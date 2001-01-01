16.01.17 Amazon увеличит штат на 100 тыс. человек

К середине 2018 года Amazon планирует увеличить количество штатных единиц, занятых полный рабочий день, со 180 тыс. до 280 тыс. человек. За последние пять лет количество работников Amazon выросло в шесть раз: с 30 тыс. в 2011 году.

В Amazon заявляют, что предоставят сотрудникам адекватную занимаемой должности зарплату, медицинскую страховку, страховку по потере трудоспособности, отчисления в пенсионный фонд и т.д. Кроме того, компания обещает оплачивать до 20 декретных недель и предоставлять возможность молодым родителям самим решать, кто из них и когда выйдет в отпуск по уходу за ребенком. Также программа Ramp Back предоставит начинающим мамам дополнительные возможности контроля младенца после выхода на работу. Все эти условия распространяются на всех штатных сотрудников любого предприятия Amazon.

9 тыс. сотрудников корпорации уже принимают участие в инновационной программе "Выбор карьеры" (Career Choice). Им оплачивается 95% от стоимости обучения квалифицированным специальностям, в числе которых авиамеханик, компьютерный дизайнер, технолог автоматики, технолог медицинских исследований, медсестра и др. Классы проводятся во многих фулфилмент-центрах компании.

"Инновации – один из основополагающих принципов нашей работы, и именно благодаря им мы сможем создать сотни тысяч рабочих мест по всей Америке, - заявил основатель Amazon Джеф Безос. – Это работа не только в нашем головном офисе в Сиэтле или в Силиконовой долине, но и во всей нашей сети обслуживания клиентов, в фулфилмент-центрах и других офисах по всей стране. Мы планируем получить 100 тыс. новых амазонцев в нашу компанию в течение следующих 18 месяцев, поскольку будем открывать новые склады и продолжим инвестировать в такие отрасли, как облачные технологии, автоматизация и развитие логистики".

Среди сотрудников Amazon около 10 тыс. ветеранов различных военных действий, и компания планирует увеличить их число до 25 тыс. в течение пяти лет. Кроме того, 10 тыс. ветеранов и жен военнослужащих получат возможность обучения облачным технологиям по программе компании AWS Educate.

Интернет-гигант также станет способствовать развитию около 300 тыс. небольших американских предприятий, помогая им торговать в Интернете.

Заявление Amazon сделано как нельзя вовремя. С одной стороны, участились нападки на компанию в связи с тяжелыми условиями труда, но в условиях кризиса любая работа лучше, чем ее отсутствие. С другой стороны, в отличие от обещаний Джека Ма обеспечить американцев миллионом непонятно откуда взявшихся рабочих мест, в Amazon предлагают вполне конкретные возможности.