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28.02.17 

В праздники ритейлеры чаще снижали цены на товары DIY

В праздники ритейлеры чаще снижали цены на товары DIY

Количество акций интернет-магазинов, связанных с 23 февраля, оказалось на 5% больше, чем было приурочено к Дню всех Влюбленных. Эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и ProАnalitics отмечают, что на мужской праздник отреагировали в первую очередь онлайн-продавцы в категории товаров группы DIY.

Лидерами по количеству промопредложений в течение февраля стали смартфоны в частности и категория БТиЭ в целом. При этом анализ товаров группы DIY показал, что интернет-магазины увеличили число скидок в этой категории на 23,2 %. Кстати, в категории БТиЭ в ходе обоих праздников онлайн-продавцы предлагали практически одинаковые расценки и скидки. А вот товары для взрослых утратили популярность, которой пользовались еще неделю назад. Сопоставление цен 14 и 23 февраля в сегменте 18+ показало снижение объема скидок на 18%.

В АКИТ отмечают, что объем скидок во время распродажи "Киберпонедельник" был больше на 36,2%. Данные по эффективности акционных цен пока не известны.

По версии ритейлеров, итоговый топ товаров-подарков в этом году выглядит следующим образом:

  • БТиЭ: смартфоны, компьютерная периферия, мелкая бытовая техника;
  • DIY: набор инструментов, лазерные дальномеры, рулетки.

Также 10 февраля зафиксировано самое большое количество цен, "подросших" для того, чтобы потом скидка на товар-аналог выделялась более явно. График ниже иллюстрирует такое распределение по категориям.

В сравнении с "Киберпонедельником" количество "фейковых скидок" снизилось незначительно – всего на 0,2%, отмечают эксперты. При этом большинство интернет-магазинов уже перестали "играться" с повышением цен на разные товары за несколько дней до старта распродажи, а потом их снижать. Большинство фальшивых скидок связано с изменением перечеркнутой цены.

Ранее АКИТ отчитывалась по скидкам "Киберпонедельника". Эксперты проверили порядка 5 тысяч акционных цен на товары со статусом "в наличии", выставленные на площадке Оnedaysale.ru. По полученным данным, доля компаний, фальсифицирующих скидки, снизилась по сравнению с предыдущими годами в 2-3 раза. Разница заметна даже в сравнении с последней "Черной пятницей", прошедшей два месяца назад: процент "ненастоящих" скидок снизился более чем на 10%.

Исследование проводилось 21-22 февраля. Мониторинг охватил все крупные сети: "М.Видео", "Эльдорадо", OZON, "Связной", "Юлмарт", "Техносила", 003, "Медиамаркт", "220 вольт", "Холодильник.ру", "Технопарк" и другие.

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