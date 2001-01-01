Документы для экспорта с 0% НДС уточнили - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Юридические вопросы в Интернете 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
27.02.17 

Документы для экспорта с 0% НДС уточнили

Документы для экспорта с 0% НДС уточнили

Отечественным игрокам рынка интернет-торговли пытаются облегчить условия для экспорта товаров за границу.

На прошлой неделе правительство РФ одобрило законопроекты, доработанные в рамках "дорожной карты" "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта" об уточнении порядка обложения налогом на добавленную стоимость экспортных операций. В результате был утвержден перечень документов, подтверждающих обоснованность применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при реализации на экспорт товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях иностранным лицам.

Для подтверждения правомерности применения 0% ставки НДС при экспорте товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, можно будет использовать таможенную декларацию формы CN 23, содержащую отметки таможенных органов о фактическом вывозе товаров.

По новому порядку, налогоплательщикам также предоставляется право не применять нулевую ставку НДС при экспорте товаров, выполнении работ (оказании услуг), связанных с перевозкой (транспортировкой) таких товаров, на основании заявления налогоплательщика. "Мы даем в этом случае бизнесу возможность выбора, потому что он лучше сам понимает, когда для него полезно применять такую нулевую ставку, а когда отказываться от нее", - пояснил на заседании кабмина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Минимальный срок применения особого порядка обложения НДС экспортных операций – один год.

К концу 2019 года объем экспортных интернет-продаж из России должен вырасти до $60 млн, что в 100 раз больше, чем предполагается получить в 2016 году. Для облегчения экспорта и возврата невостребованных товаров планируется также упростить таможенные процедуры обратного ввоза (с июля 2017 года).

Интересно? Поделись:

Читайте также
Лекарства все ближе к Интернету
Как налоги догоняют интернет-ритейлера
Zoomby в долгах и заморожен
Для ЕАЭС готовят единые документы в сфере онлайн-торговли
Очередной суд о банкротстве "Юлмарта" отложен
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
28.02  Лекарства все ближе к Интернету
27.02  Как налоги догоняют интернет-ритейлера
27.02  Документы для экспорта с 0% НДС уточнили
22.02  Zoomby в долгах и заморожен (1)
21.02  "Холодильник.ру" отыгрался в суде
21.02  Для ЕАЭС готовят единые документы в сфере онлайн-торговли
21.02  Очередной суд о банкротстве "Юлмарта" отложен (2)
Форум
03:05 01.03 ovazahyq  Советы строительства и проведения ремонта
18:09 27.02 ermiht  Что такое Интернет-магазин (согласно закону)? (10)
19:25 31.01 qualified  Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года? (150)
11:11 29.01 tigerxml  Как бороться с такими ресурсами типа pishem-НЕpravdu.ru (5)
22:11 27.01 cosmotion  Договорс курьерской службой. Мой чек за товар. Их - за доставку. (11)
11:09 30.12 MarshrouteHelp  Возврат товара надлежащего качества ИМ (10)
13:19 17.12 kaavain  ИП или ООО (14)
10:13 16.12 serij  возврат интернет-магазином автодетали (5)
20:20 06.12 natalya.prasolenko@gmail.  Лицензирование аутсорсингового колл-центра
11:57 05.10 cosmotion  Отчетность ИП при дропшиппинге (25)

Статьи и аналитика
15.12  Онлайн-кассы - новые правила работы (10)
22.12  Ecommerce прописали новые законы (3)
21.12  Диалог с государством прошел спокойно (2)
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
02.12  "За товар ответишь?"
24.11  Кроссбордер: казнить нельзя помиловать (2)
19.11  Публичная оферта интернет-магазина: как ее составить (2)
29.10  Возврат товара в интернет-магазин (инфографика)
22.10  С чего начать при создании интернет-магазина: чек-лист
24.03  Рост вопреки всему



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.