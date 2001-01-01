01.03.17 “Петрович” растет в онлайне и укрепляется в Москве

Строительный торговый дом "Петрович" открыл в Москве третий центр нового формата на Новорижском шоссе. Складские и торговые помещения имеют общую площадь 13 тысяч м².

Директор по маркетингу компании Игорь Колынин сообщил Oborot.ru, что в начале 2017 года доля онлайн-канала в обороте компании достигла 37%. Оборот интернет-магазина ритейлера в 2016 году составил 9,5 млрд. рублей (с НДС). В компании уверены, что этот показатель позволит "Петровичу" выйти на 13-ое место в общем рейтинге российских интернет-магазинов.

За весь прошлый год на сайте было сделано 731 232 заказа. Размер самой дорогой покупки составил 1 345 348 рублей. Ее оформил московский покупатель. Самая большая онлайн-оплата - 445 365 рублей - была сделана из Петрозаводска. А самая объемная корзина (172 позиции) была собрана жителем Санкт-Петербурга. Всего в 2016 году интернет-магазин насчитал 18 млн посещений.

Стоит отметить, что таких показателей "Петровичу" удалось достичь на фоне общего снижения оборотов в категории DIY. За прошлый год общий прирост выручки компании по всем каналам составил 19%. Это позволило "Петровичу" в "общем зачете" войти в тройку лидеров рынка DIY, уступив "Леруа Мерлен" и "ОБИ".

"В прошлом году мы заявляли о намерениях "Петровича" войти в тройку лидеров рынка DIY, - сообщил генеральный директор СТД "Петрович" Евгений Мовчан. – И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наш план выполнен! По итогам 2016 года выручка сети составила около 31 млрд. рублей (без НДС), что на 20% больше, чем в 2015 году".

В стратегических планах "Петровича" на 2017 год - открытие еще одного магазина в Москве и двух торговых точек нового формата в Санкт-Петербурге. В среднесрочной перспективе планируется достигнуть второго места на рынке DIY, а после - ежегодно открывать строительные центры в Москве, а также переформатировать устаревшие строительные базы в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день сегмент DIY занимает значительную долю на рынке электронной коммерции, являясь одним из самых быстрорастущих направлений. Покупатели постепенно уходят со строительных рынков, предпочитая им интернет-магазины, что вынуждает ритейлеров в этой категории перебираться в Сеть. В 2016 году у каждого второго DIY-ритейлера появилась своя торговая интернет-площадка.