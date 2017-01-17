18.01.17 Travel.ru не продают

Сервис онлайн-бронирования Biletix опроверг информацию о покупке у своего конкурента Oktogo портала travel.ru.

Ранее ROEM.ru со ссылкой на два своих источника, близких к компаниям, сообщил, что сделка (сумма которой не разглашалась) близится к закрытию. Источники издания даже рассказали о планах Biletix относительно концепции travel.ru: дескать, портал может сменить ее и переориентироваться на российский рынок из-за девальвации рубля и "проседающих" доходов населения, которое уже не так активно ездит за границу.

Вскоре сам Biletix поспешил опровергнуть это сообщение. По словам представителя компании, никаких переговоров о покупке Travel.ru не ведется. Единственный предмет переговоров между сторонами на данный момент - это интеграция модуля Biletix по онлайн-бронированию авиабилетов на сайте Travel.ru.

По данным Forbes, сейчас у Biletix более 70% продаж приходится на внутрироссийский рынок (в основном, Сочи и Симферополь). По версии того же Forbes, сервис в 2015 году находился на 11-м месте в рейтинге самых дорогих интернет-компаний России. Его оценивали в 300 млн долларов.

Что касается Travel.ru, то Oktogo купил его в 2013 году за 2 млн долларов, а до этого портал еще несколько раз менял владельцев.