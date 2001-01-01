27.02.17 Документы для экспорта с 0% НДС уточнили

Отечественным игрокам рынка интернет-торговли пытаются облегчить условия для экспорта товаров за границу.

На прошлой неделе правительство РФ одобрило законопроекты, доработанные в рамках "дорожной карты" "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта" об уточнении порядка обложения налогом на добавленную стоимость экспортных операций. В результате был утвержден перечень документов, подтверждающих обоснованность применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при реализации на экспорт товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях иностранным лицам.

Для подтверждения правомерности применения 0% ставки НДС при экспорте товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, можно будет использовать таможенную декларацию формы CN 23, содержащую отметки таможенных органов о фактическом вывозе товаров.

По новому порядку, налогоплательщикам также предоставляется право не применять нулевую ставку НДС при экспорте товаров, выполнении работ (оказании услуг), связанных с перевозкой (транспортировкой) таких товаров, на основании заявления налогоплательщика. "Мы даем в этом случае бизнесу возможность выбора, потому что он лучше сам понимает, когда для него полезно применять такую нулевую ставку, а когда отказываться от нее", - пояснил на заседании кабмина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Минимальный срок применения особого порядка обложения НДС экспортных операций – один год.

К концу 2019 года объем экспортных интернет-продаж из России должен вырасти до $60 млн, что в 100 раз больше, чем предполагается получить в 2016 году. Для облегчения экспорта и возврата невостребованных товаров планируется также упростить таможенные процедуры обратного ввоза (с июля 2017 года).