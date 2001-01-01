06.03.17 Автомобилям прокладывают дорогу в онлайн

Российский рынок автомобильных интернет-аукционов постепенно набирает обороты. Онлайн-биржа Woom получила $1 млн инвестиций от основателя компаний InMedia и "Свободная касса" Евгения Жуланова и бизнес-ангела Дмитрия Сутормина.

Woom был запущен в начале зимы 2016 года Василием Тепляковым, работавшим ранее в "BMW Русланд Трейдинг". По замыслу основателя, стартап должен составить конкуренцию сервисам бесплатных объявлений благодаря сотрудничеству с дилерскими центрами. Размещение на площадке объявлений о купле-продаже новых и подержанных авто осуществляется после их проверки в партнерских дилерских центрах. В аукционе могут участвовать как физические, так и юридические лица.

За три месяца проекту удалось запуститься в 11 городах России и заключить соглашения с 30 официальными дилерскими центрами. В планах стартапа - распространить до конца 2017 года свое присутствие еще на 30 городов и расширить список дилеров до 200 компаний. Также за этот год в Woom рассчитывают собрать 100 млн рублей выручки и запустить продажи коммерческого, лизингового и других видов транспорта.

"В связи с нестабильной экономической ситуацией и скачками валюты покупатели все чаще обращают внимание на вторичный рынок", – пояснил свои планы Тепляков. В 2016 году рынок подержанных автомобилей показал прирост более 6%. Небольшого роста эксперты ждут и от этого года. Однако их прогнозы для стартапов в этой сфере пессимистичны. Бизнес-модели таких аукционов требуют вложения больших средств в развитие сети филиалов, складов, логистики и IT-инфраструктуры.

"Несколько раз мы были свидетелями попыток запустить конкурирующие онлайн-аукционы в России. Но внутри они не имели нормальной технологической платформы", – прокомментировал гендиректор CarPrice Денис Долматов. Он утверждает, что в мире нет успешных примеров реализации данной модели.

Долматов пояснил такой интерес к этой сфере тем, что крупный неконсолидированный рынок всегда привлекает внимание.

Стоит отметить, что CarPrice - конкурент Woom на российском рынке - полтора года назад привлек $40 млн на региональную экспансию. На данный момент филиалы CarPrice находятся в 20 городах РФ. Об открытии собственного "автомобильного секонд-хенда" недавно задумывались и в компании "Юлмарт", однако позже отложили этот проект в долгий ящик.