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06.03.17 

Частота покупок в FMCG-ритейле растет

Частота покупок в FMCG-ритейле растет

За последние два года аудитория ecommerce в FMCG-сегменте в нашей стране выросла в полтора раза, утверждают аналитики GfK в свежем обзоре "Российский потребитель 2017: Время надежд". По их словам, вперед рынок двигало увеличение частоты покупок товаров.

В целом за 2016 год рынок FMCG (включая продажи фарм препаратов) прирос на 5,6% в стоимостном выражении. Но россияне не стали тратить больше за раз: размер среднего чека вырос совсем немного (+1%). Зато частота покупок выросла на 4,6%, что и двигало рынок вперед.

Отечественные потребители перешли в режим "ничего лишнего": они находятся в активном поиске лучших цен, скидок, акций и других выгодных предложений, говорят в GfK. Люди стали более внимательно изучать буклеты и рекламу, а также все чаще используют для поиска выгодных сделок онлайн в целом и мобильные приложения в частности.

Это приводит к росту аудитории пользователей мобильных приложений для шоппинга, таких как AliExpress. Также увеличивается количество сторонников мобильных приложений для FMCG-покупок. Так, в топ-500 самых популярных мобильных приложений в России, по версии GfK, уже входят приложения сети "Перекресток" и агрегатора промо-акций Edadeal.

При этом реальные доходы населения снижаются достаточно быстро: на 5,1% по сравнению с 2015 годом и на 13,5%, если сравнивать с докризисным 2013 годом. Такое падение в 2017 году продолжится и составит около 3,6%, прогнозируют в GfK.

Потребление продуктов питания просело на 1,7% в натуральном выражении по сравнению с 2015 годом, также как и покупки бытовой химии (-1%). Выросли продажи лекарственных препаратов (+6,6%), товаров для домашних животных (+10,7%) и средств персонального ухода (+0,9%).

Индекс потребительских настроений, вычисляемый GfK ежемесячно и отражающий оценку потребителями ситуации в стране и их ожидания на будущее, достиг 92 пунктов. Такой показатель означает превышение негативных настроений, но не так плох по сравнению с 69 пунктами в феврале 2016 года.

Самые большие пессимисты живут в Северо-­Западном регионе и в Сибири. В Центральном регионе (98), на Северном Кавказе (99) и Дальнем Востоке (94) потребители смотрят в будущее оптимистичнее. А вот у жителей Москвы наиболее волатильные настроения. Эксперты полагают, что это связано с неустойчивыми оценками текущей ситуации в стране и с постоянно меняющимися собственными ожиданиями в отношении будущего.

Текущая экономическая ситуация в России воспринимается россиянами как новая норма, говорят в GfK. Наши соотечественники уже выработали для себя правила или привычки. Основной стратегией экономии становится отказ или откладывание некоторых запланированных покупок товаров длительного пользования. Как и в 2015 году, в 2016 подавляющее большинство потребителей (75%) сообщили о готовности отказаться от таких приобретений.

Таким образом, до восстановления потребительского спроса до докризисного уровня пока далеко, однако уже есть признаки того, что в будущем можно ожидать возврата к докризисному поведению, утверждают эксперты. Люди стремятся получать удовольствие. Уже постепенно нарастает доля тех, для кого атмосфера магазина важнее системы скидок и снижается число покупателей, готовых ходить по нескольким магазинам в поиске более дешевых товаров. Любопытно, что также несколько увеличилась доля тех, кто считает, что биопродукты должны стоить дороже.

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