22.02.17 Автотовары пережили сезонный всплеск

В России начинают выбирать подарки ко Дню Защитника Отечества за неделю до самой даты, утверждают аналитики "Яндекс.Кассы". Такой вывод они сделали после того, как изучили февральскую активность на примерно 75 тыс. сайтах, подключенных к сервису.

В этом году заметную "прибавку" в числе заказов почувствовали в первую очередь китайские ресурсы. С 15 феврала количество покупок россиян на интернет-площадках Поднебесной по сравнению с обычными днями выросло на треть. Впрочем, средний чек за такие заказы невелик и составляет порядка 620 рублей.

Что касается отечественных интернет-магазинов, то у них в канун праздников, например, на 30% увеличилось число покупок в категориях "Спорттовары" и "Автотовары". При этом средние траты здесь заметно выше, чем на китайских площадках. На автозапчасти и аксессуары для автомобилей покупатели тратят около 3000 рублей, за товары для спорта готовы заплатить в пределах от 4870 до 7648 рублей.

Третья по популярности перед "гендерными праздниками" категория – "Косметика и парфюмерия" – также фиксирует "высокий сезон". В начале февраля количество покупок в этой категории вырастает на 20% в сравнении с обычным днем. При этом средний чек здесь даже выше, чем в автотоварах – 3670 рублей.

В компании "220 Вольт" сообщили, что на 17 февраля приходится резкий скачок продаж, который достигает пика 22 февраля. Генеральный директор "220 Вольт" Александр Шпетный отметил, что ежегодно в преддверии 23 февраля на 50-70% процентов возрастают продажи компании в категориях ручной инструмент, шуруповерты и мини-дрели. По его словам, есть категории, в которых на февраль приходится 45% продаж за 1 квартал. Средний чек таких подарков у DIY-ритейлера: 1 500 -2500 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 1000-1350 рублей для регионов.

По данным OZON.ru, перед 23 февраля наблюдается рост продаж в таких категориях, как аксессуары для бани, настольные игры и наборы для бритья.

Примечательно, что сами мужчины предпочли бы получить на праздник не материальные подарки, а деньги. По крайней мере, так заявили три четверти опрошенных представителей сильного пола в ходе исследования, проведенного сервисом "Я.Деньги" в прошлом году.