лишь авиабилеты.

Летом 2016 года Алексей Дорош рассказал Oborot.ru, что полного ухода клиентов в Интернет не будет, и если онлайновый канал работает в основном на увеличение оборота, то офлайновые продажи дают большую маржу.