01.02.17 "Киберпонедельник": все результаты ритейлеров (пополняется)

30 января стартовала интернет-распродажа "Киберпонедельник". В этом году акция впервые проходит сразу на трех конкурирующих площадках: c-monday.com, kiberponedelnik.com и onedaysale.ru.

Мы собрали первые данные от российских ритейлеров. Материал будет дополняться.

"Связной" (акция проходит с 27 января по 5 февраля)

Заказы: 30 января продажи выросли на 45%, количество заказов – на треть, по сравнению с обычными днями января 2017 года.

В акции участвовало: 3 000 SKU со скидками до 70%. Среди них смартфоны различных ценовых сегментов, планшеты, спортивные браслеты, умные часы, наушники, плееры, action-камеры, аксессуары к персональной электронике и другие гаджеты.

Средний чек: +10% в период "Киберпонедельника". Это было вызвано повышенным спросом на гаджеты среднего и высокого ценовых сегментов.

Самые популярные товары: в топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли iPhone 6, iPhone 7, iPhoneSE, MotoXPlay, XiaomiMi4.

Подробности: "Компания запустила собственную акцию, а также выставила свои предложения на c-monday.com и onedaysale.ru".

Киберпонедельник стал уже традиционной акцией “Связного”. Ритейлер принимает в ней участие с момента ее появления в России. Акция позволяет стимулировать спрос на персональную электронику низкий сезон после новогодних праздников, увеличить посещаемость интернет-магазина и узнаваемость бренда svyaznoy.ru в целом. При этом подавляющее большинство заказов и выручки мы получаем благодаря собственным активностям – новостной рассылке, персонализированным предложениям и рекламе", - пресс-служба "Связного".

"Эльдорадо"

Трафик: Количество посещений сайта выросло на 0,7% по сравнению с прошлым "Киберпонедельником". Новых пользователей на сайте на 11 % больше прошлого "Киберпонедельника"

Самые активные регионы по росту трафика:

Республика Башкортостан + 17,5%;

Нижний Новгород + 18%;

Ростовская область +15%.

Самые популярные товары:

электрогрили (+195% к объему продаж в обычный день);

утюги с парогенератором +120%;

умные часы +113%;

посуда +96%;

смартфоны +42,5%;

электробритвы, машинки для стрижки волос и триммеры +35%.

Подробности:

Рост продаж наблюдается в категории мелкой бытовой технике, посуде, товаров для ухода и красоты, а также аксессуарах.

Техносила (распродажа проходила с 28 по 30 января)

Число заказов: увеличилось на 57% по сравнению с сопоставимыми днями января.

Продажи: выросли на 41%.

Средний чек: увеличился на 62% по сравнению с обычными днями января 2017.

В распродаже участвовало: 9000 SKU: бытовая техника и электроника, DIY, спорт, мебель, детские товары.

Самые популярные товары: наибольший рост – 223% - показали продажи товаров для спорта и активного отдыха. Продажи товаров для дома выросли на 177%, детских товаров - на 146%, малой бытовой техники - на 92%.

Подробности: "В "Киберпонедельник" 2017 года клиенты стали покупать больше товаров, останавливая свой выбор не только на бытовой технике, но и на товарах для спорта и отдыха, детских товарах и товарах для дома. Стабильно высокой остается доля онлайн-заказов, которые клиенты забирают самовывозом. Так, по итогам прошедшей акции, более 70% заказов были исполнены в магазинах", - Максим Шелуханов, директор по электронной торговле компании "Техносила".

E96 (в составе "Техносилы)

Запустили акцию на email-подписчиков с 26 января. Все измерения – с 26 января по 30 января включительно, по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе – с 19 января по 23 января 2017 года.

Трафик: вырос на 10,65% к предыдущей неделе. Число новых пользователей выросло на 11% .

Заказы: оформленные заказы +16,3%, оборот +16,5%

В акции участвовало: более 4000 SKU. Максимальная скидка – 62%, средняя скидка на начало распродажи– 21%.

Подробности: "Мы расссчитывали на чуть больший рост – на уровне "Черной пятницы" (тогда было порядка +25% оформленных заказов и почти +40% выручки). Пока рано делать выводы (акция заканчивается 3 февраля), однако результаты сейчас оказались скромнее. Очевидно, что "Киберпонедельник" пока менее популярная распродажа у наших клиентов", - Дмитрий Иванов, PR-директор E96.

OZON

Продажи:

+47% к прошлому году 2016;

+35% к обычному дню в январе 2017;

+15% к "Киберпонедельнику"- 2016;

+32% в числе заказов к прошлому кибер понедельнику 2016.

Средняя конверсия января - 2,3%, в "Киберпонедельник" - 2,7%.

Wildberries

Трафик: за 3 дня (28.01-30.01) вырос на 30%.

Число заказов: за 3 дня (28.01-30.01) в сравнении с обычным днем января увеличилось на 35%.

Средний чек: в категории "Одежда"- 3 500 рублей, в категории "Обувь" - 5 000 рублей.

В акции участвовало: 650 000 товаров

Средняя скидка: одежда - 40% , обувь – 40%, электроника – 18%, аксессуары – 29%, игрушки, косметика, товары для дома – 21%

Самые популярные товары: одежда и обувь.

Подробности: "Две главные цели, которые мы ставили - рост заказов и работа над лояльностью нашей аудитории. В ходе "Киберпонедельника" не выставлялись на площадках, использовалисобственные каналы для привлечения клиентов".

KupiVip

Трафик: увеличился в 2 раза в сравнении с обычным днем января

Число заказов: выросло в 2 раза.

Средний чек: +5%.

Самые популярная товарная категория: платья.

Самые популярные бренды: Max Mara, DNKY, Madeleine, Baldinini.

Adamas.ru (интернет-магазин российского производителя ювелирных изделий "Адамас")

Трафик: вырос 1,7 раза к среднему дню января.

Число заказов: выросло в 3 раза, оборот в деньгах - в 3,5 раза.

Средний чек: не изменился.

В акции участвовало: 430 ювелирных изделий по цене от 3 тыс. до 100 тыс. руб.

Самые популярные товары: золотые серьги, кольца и подвески из различных ценовых категорий

Подробности: "В этом году АДАМАС участвовал в акции сразу на двух площадках - cmonday.ru (РАЭК) и onedaysale.ru (АКИТ). С обеих площадок в сумме было получено 15% трафика за день. Рост продаж в минувший "Киберпонедельник" был связан не только с размещением на площадках, как это было в прошлый раз (основной трафик на сайты продавцов шел именно оттуда). В этом году статистика показала существенное увеличение трафика с поисковых каналов. Это говорит о том, что "Киберпонедельник" становится на рынке распродаж важным событием, которого ждут и к которому готовятся – событием, сопоставимым по своей значимости с Черной Пятницей", - директор по электронной коммерции АДАМАС Алексей Ручкин.

“Аудиомания”

Число заказов: выросло в три раза сравнению со средним январским рабочим днём

Средний чек: увеличился в два раза.

В акции участвовало: 251 SKU c ценами от 49 рублей до 990 тысяч (с учётом скидок).

Средняя скидка: 57,26%. Разбежка скидок на технику и акустику составила от 25% до 90%.

Подробности:

"Мы стремимся последнее время избегать прямого участия в массовых дисконтных программах. Причина - нас начинают причислять в списку компаний, обманывающих своих посетителей, предоставляя ненастоящие скидки. Каждый раз, играя по честному, мы получаем часть негатива, как участники той или иной громкой скидочной истории. Так что мы приняли решение, что больше в это "не играем". В очередной раз мы просто поддерживаем такой день собственной акцией, не имеющей прямого отношения к какой-либо "пятнице" или "понедельнику". И в очередной раз я убеждаюсь, что это было правильным решением. Мы отлично отрабатываем мероприятие, получая большое количество заказов.

Я очень доволен результатами, особенно если учесть, что мы ни копейки не вложили в продвижение акции. Использовались наши постоянные договорённости с информационными сайтами, а также работа с нашей собственной аудиторией, которая прекрасно раскидала ссылки на акцию по социальным сетям и форумам", -Тимофей Шиколенков, директор по маркетингу и развитию бизнеса "Аудиомании".

"Фотосклад"

Трафик: в "Киберпонедельник" вырос на 50%

Продажи: увеличились на 30%.

Число заказов: 500 за 30 января.

Средний чек: 20 тысяч рублей

Самый популярный товар: смартфоны (xiaomi, meizu) и гаджеты.