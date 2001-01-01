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02.02.17 

Жульничать в "Киберпонедельник" стало бесполезно

Жульничать в "Киберпонедельник" стало бесполезно

В минувший "Киберпонедельник" большинство ритейлеров делали честные скидки, утверждают организаторы всех трех площадок распродажи. При этом усиление контроля акционных цен привело к отстранению интернет-магазинов 003.ru, Нolodilnik.ru, Сrocs.ru, "Детский мир" и Pleer.ru. Этих онлайн-продавцов уличили в ненастоящих скидках.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) мониторили распродажу вместе с ProAnalytics. Эксперты проверили порядка 5 тысяч акционных цен на товары со статусом "в наличии", выставленные на площадке Оnedaysale.ru. По полученным данным, доля компаний, фальсифицирующих скидки, снизилась по сравнению с предыдущими годами в 2-3 раза. Разница заметна даже в сравнении с последней "Черной пятницей", прошедшей два месяца назад: процент "ненастоящих" скидок снизился более чем на 10%.

"Из всех проверенных скидок по "Киберпонедельнику" только 4,78% являются фейковыми", - утверждают в АКИТ. По данным ассоциации, во время "раннего" "Киберпонедельника" (накануне 30 января) процент фальшивых скидок был практически в два раза больше - 10,48%.

Председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов согласен с тем, что этот "Киберпонедельник" отличился честностью. "Таких компаний, которые бы подняли цены, чтобы в "Киберпонедельник" опустить, было мало, и мы жестко с ними боролись, исключали из нашего проекта. Но крупные ритейлеры, например, "Спортмастер", "Юлмарт", давно уже таким не занимаются", – рассказал он.

В АКИТ считают, что распространение глобальных акций и осведомленность покупателей о том, как проверять на добросовестность акционные цены, стали причиной "обеления" распродаж. Так, участники группы "Киберпонедельник по-русски" в социальной сети Facebook первыми "отловили" недобросовестных продавцов. В свою очередь, организаторы оперативно отреагировали на жалобы.

Лидером по числу "наказанных" ритейлеров стала площадка С-monday.com (создана при поддержке РАЭК), убравшая со своих страниц сразу четыре магазина: 003.ru, Нolodilnik.ru, Detmir.ru и Сrocs.ru. 003.ru вообще "засветился" в "черном списке" на всех трех ресурсах, включая Оnedaysale.ru, от которого также досталось "Детскому миру". Площадка Кiberponedelnik.com (организатор НАДТ) "забанила" также Pleer.ru.

Напомним, ранее мы сравнили результаты распродажи на всех трех конкурирующих площадках. Чуть позже поступили первые данные об итогах "Киберпонедельника" и от российских ритейлеров.

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