20.02.17 Молодые родители освоили AliExpress

AliExpress вытесняет российские интернет-магазины в сегменте детских товаров. Согласно данным исследования РБК "Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2016", позиции китайской площадки в период кризиса усилились: в этой категории на нее приходится уже 58,7% онлайн-покупок отечественных потребителей.

"Детский мир" с долей 23,4% занимает в рейтинге популярности лишь третью позицию.

Эксперты высказывают прямо противоположные мнения относительно перспектив российского сегмента торговли товарами для детей. Так, генеральный директор АО "ТД "Гулливер и Ко" Юлия Канарева полагает, что сокращение персонала интернет-ритейлеров существенно затормозило работу сегмента в 2016 году. По ее мнению, стало некому заниматься брендами, акциями, маркетингом. Канарева также полагает, что онлайн-продавцы недостаточно инициативны по части продвижения брендов – предлагаемые скидки просто не окупаются.

Генеральный директор ООО "Торговая сеть "Гипермаркет Бегемот" Алексей Молвинский считает, что привлечение покупателей в онлайне стоит очень дорого. По его мнению, 9 из 10 самостоятельных интернет-магазинов убыточны, а роль этого сегмента переоценена многими игроками.

Директор по развитию одежного бренда Choupette Анастасия Василькова убеждена, что онлайн-коммерцию не стоит считать приоритетным направлением в этом сегменте. "Для покупателя детских товаров все еще важны тактильные впечатления, ощущение выбора, живые эмоции при контакте с продукцией", - прокомментировала она.

При этом трудно не признать, что в период кризиса российские покупатели используют все возможности, чтобы сэкономить. Детские товары тоже не избежали такого подхода – в 2016 году в этой категории заметно снизились средний чек и общее количество заказов.