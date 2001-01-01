27.02.17 Amazon укрепится в Европе

В 2017 году Amazon создаст в Европе около 15 тысяч новых рабочих мест. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего в европейских странах на компанию будет работать около 65 тысяч человек.

Вакансии предложат жителям Франции, Италии, Испании, Германии, Польши и Великобритании, где сейчас строятся и реконструируются фулфилмент-центры интернет-гиганта.

"Мы продолжаем инвестировать по всей Европе в фулфилмент, обслуживание клиентов, облачные технологии, исследования и развитие, инженерию и дополнительную логистику, - рассказал вице-президент европейского торгового отделения Amazon Ксавьер Гарамбойс. – Вместе с этими инвестициями образуются и множество рабочих мест".

По словам вице-президента европейского отделения обслуживания клиентских заказов Amazon Роя Петруччи, компания предложит большой выбор рабочих мест как для тех, кто ищет полную ставку, так и для тех, кого устраивает частичное трудоустройство. "Все наши вакансии предлагают конкурентоспособную зарплату и пакет дополнительных преимуществ", - отметил он.

Вакансии будут открыты на самые разные позиции: от высококвалифицированных специалистов – инженеров и программистов – до обслуживающего персонала, где образование и специальные навыки практически не требуются. Кроме того, Amazon продолжит поддерживать начинающих бизнесменов как на маркетплейсе, так и в издательстве электронных книг для ридеров Kindle.

У Amazon в Европе свыше ста корпоративных офисов, фулфилмент-центров, центров обслуживания клиентов и т.д. В это число входят и 15 центров развития, обеспечивающих поддержку веб-сайта компании, мобильных приложений, цифровых медиа, устройств и сервисов Amazon.

В США компания собирается расширяться еще активнее. В 2017 году она обещала создать в стране 100 тысяч рабочих мест.